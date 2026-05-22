Xiaomi chystá sluchátka s nečekanou konstrukcí: nabídnou spoustu AI funkcí a připojíte je k iPhonu

- Popularita klipových neboli otevřených sluchátek roste
- Nabízí je čím dál víc výrobců a brzy se k nim přidá také Xiaomi
- Nabídnou výbornou výbavu a také funkčnost v rámci ekosystému Applu
Otevřená bezdrátová sluchátka jsou stále populárnější a není se čemu divit. Nevkládají se přímo do uší, takže jsou mnohem příjemnější než klasická sluchátka se silikonovými špunty a uši při jejich používání mohou volně dýchat. To znamená, že nehrozí žádné záněty a podobné nepříjemnosti spojené s dlouhodobým používáním tradičních sluchátek. Nový model od Xiaomi vypadá velmi zajímavě a určitě se v rostoucí konkurenci neztratí.
Xiaomi připravuje nová sluchátka
Pro populárního čínského výrobce se bude jednat o první sluchátka tohoto typu. V jeho nabídce najdeme klasické peckové i špuntové modely, ale otevřené verze nikoliv a vzhledem k rostoucí popularitě tohoto typu je logické, že s ním přijde právě i Xiaomi. Konstrukce bude postavena okolo klipu, pomocí kterého se sluchátka pověsí na ucho.
Z hlediska konstrukce se bude jednat o klasiku, nicméně v oblasti funkcí tento ještě nepředstavený model opravdu vynikne. Nabídne totiž plnou integraci do sítě Find My (Najít zařízení) od Applu, takže bude plně použitelný i s iPhonem, a Xiaomi tak pokračuje v další integraci své elektroniky do ekosystému cupertinského obra.
Hlasový asistent a podpora umělé inteligence
Přes Find My půjdou z iPhonu lokalizovat jak samotná sluchátka, tak nabíjecí pouzdro a Xiaomi svým prvním klipovým sluchátkům dopřeje opravdu výbornou výbavu a pokročilé funkce. Můžeme se těšit na AI asistenta, kterého bude možné aktivovat hlasem, a na funkce jako živý přepis zvuku nebo překlad s využitím umělé inteligence.
Xiaomi se v poslední době hodně zaměřuje na nositelnou elektroniku s umělou inteligencí a u tohoto modelu uvádí, že bude umět překládat do 21 jazyků. Tato podpora se bude týkat simultánního tlumočení, tlumočení hovorů, přepisu řeči v reálném čase i shrnutí schůzek za pomoci AI a Xiaomi tato sluchátka prezentuje vyloženě jako nositelné zařízení zaměřené na produktivitu.
Kompatibilita s ekosystémem Apple
Kromě funkčnosti v síti Find My nabídne tento model také jednoduché párování s iPhonem či funkci chytrého přepínání mezi zařízeními. Hardware a výbava vypadají také velmi dobře – každé sluchátko váží jen 5,5 gramu, nabídne 11mm dynamický měnič, tři mikrofony, certifikaci Hi-Res Audio a podporu bezdrátového Bluetooth kodeku LHDC 5.0.
Nová sluchátka dorazí ve čtyřech barvách – černé, bílé, zlaté a v posledním, prozatím utajovaném odstínu. Přesné datum premiéry zůstává neznámé, ale vzhledem k množství zveřejněných propagačních materiálů můžeme očekávat, že představení je již za rohem.