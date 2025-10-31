Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (31. 10. 2025)

- Co sledovat v průběhu Halloweenu? Naše tipy z Netflixu vám poradí
- V portfoliu se objeví kupříkladu pokračování španělského seriálu či příběh amerického prezidenta
Je tady pátek a zároveň i konec měsíce a to znamená, že je čas na náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučíme ty nejzajímavější filmy, seriály či dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku třeba pokračování španělského seriálu z nemocničního prostředí Dýchej zhluboka, druhá řada reality show Hra na oliheň: Výzva nebo seriál o prezidentovi Spojených států jménem James Garfield s názvem Rána bleskem.
Pokud pro vás není z dnešního výběru nic to pravé ořechové, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete kupříkladu čtvrtá řada seriálu Zaklínač poprvé s Liamem Hemsworthem, nizozemský seriál z drogového podsvětí Amsterdam Empire nebo dánské špionážní drama jménem Agentka.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Dýchej zhluboka (Breathless)
- Datum premiéry 2. řady: 31. 10. 2025
- Hrají: Aitana Sánchez-Gijón, Najwa Nimri, Blanca Suárez, Manu Ríos, Alfonso Bassave
Zdravotníci se ze všech sil snaží zachránit pacientům život a ještě si přitom najdou čas na milostné pletky. V téhle rušné nemocnici prostě není o drama nouze. Španělský seriál Dýchej zhluboka představuje také ve druhé řadě nadějné herce a herečky, jako jsou Aitana Sánchez-Gijón, Najwa Nimri nebo Blanca Suárez.
Joaquín Sorolla je nyní soukromá nemocnice, což představuje výzvu pro hodnoty a principy jejího zdravotnického personálu. Patricia dosáhla svého cíle a pokračuje v boji proti rakovině, přičemž se stále více sbližuje s Néstorem. Jésica se snaží znovu nabýt svou obvyklou sebejistotu, ale je rozpolcená mezi Lluísem a Bielem. Pilar se stále potýká se závislostmi svého syna, ale Quique v ní možná najde nečekanou spojenkyně, když ho nové vedení nemocnice tlačí k přijetí sporného rozhodnutí. Navíc příchod renomované onkoložky Sophie hrozí, že celé místo obrátí vzhůru nohama.