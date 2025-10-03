TOPlist

Podzim je tu: máme pro vás přehled těch nejlepších novinek na Netflixu (3. 10. 2025)

Michael Chrobok
Michael Chrobok 3. 10. 15:00
0
Snímek z dokumentu Victoria Beckham na Netflixu
  • Nevíte, na co koukat začátkem října? Poradíme vám, co na Netflixu stojí za to
  • V portfoliu se objeví hned několik zajímavých dokumentů a také komediální seriál

Máme tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu dokumentární sérii Monstrum – Příběh Eda Geina, komediální seriál Zobáci nebo pohled do zákulisí globální módní ikony v dokumentu Victoria Beckham.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například devátou řadu reality show Láska je slepá, romantický snímek Rút a Bóaz nebo německý komediální seriál Chlapáci, které rozhodně stojí za to, abyste jim dali šanci.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Monstrum – Příběh Eda Geina (Monster: The Ed Gein Story)

  • Datum premiéry 1. řady: 3. 10. 2025
  • Hrají: Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Olivia Williams, Mimi Kennedy

Šokující skutečný příběh Eda Geina, nechvalně známého vraha a vykradače hrobů, který se stal předlohou pro nejznámější hollywoodské filmové zabijáky. Průkopnická antologická série Ryana Murphyho a Iana Brennana se vrací s třetí, dosud nejděsivější částí. Monstrum – Příběh Eda Geina vypráví příběh o tom, jak se jeden prostý muž z Plainfieldu ve Wisconsinu stal nejvýjimečnější zrůdou v historii.

Sériový vrah. Vykradač hrobů. Psychopat. V zamrzlých polích venkovského Wisconsinu 50. let žil přátelský, mírný samotář jménem Eddie Gein tiše na chátrající farmě – skrýval dům hrůzy tak strašlivý, že předefinoval americkou noční můru. Poháněn izolací, psychózou a všepohlcující posedlostí svou matkou, Geinovy zvrácené zločiny zrodily nový druh monstra, které bude Hollywood strašit po celá desetiletí.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Recenze Samsung Galaxy S25 Edge: tenká žiletka příjemně překvapila
Samsung bije na poplach. Neúspěch tenkého S25 Edge může do hry vrátit Plus variantu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 18:00
0
Rozborka Airpods Pro 3 od iFixit
Slabina AirPods Pro 3? Nová sluchátka od Applu jsou téměř neopravitelná
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 13:30
5
iPhone 17 v nejpodrobnější české recenzi
Recenze iPhone 17: těžko budete hledat kompromisy
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
12
Ikony aplikací Microsoft 365
Konkurence pro ChatGPT? prémiová AI zamířila do Microsoft 365, stojí stejně jako ta od OpenAI
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
1

Kapitoly článku