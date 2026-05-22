Skvělý fotomobil za 20 tisíc? Otestovali jsme, jak fotí kompaktní TOP model Xiaomi 17

- Po stránce fotoaparátu má rozhodně co nabídnout i základní Xiaomi 17
- Trojice 50Mpx snímačů nabízí výborné výsledky ve dne i v noci
- Nečekaného zlepšení se dočkala selfie kamerka, upraven byl i širokoúhlý snímač
Xiaomi 17 není jen velmi solidní vlajkový model v kompaktním provedení, ale i nadějný fotomobil. Sází hlavně na kombinaci již použitého hardwaru, který se osvědčil, a dílčích vylepšení, které přesně reagují na poptávku zákazníků starších modelů. Už v naší recenzi solidně obstál, rozhodli jsme se tak fotosestavu Xiaomi 17 podrobit ještě dalšímu testu – podívat se na již vyfocené snímky znovu pořádně pod lupou a zhodnotit, kam se za pár měsíců používání kvalita fotek posunula.
Přehled fotoaparátů Xiaomi 17
Stejně jako vloni najdeme na zádech telefonu čtvercový fotomodul, který ukrývá trio fotoaparátů. Ty dva nejdůležitější – tedy hlavní snímač a teleobjektiv – zůstaly stejné. Proč ne, ani fotbalisté z kopaček nevyklepávají vítězné bláto. Určitý posun představují širokoúhlý snímač a selfie kamerka, na jejichž kvalitu se zaměříme především.
- Hlavní – OmniVision OVX9500, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.67, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF).
- Teleobjektiv – Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS.
- Širokoúhlý – OmniVision OV50M, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,88″ velikost čipu, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru 102°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.
- Přední – OmniVision OV50M, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,88″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů.
Ve dne a v noci
V úvodu jsme zmiňovali, že dvojice primárních snímačů je stejná. Platí to jen částečně, protože hlavní fotoaparát byl hardwarově mírně upgradován, jde stále o „Light Hunter“ od čínské firmy OmniVision, konkrétně její nejmodernější 50Mpx fotočip OVX9500. Co je asi nejdůležitější, znovu podává vynikající výkony za dobrého osvětlení, ale i v noci.
Zaslouží si pochvalu za výrazné zpřesnění barevného podání v obou režimech (rozebereme za chvíli), velmi ostré zůstaly detaily, a to bez ohledu na množství světla. Fotky mají dobrou kresbu, minimum šumu a povedenou práci se světlem, přičemž noční režim už nepřehání jas tak agresivně jako dřív. Snímky díky tomu působí přirozeněji a méně „mobilně“, což je rozhodně krok správným směrem.
Teleobjektiv s ekvivalentním ohniskem 60 milimetrů z podstaty neboduje brutálním „vesmírným“ zoomem, ale najde využití spíše u portrétních snímků. V základu je zde optické přiblížení 2,6násobné, nicméně přímo ve fotoaplikaci můžete přepnout i na 3,2× zoom v optické kvalitě. Toto přiblížení využívali předchůdci, změnou hardwaru ale Xiaomi přešlo na 2,6× přiblížení. Za mě zcela bez problémů, pro portréty je to víceméně stejně použitelné, plus je tu digitální (a stále velmi kvalitní) přepnutí na 3,2× zoom.
Vibrant vs. Authentic
Díky spolupráci s německým fotomistrem Leica může Xiaomi i letos nabídnout přepínání jednotlivých barevných režimů: Leica Authentic a Leica Vibrant. Zde však došlo oproti dřívějším zvyklostem k celkem solidním změnám. Režim Authentic, který jsem v minulosti vnímal jako ideální výchozí (stran autenticity), dnes působí skoro až uměleckým dojmem. Nejvíce patrné je to u dobře prosvětlených snímků, které po okraji jakoby stínuje.
Režim Vibrant, jenž působil dříve hodně pestrobarevně, byl upraven tak, aby nabízel mnohem dospělejší a vyváženější paletu barev. Každý může mít jiný názor, ale podle mě už nepůsobí tak přehnaně a přesaturovaně jako v minulosti, stojí víc „při zemi“, díky čemuž jsem si jej oblíbil jako nový výchozí režim pro focení s telefony Xiaomi. Uznejte sami!
Nový širokoúhlý foťák
Bezprecedentní změnou prošel širokoúhlý snímač. Nabízí sice stejné rozlišení, ale je trochu menší a má výrazně slabší zorné pole. Asi chápete, že nejde o upgrade v pravém slova smyslu. Čistě po stránce tabulkových specifikací jde spíše o downgrade. Tím nejdůležitějším však je, jaký výkon fotoaparát podává v praxi.
Jednu výhodu menší zorné pole má, a sice tu, že snímky širokoúhlým fotoaparátem nemají tak výrazný efekt rybího oka. Stále snadno poznáte, že jde o „šíro“, ale není to agresivní. Samotná kvalita fotek ve dne je pak na úrovni loňského modelu, nedošlo k žádnému výraznému vylepšení, ale ani zhoršení.
Po setmění pak působí snímky výrazně lepším dojmem, než tomu bylo v minulosti. Fotoaparát se jednak zbavil jednolitého žlutého odstínu a pak také citelně zlepšil kvalitu detailů. V přímém srovnání je patrné i menší zorné pole (115° vs. 102° letos), ale jak už zaznělo, nejde o nic dramatického, navíc pokud to přispívá ke kvalitě (nejen) nočních snímků, není důvod ke stížnostem.
Selfie kamerka
Během celého testování na mě přední kamerka působila velmi dobře – obrazová kvalita je rozhodně na úrovni, kterou byste u této cenové třídy očekávali. Fotí nativně v rozlišení 12,5 Mpx, ale jedním kliknutím můžete přepnout i na plné rozlišení 50,3 Mpx. V portrétním režimu zvládá vytvořit poměrně přesvědčivý bokeh efekt. Nechybí ani klasická sada „vylepšováků“ známá především z asijských telefonů – různé beauty filtry, úprava tónu pleti nebo barevných nálad.
Cena a dostupnost
Při startu prodeje byl základní model s 12 GB RAM a 256GB úložištěm dostupný za necelých 23 tisíc korun. V současnosti je však k dispozici sleva, se kterou telefon získáte za 20 690 Kč – například u Mobil Pohotovosti. Zároveň máte k dispozici výkupní bonus 2 000 korun, ať už přinesete jakékoliv staré zařízení na protiúčet. K tomu dostanete prodlouženou záruku na 3 roky.