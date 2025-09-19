TOPlist

Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (19. 9. 2025)

Michael Chrobok
Michael Chrobok 19. 9. 9:00
0
Snímek ze seriálu House Of Guinness
  • Nevíte, na co koukat koncem září? Tyto tipy z Netflixu vám odpoví
  • Do katalogu doputuje kupříkladu animák od tvůrců Ricka a Mortyho či drama rodiny Guinnessů

Opět je tady pátek a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit třeba animovaný seriál od tvůrců Ricka a Mortyho s názvem Strašidelný Hotel, třetí řada japonského seriálu Alice in Borderland nebo drama mapující rodinu stojící za slavným irským pivovarem Rod Guinnessů.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například očekávaný boxerský souboj Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, dramatický seriál Černý králík s Judem Lawem v hlavní roli nebo dokumentární minisérii Matchroom: Králové sportovních show.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Strašidelný Hotel (Haunted Hotel)

  • Datum premiéry 1. řady: 19. 9. 2025
  • Namluvili: Will Forte, Eliza Coupe, Skyler Gisondo, Jimmi Simpson, Natalie Palamides

Svobodná máma se nastěhuje do hotelu, který zdědila po bratrovi. Společnost jí tam bude dělat jeho dobromyslný duch i pár náročných hostů, co se nemají k odchodu. Animovaný seriál Strašidelný Hotel představí zajímavou směsici komediálních a hororových prvků, přičemž v hlavních rolích se představí například Will Forte, Eliza Coupe nebo Skyler Gisondo.

Pokud je vám animace ze seriálu Strašidelný Hotel odněkud povědomá, není to náhoda – za tímto dílem stojí tvůrci známého Ricka a Mortyho, kteří se i tentokrát zaměřují na dospělejší publikum. V seriálu se dočkáme řady démonů, duchů a různých nadpřirozených bytostí. V příběhu si svobodná matka dvou dětí Katherine umane, že bude provozovat hotel The Undervale, ve kterém neustále straší. Na pomoc ji přijde bratr Nathan, který je právě jedním z oněch duchů.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

