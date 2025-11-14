TOPlist

Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (14. 11. 2025)

Michael Chrobok 14. 11. 12:00
Snímek ze seriálu Stařík v utajení
  • Nevíte, na co koukat přes státní svátek? Náš seznam vám poradí
  • Za pozornost stojí třeba druhá řada komediálního seriálu či očekávaný boxerský zápas

Opět tady máme pátek, což neomylně znamená také náš pravidelný seriál s tipy na zajímavé filmy, seriály a dokumenty, které v následujících sedmi dnech zamíří na populární streamovací platformu Netflix. Tentokrát stojí za zmínku kupříkladu prestižní boxerský zápas mezi Jakem Paulem a Tankem Davisem, dokumentární snímek z hudebního prostředí Selena y Los Dinos: Rodinné dědictví nebo druhá řada komediálního seriálu Stařík v utajení.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární sérii o elitě amerických ozbrojených složek Mariňáci, netradiční vánoční komedii s názvem Ex pod stromek nebo dokument o generačním komediálním talentu Jsem Eddie o herci a komikovi Eddie Murphym.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Jake Paul vs. Tank Davis

  • Datum premiéry: 14. 11. 2025
  • Účinkují: Jake Paul, Tank Davis

Světový souboj mezi největším revolucionářem boxu, mezinárodní superstar a čtrnáctým boxerem v žebříčku WBA v cruiserweight Jakeem „El Gallo de Dorado“ Paulem (12-1, 7 KO) a neporaženým šampiónem tří divizí, úřadujícím mistrem světa WBA a velkým boxerem Gervontou „Tankem“ Davise (30-0-1, 28 KO), moderního Mikea Tysona, který dosud knokautoval dvacet osm ze svých třiceti jedna soupeřů.

Jake Paul vs. Tank Davis
Jake Paul vs. Tank Davis

Historický zápas Jake Paul vs. Tank Davis se uskuteční v pátek 14. listopadu v Kaseya Center v Miami na Floridě a bude vysílán živě po celém světě, exkluzivně na Netflixu. Jedná se o další záznam sportovního utkání, které si pod svá křídla vzal Netflix a nezbývá než dodat, že snad dopadne lépe, než souboj Tysona právě s Jakem Paulem.

Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

