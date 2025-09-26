Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (26. 9. 2025)

- Co sledovat na sklonku léta? Naše tipy z Netflixu vám poradí
- Do nabídky zamíří třeba devátá řada populární reality show či zajímavá německá komedie
Opět je tady pátek, v rámci kterého vám nemůžeme odepřít pravidelný seriál toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformu Netflix. Opomenout nemůžeme například devátou řadu reality show Láska je slepá, romantický snímek Rút a Bóaz nebo německý komediální seriál Chlapáci.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například animovaný seriál od tvůrců Ricka a Mortyho s názvem Strašidelný Hotel, třetí řada japonského seriálu Alice in Borderland nebo drama mapující rodinu, která stojí za slavným irským pivovarem Rod Guinnessů.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Láska je slepá (Love Is Blind)
- Datum premiéry 9. řady: 1. 10. 2025
- Účinkují: Vanessa Lachey, Nick Lachey, Lauren Speed-Hamilton
Nick a Vanessa Lacheyovi pořádají sociální experiment. Nezadaní muži a ženy při něm hledají lásku a zasnoubí se, ještě než se osobně setkají. Svobodní lidé, kteří chtějí být milováni takoví, jací jsou, se přihlásili k méně konvenčnímu přístupu k modernímu randění a vyberou si někoho, s kým se ožení, aniž by se s ním kdy setkali – to je ve zkratce reality show Láska je slepá, která se představí už v 9. řadě.
Během několika týdnů se nově zasnoubené páry nastěhují k sobě, naplánují svatbu a zjistí, zda jejich fyzické pouto odpovídá silnému emocionálnímu svazku, který se mezi nimi vytvořil v izolovaných prostorách. Až nastane den svatby, rozdělí je realita skutečného světa a vnější faktory, nebo si vezmou osobu, do které se slepě zamilovali? Tento návykový 12dílný seriál, který moderují Nick a Vanessa Lacheyovi, odhalí, zda vzhled, rasa nebo věk hrají roli, nebo zda je láska opravdu slepá.