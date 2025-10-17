TOPlist

Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (17. 10. 2025)

Michael Chrobok
Michael Chrobok 17. 10. 15:00
Snímek ze seriálu Nobody Wants This
  • Nevíte, na co koukat začátkem podzimu? Naše tipy z Netflixu vám napoví
  • V nabídce se objeví třeba zajímavá animovaná komedie či druhá řada romantického seriálu

Pátek je malý svátek a ten můžete oslavit třeba našim výběrem toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Doporučit můžeme třeba animovanou komedii pro malé i velké s názvem Prevítovi, jihokorejský snímek Dobrá zpráva nebo druhou řadu romantického seriálu jménem Tohle nikdo nechce.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například animovaný seriál inspirovaný ikonickou herní sérií Splinter Cell: Deathwatch, druhou řadu dokumentárního seriálu z prostředí NBA Základní pětka nebo třetí řadu politického dramatu Diplomatické vztahy.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Prevítovi (The Twits)

  • Datum premiéry: 17. 10. 2025
  • Namluvili: Johnny Vegas, Margo Martindale, Emilia Clarke, Alan Tudyk, Natalie Portman

Nejhorší padouši ze všech vymyslí trik, kterým chtějí ovládnout svoje město. Dvě statečné děti s nimi ale zkusí zatočit s pomocí rodiny kouzelných zvířátek. Animovaná komedie Prevítovi cílí nejen na mladé, ale i odrostlejší diváky. V hlavních rolích se představí například Johnny Vegas, Margo Martindale, Emilia Clarke nebo Natalie Portman.

Pan a paní Twitovi jsou nejzlejší, nejsmradlavější a nejodpornější lidé na světě, kteří navíc vlastní a provozují nejnechutnější, nejnebezpečnější a nejhloupější zábavní park na světě, Twitlandii. Když se však Twitovi dostanou k moci ve svém městě, dva stateční sirotci a rodina kouzelných zvířat jsou nuceni stát se stejně lstivými jako Twitovi, aby zachránili město. Velmi vtipný a nespoutaný film je také příběhem naší doby o nekonečném boji mezi krutostí a empatií.

Kapitoly článku