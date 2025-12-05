Tyhle prosincové novinky na Netflixu vás přikovají k obrazovce. Dáte jim šanci?

- Nevíte, na co koukat začátkem prosince? Naše doporučení z Neflixu vám pomohou
- Na platformě se objeví třeba komediální seriál s Rowanem Atkinsonem či zajímavé anime
Máme tady pátek a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Za zmínku stojí tentokrát třeba druhá řada mexického seriálu s názvem Neštěstí, druhá řada aminované videoherní adaptace Tomb Raider: The Legend of Lara Croft nebo komediální seriál s Rowanem Atkinsonem jménem Mimino na mušce.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například vánoční komedii s názvem Moje tajná Santa, netradiční snímek se severskou tematikou jménem Trol 2 nebo seriál z drsného amerického prostředí Opuštění.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Neštěstí (The Accident)
- Datum premiéry 2. řady: 10. 12. 2025
- Hrají: Ana Claudia Talancón, Sebastian Martínez, Regina Blandón, Alberto Guerra, Macarena Garcia Romero
Tragický zvrat na oslavě narozenin otřese čtvrtí, kde se lidi dobře znají a drží spolu. A rozvrátí přitom manželství, rodiny i dlouholetá přátelství. Druhá řada mexického seriálu Neštěstí se odehrává po tragédii, která před rokem zasáhla čtyři rodiny, pokračuje jejich boj s bolestí, zatímco se odhalují nová tajemství a postavy. Aby mohli pokračovat ve svých životech, musí se každý z nich rozhodnout mezi vykoupením a pomstou dovedenou do krajnosti.
Příběh bolesti, viny a vykoupení pokračuje. Rok po nehodě, která navždy poznamenala jejich životy, se čtyři rodiny potýkají s dilematem mezi vykoupením a pomstou, zatímco se proplétají bludištěm tajemství a měnících se spojenectví. Nová řada se vrací se stejným obsazením, které uchvátilo miliony diváků po celém světě, ale také s novými postavami. Příběh plný závratí, emocí a boje o druhou šanci. Je možné se po takové tragédii posunout dál?