TOPlist

Vánoční esa na Netflixu: tyhle novinky vás rozhodně přikovají k obrazovce

Michael Chrobok
Michael Chrobok 19. 12. 12:00
0
Snímek z filmu Sbohem June
  • Na co koukat před Vánoci na Netflixu? Dáme vám několik zajímavých tipů
  • V portfoliu se objeví třeba očekávaný sportovní přenos či pozoruhodný sci-fi snímek

Vánoce už nezadržitelně klepou na dveře a s nimi je tady i náš tradiční páteční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát nemůžeme opomenout kupříkladu jihokorejský sci-fi snímek s hvězdou seriálu Hra na oliheň v hlavní roli se jménem Potopa světa, očekávaný boxerský souboj Jake Paul vs. Anthony Joshua nebo dojemný vánoční snímek, který je režisérským debutem Kate Winslet a nese název Sbohem, June.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pokračování oblíbeného seriálu Emily in Paris, netradiční televizní show Co je v krabici? nebo další nálož rozhovorů v rámci show David Letterman: Mého dalšího hosta nemusím představovat.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Potopa světa (The Great Flood)

  • Datum premiéry: 19. 12. 2025
  • Hrají: Da-mi Kim, Hje-su Pak

Nějak takhle vypadá konec světa. V zatopeném bytě se ale odehrává zoufalý boj o život, který může být klíčem k přežití lidstva. Jihokorejský snímek Potopa světa je dobrým důkazem toho, že filmy z této pozoruhodné asijské země nejsou jen o dramatických seriálech plných třeskutých milostných vztahů. Naopak, jedná se o zajímavou sci-fi produkci, kterou byste si neměli nechat uniknout.

Velkou pozornost vzbuzuje především jméno hlavního herce Hje-su Paka, kterého můžete znát z populárního seriálu Hra na oliheň. Potopa světa je sci-fi katastrofický film, který sleduje ty, kteří se drží poslední jiskřičky naděje pro lidstvo a bojují o přežití v zaplaveném bytovém domě v poslední den Země, kterou zaplavila velká potopa.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Herní handheld Anbernic RG477V
Anbernic chystá předprodej geniálního retro handheldu. Jen ta cena…
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:30
0
Redmi Note 15 Pro Plus (1)
Redmi Note 15 Pro+ jde do světa. Globální verze má horší parametry než ta čínská
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
1
Lord Gaben, zakladatel Valve a patron výhodných herních nabídek
Zimní výprodej na Steamu je tady! V parádní slevě pořídíte Kingdom Come 2 i Battlefield 6
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 6:45
1
Fotbalista v televizi s logem Netflix (Ilustrační obrázek)
FIFA se vrací do světa her! Tentokrát bez EA a v nové podobě
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:15
0

Kapitoly článku