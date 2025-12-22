ChatGPT ukrývá geniální vánoční easter egg. Stačí nahrát fotku…

TOPlist

Santa Claus sedící o Vánocích v domácnosti (ilustrační obrázek)
  • ChatGPT společně se Sorou vám umí vytvořit vánoční video přesně pro vás
  • Stačí zadat emotikonu vánočního dárku a následně nahrát selfie
  • Nad výsledkem bohužel nemáte žádnou větší kontrolu

Že jsou Vánoce už za dveřmi vám patrně připomínat nemusíme. Ačkoli dárky a drobné pozornosti čekáme nejčastěji od našich přátel a příbuzných, i velké firmy umí být štědré, byť trochu jiným způsobem. Výjimkou není ani OpenAI Sama Altmana, která stojí za jedním z nejpopulárnějších modelů umělé inteligence ChatGPT. Ten vám nejen zodpoví řadu dotazů a pomůže s nejedním problémem, ale zároveň ukrývá drobný vánoční easter egg, který jistě potěší nejednoho uživatele, obzvláště takhle o svátcích.

Vánoční video na míru

Na ten upozornil samotný Sam Altman na sociální síti X v jednom ze svých příspěvků. V něm poměrně krypticky naznačuje, jak se ke speciálnímu dárku dostat. Jednoduše řečeno, stačí do ChatuGPT odeslat emoji vánočního dárku, načež vás umělá inteligence vyzve k tomu, abyste nahráli či pořídili vlastní selfie. Na jejím základě vám skrze přidruženou aplikaci Sora vytvoří personalizované vánoční video na míru, kde budete vy v hlavní roli.

Bohužel nemáte žádnou kontrolu nad tím, co Sora vytvoří, což znamená, že si nemůžete vybrat estetiku, téma ani obsah videa. Vygenerovaný Santa vám buď řekne, že jste byli letos hodní, a proto vám přinesl něco, co se vám bude líbit, nebo že jste byli zlobiví, a proto vám přinesl něco, co se vám nebude líbit. V současné době nelze vytvořit více videí, což znamená, že pokud vytvoříte novou chatovací relaci a znovu odešlete 🎁, vrátí se pouze stejné video. Alternativně easter egg funguje s dalšími emoji souvisejícími s Vánocemi, jako jsou 🎅 a 🎄.



Snímek z filmu Sbohem June



Nepřehlédněte

Vánoční esa na Netflixu: tyhle novinky vás rozhodně přikovají k obrazovce

Ačkoli se jedná o poměrně velký kýč, přesto jde o příjemné zpestření vánočních svátků, které můžete či nemusíte využít. Pakliže jste se rozhodli využít služeb ChatGPT a především Sory pro vygenerování vlastního vánočního videa, určitě nám dejte vědět do komentářů, jak jste byli spokojeni s výsledkem.



Logo aplikace Sora (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Sora generuje neskutečná videa, ale jen vyvoleným. Poradíme, jak získat přístup (návod)
