Vánoční esa na Netflixu: tyhle novinky vás rozhodně přikovají k obrazovce

- Na co koukat před Vánoci na Netflixu? Dáme vám několik zajímavých tipů
- V portfoliu se objeví třeba očekávaný sportovní přenos či pozoruhodný sci-fi snímek
Vánoce už nezadržitelně klepou na dveře a s nimi je tady i náš tradiční páteční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát nemůžeme opomenout kupříkladu jihokorejský sci-fi snímek s hvězdou seriálu Hra na oliheň v hlavní roli se jménem Potopa světa, očekávaný boxerský souboj Jake Paul vs. Anthony Joshua nebo dojemný vánoční snímek, který je režisérským debutem Kate Winslet a nese název Sbohem, June.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pokračování oblíbeného seriálu Emily in Paris, netradiční televizní show Co je v krabici? nebo další nálož rozhovorů v rámci show David Letterman: Mého dalšího hosta nemusím představovat.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Potopa světa (The Great Flood)
- Datum premiéry: 19. 12. 2025
- Hrají: Da-mi Kim, Hje-su Pak
Nějak takhle vypadá konec světa. V zatopeném bytě se ale odehrává zoufalý boj o život, který může být klíčem k přežití lidstva. Jihokorejský snímek Potopa světa je dobrým důkazem toho, že filmy z této pozoruhodné asijské země nejsou jen o dramatických seriálech plných třeskutých milostných vztahů. Naopak, jedná se o zajímavou sci-fi produkci, kterou byste si neměli nechat uniknout.
Velkou pozornost vzbuzuje především jméno hlavního herce Hje-su Paka, kterého můžete znát z populárního seriálu Hra na oliheň. Potopa světa je sci-fi katastrofický film, který sleduje ty, kteří se drží poslední jiskřičky naděje pro lidstvo a bojují o přežití v zaplaveném bytovém domě v poslední den Země, kterou zaplavila velká potopa.