Xiaomi chystá sluchátka s nečekanou konstrukcí: nabídnou spoustu AI funkcí a připojíte je k iPhonu

Tomáš Zenkl 22. 5. 6:30
Klipová sluchátka od Xiaomi
  • Popularita klipových neboli otevřených sluchátek roste
  • Nabízí je čím dál víc výrobců a brzy se k nim přidá také Xiaomi
  • Nabídnou výbornou výbavu a také funkčnost v rámci ekosystému Applu

Otevřená bezdrátová sluchátka jsou stále populárnější a není se čemu divit. Nevkládají se přímo do uší, takže jsou mnohem příjemnější než klasická sluchátka se silikonovými špunty a uši při jejich používání mohou volně dýchat. To znamená, že nehrozí žádné záněty a podobné nepříjemnosti spojené s dlouhodobým používáním tradičních sluchátek. Nový model od Xiaomi vypadá velmi zajímavě a určitě se v rostoucí konkurenci neztratí.

Xiaomi připravuje nová sluchátka

Pro populárního čínského výrobce se bude jednat o první sluchátka tohoto typu. V jeho nabídce najdeme klasické peckové i špuntové modely, ale otevřené verze nikoliv a vzhledem k rostoucí popularitě tohoto typu je logické, že s ním přijde právě i Xiaomi. Konstrukce bude postavena okolo klipu, pomocí kterého se sluchátka pověsí na ucho.

Z hlediska konstrukce se bude jednat o klasiku, nicméně v oblasti funkcí tento ještě nepředstavený model opravdu vynikne. Nabídne totiž plnou integraci do sítě Find My (Najít zařízení) od Applu, takže bude plně použitelný i s iPhonem, a Xiaomi tak pokračuje v další integraci své elektroniky do ekosystému cupertinského obra.

Hlasový asistent a podpora umělé inteligence

Přes Find My půjdou z iPhonu lokalizovat jak samotná sluchátka, tak nabíjecí pouzdro a Xiaomi svým prvním klipovým sluchátkům dopřeje opravdu výbornou výbavu a pokročilé funkce. Můžeme se těšit na AI asistenta, kterého bude možné aktivovat hlasem, a na funkce jako živý přepis zvuku nebo překlad s využitím umělé inteligence.

Xiaomi se v poslední době hodně zaměřuje na nositelnou elektroniku s umělou inteligencí a u tohoto modelu uvádí, že bude umět překládat do 21 jazyků. Tato podpora se bude týkat simultánního tlumočení, tlumočení hovorů, přepisu řeči v reálném čase i shrnutí schůzek za pomoci AI a Xiaomi tato sluchátka prezentuje vyloženě jako nositelné zařízení zaměřené na produktivitu.



Kompatibilita s ekosystémem Apple

Kromě funkčnosti v síti Find My nabídne tento model také jednoduché párování s iPhonem či funkci chytrého přepínání mezi zařízeními. Hardware a výbava vypadají také velmi dobře – každé sluchátko váží jen 5,5 gramu, nabídne 11mm dynamický měnič, tři mikrofony, certifikaci Hi-Res Audio a podporu bezdrátového Bluetooth kodeku LHDC 5.0.

Nová sluchátka dorazí ve čtyřech barvách – černé, bílé, zlaté a v posledním, prozatím utajovaném odstínu. Přesné datum premiéry zůstává neznámé, ale vzhledem k množství zveřejněných propagačních materiálů můžeme očekávat, že představení je již za rohem.

