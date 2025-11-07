TOPlist

Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (7. 11. 2025)

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 11. 12:00
Snímek z dokumentu Jsem Eddie
  • Na co koukat začátkem listopadu? Naše tipy vám odpoví
  • V portfoliu se objeví třeba dokument o životě Eddie Murphyho nebo zajímavá vánoční komedie

Pátek znamená, že se můžete jako vždy těšit na náš výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací službě Netflix. Z dnešního výběru můžeme vypíchnout třeba dokumentární sérii o elitě amerických ozbrojených složek Mariňáci, netradiční vánoční komedii s názvem Ex pod stromek nebo dokument o generačním komediálním talentu Jsem Eddie o herci a komikovi Eddie Murphym.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pokračování španělského seriálu z nemocničního prostředí Dýchej zhluboka, druhá řada reality show Hra na oliheň: Výzva nebo seriál o prezidentovi Spojených států Jamesi Garfieldovi s názvem Rána bleskem.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Mariňáci (Marines)

  • Datum premiéry 1. řady: 10. 11. 2025
  • Režie: Chelsea Yarnell

Strhující dokumentární seriál o 31. expediční jednotce mariňáků, která ve vodách Tichého oceánu prochází náročným bojovým výcvikem. Podívejte se do zákulisí jedné z nejelitnějších jednotek amerických ozbrojených složek v dokumentárním seriálu s prostým názvem Mariňáci, který si pod svá křídla vzal režisér Chelsea Yarnell.

Mariňáci jsou dokumentární seriál o dospívání, který sleduje členy 31. námořní expediční jednotky (MEU), „pohotovostní síly“ americké armády v Tichomoří. Díky bezprecedentnímu přístupu k americké námořní pěchotě nabízí seriál vhled do náročného výcviku a emotivních okamžiků mladých mariňáků, kteří navazují pouta a zároveň se potýkají se složitostmi života na moři.

