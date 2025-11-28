TOPlist

Netflix odpaluje Advent! Tři novinky, které si teď prostě musíte pustit

Michael Chrobok
Michael Chrobok 28. 11. 12:00
Snímek z filmu Moje Tajná Santa
  • Nevíte, na co koukat během první adventní neděle? Naše tipy z Netflixu vám poradí
  • Na seznam zamíří třeba rozpustilý vánoční snímek nebo drsný seriál z americké historie

Je tady poslední pátek v měsíci listopadu a s ním i náš pravidelný článek s výběrem toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám můžeme doporučit kupříkladu vánoční komedii s názvem Moje tajná Santa, netradiční snímek se severskou tematikou jménem Trol 2 nebo seriál z drsného amerického prostředí Opuštění.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pátou a poslední řadu populárního mysteriózního seriálu Stranger Things, zajímavou vánoční komedii s názvem Štědré a kradené nebo drsné a nekompromisní drama s názvem Sny o vlacích.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Moje tajná Santa (My Secret Santa)

  • Datum premiéry: 3. 12. 2025
  • Hrají: Madison MacIsaac, Jayden Oniah, William Vaughan, Adam Beauchesne, Barry W. Levy

Horský rezort shání Santu, svobodná máma zase práci. V přestrojení za vousatého dědu proto zkusí přesvědčit fešného dědice hotelu, že je pro tenhle flek jako stvořená. Vánoční čas se již pomalu blíží a s ním pořádná nálož filmů se sváteční tematikou. Mezi ně patří kupříkladu snímek Moje tajná Santa s Madison MacIsaac a Jaydenem Oniahem v hlavních rolích.

Živá svobodná matka, která potřebuje práci, se rozhodne převléknout za muže, aby ji přijali jako sezónního Santu v luxusním lyžařském středisku. Když se však zamiluje do manažera hotelu, vzniknou komplikace, které by mohly všechno zničit. Vánočních komedií není nikdy dost a pokud nejste na české pohádky, možná vám právě tento snímek udělá o Vánocích radost.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Kapitoly článku