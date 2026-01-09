ChatGPT ruší integraci na WhatsAppu: speciálním trikem už jej v letadle nespustíte

- ChatGPT je dostupný na speciální telefonním čísle i přes aplikaci WhatsApp
- Tato oblíbená vychytávka, například při dlouhých letech letadlem, však brzy skončí
- Po 15. lednu již chatbot nebude prostřednictvím WhatsAppu dostupný
Pokud chcete používat nástroj generativní umělé inteligence ChatGPT, většina z vás sáhne po oficiální aplikaci pro mobilní telefony, případně si službu otevřete v prohlížeči na PC. Oblíbenou, i když možná trochu skrytou vychytávkou bylo i chatování s ChatGPT přímo v aplikaci WhatsApp, pokud jste měli chatbota přidaného do kontaktů. Tato možnost ale příští týden skončí.
Uživatelé zuří: WhatsApp ukončuje 15. ledna oblíbenou vychytávku
ChatGPT ve WhatsAppu končí
O této vychytávce jsme informovali v červnu loňského roku. Extrémní výhodou ChatGPT v aplikaci WhatsApp bylo, že spotřebovával řádově méně dat při používání na mobilním internetu než samotná aplikace. Ano, svižnost odpovědí byla sice trochu slabší, ale na druhou stranu jste se vždy dobrali k tomu, co vás zajímá.
Fungovalo to dokonce i v letadle, protože většina aerolinek nabízí u delších letů (například do Asie či do USA) bezplatný internet, většinou však s rychlostí maximálně 100–200 kb/s. Na otevření webové stránky nebo snad sledování videí to není, ale zvládnete díky tomu odpovědět na zprávu přes messengerovou aplikaci – takže při troše trpělivosti můžete používat i ChatGPT přes WhatsApp.
Podpora vyprší 15. ledna
Tato funkce ale co nevidět skončí. ChatGPT o tom informoval uživatele právě prostřednictvím WhatsAppu na čísle +1 (800) 242-8478, přes které bylo možné se do služby dostat. Funkce nebude dostupná po 15. lednu 2026, pokud tedy vyrážíte do zahraničí, v nejbližších dnech ještě můžete ChatGPT přes WhatsApp vyzkoušet.
Podle našich informací však zůstává podpora pro jiného chatovacího AI asistenta, a sice Perplexity. Ten najdete na telefonním čísle +1 (833) 436-3285 a můžete jej používat i po 15. lednu. Reakce na zprávy je ale trochu pomalejší než u ChatGPT. Další AI nástroje, jako Claude či Gemini, nenabízí tuto integraci do aplikace WhatsApp.