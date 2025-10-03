Podzim je tu: máme pro vás přehled těch nejlepších novinek na Netflixu (3. 10. 2025)

- Nevíte, na co koukat začátkem října? Poradíme vám, co na Netflixu stojí za to
- V portfoliu se objeví hned několik zajímavých dokumentů a také komediální seriál
Máme tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu dokumentární sérii Monstrum – Příběh Eda Geina, komediální seriál Zobáci nebo pohled do zákulisí globální módní ikony v dokumentu Victoria Beckham.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například devátou řadu reality show Láska je slepá, romantický snímek Rút a Bóaz nebo německý komediální seriál Chlapáci, které rozhodně stojí za to, abyste jim dali šanci.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Monstrum – Příběh Eda Geina (Monster: The Ed Gein Story)
- Datum premiéry 1. řady: 3. 10. 2025
- Hrají: Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Olivia Williams, Mimi Kennedy
Šokující skutečný příběh Eda Geina, nechvalně známého vraha a vykradače hrobů, který se stal předlohou pro nejznámější hollywoodské filmové zabijáky. Průkopnická antologická série Ryana Murphyho a Iana Brennana se vrací s třetí, dosud nejděsivější částí. Monstrum – Příběh Eda Geina vypráví příběh o tom, jak se jeden prostý muž z Plainfieldu ve Wisconsinu stal nejvýjimečnější zrůdou v historii.
Sériový vrah. Vykradač hrobů. Psychopat. V zamrzlých polích venkovského Wisconsinu 50. let žil přátelský, mírný samotář jménem Eddie Gein tiše na chátrající farmě – skrýval dům hrůzy tak strašlivý, že předefinoval americkou noční můru. Poháněn izolací, psychózou a všepohlcující posedlostí svou matkou, Geinovy zvrácené zločiny zrodily nový druh monstra, které bude Hollywood strašit po celá desetiletí.