Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (12. 12. 2025)

- Třetí adventní neděle za dveřmi a vy nevíte, co sledovat? Náš článek vám poradí
- V nabídce se objeví třeba pokračování Emily in Paris nebo zajímavá televizní show
Další pátek, další z našich seriálů, který vám doporučuje ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, jež se objeví v následujících sedmi dnech na streamovací platformě Netflix. Dnes ve výběru najdete třeba pokračování oblíbeného seriálu Emily in Paris, netradiční televizní show Co je v krabici?, případně další nálož rozhovorů v rámci David Letterman: Mého dalšího hosta nemusím představovat.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například druhá řada mexického seriálu s názvem Neštěstí, druhá řada aminované videoherní adaptace Tomb Raider: The Legend of Lara Croft nebo komediální seriál s Rowanem Atkinsonem jménem Mimino na mušce.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Na nože: Probuzení mrtvého muže (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)
- Datum premiéry: 12. 12. 2025
- Hrají: Daniel Craig, Josh O’Connor, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Glenn Close
Detektiv Benoit Blanc spojí síly s horlivým mladým knězem a zkusí rozlousknout dokonale nemožný zločin, ke kterému došlo ve venkovském kostele s hodně temnou historií. Ve dalším filmovém pokračování filmu Na nože, tentokrát s podtitulem Probuzení mrtvého muže, se opět můžeme těšit na britského herce Daniela Craiga v hlavní roli, kterého doprovodí třeba Josh O’Connor či Jeremy Renner.
Benoit Blanc se vrací opět na filmové plátno a tentokrát ho čeká ten vůbec nejnebezpečnější případ k rozlousknutí. Jestli se mu to podaří se budete muset přesvědčit sami na vlastní oči, nicméně můžeme vám slíbit, že to opět bude pořádně napínavá jízda. Dopadne to i tentokrát pro našeho oblíbeného detektiva dobře?