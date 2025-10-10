Říjen na Netflixu: NBA odhalí svá tajemství a herní legendy ožijí (10. 10. 2025)

TOPlist

Snímek z dokumentu Základní Pětka
Máme tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu animovaný seriál inspirovaný ikonickou herní sérií Splinter Cell: Deathwatch, druhá řada dokumentárního seriálu z prostředí NBA Základní pětka nebo třetí řada politického dramatu Diplomatické vztahy.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete třeba dokumentární sérii Monstrum – Příběh Eda Geina, komediální seriál Zobáci nebo pohled do zákulisí globální módní ikony v dokumentu Victoria Beckham.

Splinter Cell: Deathwatch

  • Datum premiéry 1. řady: 14. 10. 2025
  • Namluvili: Liev Schreiber, Kirby Howell-Baptiste, Janet Varney

Legendární špión Sam Fisher přichází na pomoc začínající agentce, která rozkrývá globální spiknutí. V této vůbec první adaptaci úspěšné stealthové videohry Tom Clancy’s Splinter Cell s názvem Splinter Cell: Deathwatch se legendární agent Sam Fisher vrací do akce, když ho o pomoc požádá zraněný mladý agent. Seriál produkuje Ubisoft ve spolupráci s Derekem Kolstadem, Sun Creature a Fost.

Ikonická videoherní série Splinter Cell sice z myslí mnoha hráčů zmizela po posledním díle s jménem Blacklist, nicméně teď se chystá její comeback, byť v trochu jiné formě. Anime Splinter Cell: Deathwatch vsází na špičkovou animaci, temnější stylizaci a poutavé vyprávění špiónského příběhu. Jak si seriálový Sam Fisher poradí s nástrahami jeho další mise se nicméně budete muset přesvědčit sami na vlastní oči.

