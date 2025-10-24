TOPlist

Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (24. 10. 2025)

Michael Chrobok
24. 10. 13:30
0
Snímek ze čtvrté řady seriálu Zaklínač
  • Nevíte, na co koukat před příchodem Halloweenu? Naše tipy z Netflixu vám pomohou
  • V nabídce se objeví třeba pokračování Zaklínače nebo dánské špionážní drama

Pátek je tady a s ním i náš tradiční seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější novinky, jež zamíří na streamovací platformu Netflix v následujících sedmi dnech. Co si určitě zaslouží zmínku jsou například čtvrtou řadu seriálu Zaklínač poprvé s Liamem Hemsworthem, nizozemský seriál z drogového podsvětí Amsterdam Empire nebo dánské špionážní drama jménem Agentka.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například animovanou komedii pro malé i velké s názvem Prevítovi, jihokorejský snímek Dobrá zpráva nebo druhou řadu romantického seriálu jménem Tohle nikdo nechce.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Zaklínač (The Witcher)

  • Datum premiéry 4. řady: 30. 10. 2025
  • Hrají: Liam Hemsworth, Freya Allan, Joey Batey, Claire Cage, Sharlto Copley

Geralt z Rivie, nájemný zmutovaný lovec příšer, cestuje za svým osudem bouřlivým světem, kde lidé jsou často ohavnější než různé bestie. Po událostech třetí řady seriálu Zaklínač, které změnily celý kontinent, se Geralt, Yennefer a Ciri ocitají odděleni zuřící válkou a nesčetnými nepřáteli. Jak se jejich cesty rozcházejí a jejich cíle se vyjasňují, narazí na nečekané spojence, kteří se k nim chtějí přidat. A pokud dokážou přijmout tyto změny, možná budou mít šanci se znovu spojit.

Čtvrtá řada seriálu Zaklínač, která je adaptací slavného díla polského spisovatele Andrzeje Sapkowského, vyměnila hlavního herce Henryho Cavilla za Liama Hemswortha a snaží se opět najít cestu zpět k fanouškům. Ti jsou po posledních dvou řadách poměrně rozpačití a je tedy otázkou, zda čtvrtá řada a velká změna dokáže získat fanoušky opět na svou stranu.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

