Netflix odpaluje Advent! Tři novinky, které si teď prostě musíte pustit

- Nevíte, na co koukat během první adventní neděle? Naše tipy z Netflixu vám poradí
- Na seznam zamíří třeba rozpustilý vánoční snímek nebo drsný seriál z americké historie
Je tady poslední pátek v měsíci listopadu a s ním i náš pravidelný článek s výběrem toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám můžeme doporučit kupříkladu vánoční komedii s názvem Moje tajná Santa, netradiční snímek se severskou tematikou jménem Trol 2 nebo seriál z drsného amerického prostředí Opuštění.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pátou a poslední řadu populárního mysteriózního seriálu Stranger Things, zajímavou vánoční komedii s názvem Štědré a kradené nebo drsné a nekompromisní drama s názvem Sny o vlacích.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Moje tajná Santa (My Secret Santa)
- Datum premiéry: 3. 12. 2025
- Hrají: Madison MacIsaac, Jayden Oniah, William Vaughan, Adam Beauchesne, Barry W. Levy
Horský rezort shání Santu, svobodná máma zase práci. V přestrojení za vousatého dědu proto zkusí přesvědčit fešného dědice hotelu, že je pro tenhle flek jako stvořená. Vánoční čas se již pomalu blíží a s ním pořádná nálož filmů se sváteční tematikou. Mezi ně patří kupříkladu snímek Moje tajná Santa s Madison MacIsaac a Jaydenem Oniahem v hlavních rolích.
Živá svobodná matka, která potřebuje práci, se rozhodne převléknout za muže, aby ji přijali jako sezónního Santu v luxusním lyžařském středisku. Když se však zamiluje do manažera hotelu, vzniknou komplikace, které by mohly všechno zničit. Vánočních komedií není nikdy dost a pokud nejste na české pohádky, možná vám právě tento snímek udělá o Vánocích radost.