Je to tady! Poslední řada Stranger Things a další TOP novinky na Netflixu (listopad 2025)

- Konec listopadu a vy nevíte, co sledovat? Naše tipy z Netflixu nesmíte minout
- V katalogu najdete první část finále Stranger Things nebo zajímavou vánoční komedii
Jako každý pátek, také tentokrát vám představíme ty nejzajímavější snímky, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát rozhodně stojí za zmínku třeba pátá a poslední řada seriálu Stranger Things, zajímavá vánoční komedie Štědré a kradené nebo drsné drama s názvem Sny o vlacích.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například prestižní boxerský zápas mezi Jakem Paulem a Tankem Davisem, dokumentární snímek z hudebního prostředí Selena y Los Dinos: Rodinné dědictví nebo druhá řada komediálního seriálu Stařík v utajení.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Stranger Things
- Datum premiéry 5. řady: 27. 11. 2025
- Účinkují: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo
Chlapec se ztratí neznámo kde a město začne odhalovat svoje záhady, mezi které patří i tajné experimenty, děsivě nadpřirozené síly a jedna malá podivná holka. Pátá řada populárního mysteriózního seriálu Stranger Things dorazí na Netflix už koncem tohoto měsíce. Dlouho očekávaná pátá a poslední sezóna bude na Netflixu uvedena ve třech premiérových termínech: 1. část 26. listopadu (čtyři epizody), 2. část na Vánoce (tři epizody) a finále na Silvestra.
Podzim 1987. Hawkins je poznamenán otevřením trhlin a naši hrdinové jsou sjednoceni jediným cílem: najít a zabít Vecnu. Ten však zmizel – jeho místo pobytu a plány jsou neznámé. Jejich misi komplikuje skutečnost, že vláda uvalila na město vojenskou karanténu a zintenzivnila pátrání po Eleven, která se tak byla nucena znovu skrýt. S blížícím se výročím Willova zmizení se vrací i těžký, známý strach. Blíží se finální bitva a s ní i temnota silnější a smrtelnější než cokoli, čemu dosud čelili. Aby ukončili tento noční můru, budou potřebovat všechny, aby se naposledy spojili.