TOPlist

Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (31. 10. 2025)

Michael Chrobok
Michael Chrobok 31. 10. 15:00
0
Snímek ze seriálu Rána bleskem
  • Co sledovat v průběhu Halloweenu? Naše tipy z Netflixu vám poradí
  • V portfoliu se objeví kupříkladu pokračování španělského seriálu či příběh amerického prezidenta

Je tady pátek a zároveň i konec měsíce a to znamená, že je čas na náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučíme ty nejzajímavější filmy, seriály či dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku třeba pokračování španělského seriálu z nemocničního prostředí Dýchej zhluboka, druhá řada reality show Hra na oliheň: Výzva nebo seriál o prezidentovi Spojených států jménem James Garfield s názvem Rána bleskem.

Pokud pro vás není z dnešního výběru nic to pravé ořechové, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete kupříkladu čtvrtá řada seriálu Zaklínač poprvé s Liamem Hemsworthem, nizozemský seriál z drogového podsvětí Amsterdam Empire nebo dánské špionážní drama jménem Agentka.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Dýchej zhluboka (Breathless)

  • Datum premiéry 2. řady: 31. 10. 2025
  • Hrají: Aitana Sánchez-Gijón, Najwa Nimri, Blanca Suárez, Manu Ríos, Alfonso Bassave

Zdravotníci se ze všech sil snaží zachránit pacientům život a ještě si přitom najdou čas na milostné pletky. V téhle rušné nemocnici prostě není o drama nouze. Španělský seriál Dýchej zhluboka představuje také ve druhé řadě nadějné herce a herečky, jako jsou Aitana Sánchez-Gijón, Najwa Nimri nebo Blanca Suárez.

Joaquín Sorolla je nyní soukromá nemocnice, což představuje výzvu pro hodnoty a principy jejího zdravotnického personálu. Patricia dosáhla svého cíle a pokračuje v boji proti rakovině, přičemž se stále více sbližuje s Néstorem. Jésica se snaží znovu nabýt svou obvyklou sebejistotu, ale je rozpolcená mezi Lluísem a Bielem. Pilar se stále potýká se závislostmi svého syna, ale Quique v ní možná najde nečekanou spojenkyně, když ho nové vedení nemocnice tlačí k přijetí sporného rozhodnutí. Navíc příchod renomované onkoložky Sophie hrozí, že celé místo obrátí vzhůru nohama.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Štastný Tim Cook, peníze padající z nebe (ilustrační obrázek)
iPhone 17 táhne Apple k rekordům. Poprvé utržil přes 100 miliard dolarů i mimo Vánoce
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:30
0
Masivní Black Friday na produkty JBL právě odstartoval
Startuje JBL Black Friday 2025: ušetřit můžete až 46 procent!
PR článek
PR článek PR článek 12:00
Doogee S200 Plus
Doogee S200 Plus: odolný tank s 11 000mAh baterií a displejem na zádech
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 11:00
2
Recenze reproduktoru JBL Boombox 4: větší, výkonnější, ale lehčí!
Recenze reproduktoru JBL Boombox 4: větší, výkonnější, ale lehčí!
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 9:00
1

Kapitoly článku