Bez vody a chemie: americký sbor testuje převratnou technologii hašení požárů zvukem

- K hasičskému řemeslu odjakživa patří jako primární hasicí element voda
- V USA se ale rozhodli, že by to mohlo jít i bez ní a testují nové metody
- Namísto vody používají hasiči jednoho okrsku zvukové vlny
Když se řekne hasič, tak si drtivá většina z nás automaticky vybaví vodu. Tento živel k hrdinům ze záchranných složek zkrátka patří a provází je odjakživa. Jenže ne vždy je nutno hasit vodou a v USA otestoval jeden hasičský sbor úplně nový styl hašení. Namísto životodárné tekutiny k němu využívají zvukové vlny.
Zvuk jako hlavní hasicí element
Tento nový styl hašení otestovali jako první členové sboru města San Bernardino, které se nachází ve slunné Kalifornii. Na této živé demonstraci spolupracovala firma Sonic Fire Tech, která zaměstnává bývalé akustické inženýry NASA a ti se na vývoji tohoto hasicího systému přímo podíleli. Technologie tedy funguje zcela bez vody a také bez doprovodných chemikálií.
Tento unikátní systém umí vytvořit ochrannou zónu, která dokáže zastavit vznícení během milisekund, a přitom se vyhnout vedlejším škodám. U tradičních hasicích metod k nim dochází velmi často a většinou platí, že to, co nestihne zničit samotný požár, dokoná voda či obdobné hasicí prostředky.
Jak to celé funguje?
Jak známo, oheň potřebuje ke svému hoření a šíření kyslík, kterému když zamezíte přístup, oheň uhasíte. Tato technologie jej neodstraňuje, ale rozkládá a v podstatě jde o to, že kyslík okolo ohně je rozkmitán na takovou frekvenci, že ho oheň nemůže spotřebovávat a tím se naruší hlavní chemická reakce. V tomto okamžiku dojde k rychlému uhašení požáru.
Na přiloženém videu můžete vidět, že to funguje opravdu velmi dobře a i větší požár je uhašen během chvilky. Tuto technologii lze použít víceméně všude – v domácnostech, ve firmách a také ve venkovních prostorách. Aktuálně je zaváděna do provozu formou, která nahrazuje sprinklerové systémy a dostávají jej první domy ve městě Altadena.
Prevence na první místě
Jak uvádějí zástupci firmy, právě toto nasazení v domácnosti, konkrétněji v kuchyni, má opravdu smysl. Klasické sprinklery nejsou stoprocentně efektivní, protože se spustí až v okamžiku, kdy požár propukne naplno. Tento systém naopak umí detekovat začínající požár, který lokalizuje a uhasí ještě předtím, než se naplno rozhoří.
S nasazením této technologie se počítá i do boje s lesními požáry, které jsou v Kalifornii v letních měsících velmi běžné. Prozatím ale bohužel není jasné, kdy dostanou systém hašení požárů pomocí zvukových vln profesionální hasičské sbory do standardní výbavy a prozatím tak technologie nachází uplatnění spíše v menším měřítku jako alternativa ke sprinklerům v kuchyních.