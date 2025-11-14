Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (14. 11. 2025)

- Nevíte, na co koukat přes státní svátek? Náš seznam vám poradí
- Za pozornost stojí třeba druhá řada komediálního seriálu či očekávaný boxerský zápas
Opět tady máme pátek, což neomylně znamená také náš pravidelný seriál s tipy na zajímavé filmy, seriály a dokumenty, které v následujících sedmi dnech zamíří na populární streamovací platformu Netflix. Tentokrát stojí za zmínku kupříkladu prestižní boxerský zápas mezi Jakem Paulem a Tankem Davisem, dokumentární snímek z hudebního prostředí Selena y Los Dinos: Rodinné dědictví nebo druhá řada komediálního seriálu Stařík v utajení.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární sérii o elitě amerických ozbrojených složek Mariňáci, netradiční vánoční komedii s názvem Ex pod stromek nebo dokument o generačním komediálním talentu Jsem Eddie o herci a komikovi Eddie Murphym.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Jake Paul vs. Tank Davis
- Datum premiéry: 14. 11. 2025
- Účinkují: Jake Paul, Tank Davis
Světový souboj mezi největším revolucionářem boxu, mezinárodní superstar a čtrnáctým boxerem v žebříčku WBA v cruiserweight Jakeem „El Gallo de Dorado“ Paulem (12-1, 7 KO) a neporaženým šampiónem tří divizí, úřadujícím mistrem světa WBA a velkým boxerem Gervontou „Tankem“ Davise (30-0-1, 28 KO), moderního Mikea Tysona, který dosud knokautoval dvacet osm ze svých třiceti jedna soupeřů.
Historický zápas Jake Paul vs. Tank Davis se uskuteční v pátek 14. listopadu v Kaseya Center v Miami na Floridě a bude vysílán živě po celém světě, exkluzivně na Netflixu. Jedná se o další záznam sportovního utkání, které si pod svá křídla vzal Netflix a nezbývá než dodat, že snad dopadne lépe, než souboj Tysona právě s Jakem Paulem.