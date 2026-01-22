Huawei FreeClip 2 recenze: nejlepší otevřená sluchátka na trhu?

- Na český trh dorazila druhá generace otevřených sluchátek Huawei FreeClip 2
- Mají menší tělo i krabičku, přesto mají o něco delší výdrž a lepší zvuk než předchůdce
- Dostupné jsou ve čtyřech barvách za 4 999 Kč, s kódem ale můžete ušetřit dalších 500 Kč
Při pohledu na letošní generaci otevřených TWS sluchátek FreeClip 2 od Huawei se člověk téměř neubrání otázce, zda jde ještě o spotřební elektroniku, nebo o futuristický šperk. Novinka totiž tak trochu narušuje zažitou představu o tom, že dobrý poslech musí zaručí pouze špunty hluboko v uších nebo masivní náušníky přes celou hlavu. Druhá generace přichází s ještě subtilnějším designem C-bridge a váhou pouhých 5,1 gramu pro každé sluchátko, což přidává na celkové pohodlnosti nošení. V uších je klidně můžete mít po celý den a nebudou vám nijak vadit.
Tip: Huawei FreeClip 2 se na českém trhu prodávají za 4 999 Kč, nicméně v rámci zahajovací prodejní akce můžete ušetřit dalších 500 Kč.
A pro koho že takový koncept vlastně dává smysl? Otevřená konstrukce je vhodná pro všechny, kterým klasické špunty vadí – ať už kvůli tlaku ve zvukovodu, nebo pocitu izolace. Skvěle se hodí i do rušného města. Představte si běžce, který potřebuje slyšet projíždějící auta, rodiče, kteří chtějí mít přehled o dětech v místnosti, nebo lidi v open-space kanceláři, kteří potřebují komunikovat s kolegy, aniž by si každou minutu sluchátka vyndávali. Benefitem zde není jen to, že uši volně dýchají, ale i nečekaná praktičnost. Sluchátka jsou identická – jednoduše sáhnete do krabičky a nasadíte je na kterékoli ucho bez přemýšlení, které je pravé a které levé.
Nejde ale jen o pohodlí. Huawei FreeClip 2 mě dokázaly přesvědčit o tom, že i otevřený design může hrát dospěle. S vylepšeným 10,8mm měničem s dvoujitou membránou, výkonnějším AI procesorem a dvojnásobným výkonem v oblasti basů se aktuálně jedná o vůbec nejlepší otevřená sluchátka, která jsem kdy testoval. Připočtěte k tomu odolnost IP57 a celkovou výdrž až 38 hodin a dostanete produkt, který necílí na audiofily v uzavřených místnostech, ale na běžné uživatele, kteří během dne rádi poslouchají hudbu či podcasty, ale zároveň nechtějí ztratit spojení s okolním světem. Skvěle se hodí i pro běžce, a rozhodně se nemusíte bát, že by vám z uší vypadly, udrží se i při velmi prudkých pohybech hlavou.
Design a zpracování
Samotné sluchátko se skládá ze dvou částí, které spojuje průžný můstek potažený silikonem označovaný jako C-bridge. Sluchátko tedy míří do zvukové trubice a druhá část obsahující baterii je umístěna za ušním boltcem. Zvukový výstup je umístěn jen několik milimetrů od ústí zvukovodu, ale nijak jej nezakrývá, takže necítíte žádný tlak dovnitř ucha a zároveň také dostanete lepší spojení s okolím.
V nabídce jsou letos nově hned čtyři barevné varianty: kromě bílé a černé je to ještě elegantní světle modrá a jemně zlatá. Sluchátka mají lesklý povrch, nabíjecí krabička je naopak matná a v případě světlé modré varianty je povrch dokonce mírně vroubkovaný.
Na sluchátku je částečně viditelná mřížka vedoucí k měniči i čtyři otvory pro mikrofony. Jak jsem již nakousl v úvodu, označení levého a pravého sluchátka budete hledat marně. Sluchátka jsou totiž naprosto identická a nastavení pravého a levého kanálu probíhá podle usazení do uší. Oproti první generaci se povedlo snížit hmotnost každého ze sluchátek o půl gramu na skvělých 5,1 gramu. Hmotnost krabičky je 37,8 gramu.
Ta má klasický tvar, ale oproti loňské generaci se ji výrobci povedlo zmenšit o 11 procent. Na přední straně nesmí chybět informační dioda a drobné logo výrobce. Spodní strana ukrývá pouze USB-C konektor pro nabíjení, k dispozici bezdrátové dobíjení Qi. Na pravé straně krabičky nechybí téměř neviditelné tlačítko pro párování.
Zvuk a komfort nošení
U otevřené konstrukce je vždy nutné počítat s určitou mírou zkreslení zvuku, nicméně ve srovnání s první generací je zde patrný výrazný skok kupředu a z mého pohledu se aktuálně jedná o vůbec nejlépe hrající sluchátka s tímto typem konstrukce, která si můžete pořídit.
U první generace jsme v recenzi vytýkali horší kvalitu zvuku způsobenou právě tím, že se část linula do okolí. Slabší byla také basová složka. Letos ale výrobce upravil konstrukci tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám zvukových vln a i ty ideálně končily ve vašem vnitřním uchu.
U letošní novinky se tyto neduhy povedlo ve velké míře eliminovat. Když jsem je poprvé vložil do ucha a pustil hudbu, byl jsem překvapený, jak kvalitní poslech je. Díky 10,8mm měničům s dvojitou membránou se citelně zlepšila i basová složka a celkově tak kvalitu poslechu hodnotím jako velmi dobrou. Občas jsem se přistihl, že jsem musel přemýšlet, zda mi v uších skutečně hrají sluchátka s otevřenou konstrukcí a ne klasické špunty. Až tak dobrý je u FreeClip 2 výsledek.
Zlepšila se i kvalita zvuku během telefonování. Výrazný podíl na tom má čtveřice mikrofonů s podporou VPU a DNN algoritmu. Otevřená konstrukce rovněž uleví vašim uším při dlouhém poslechu. Tím, že nedochází k ucpání zvukovodu, na uši působí jen minimální tlak a používání je velmi příjemné. Samozřejmě nasazování a celkový pocit ucha obepnutého z obou stran je ze začátku nezvyk, ale po pár dnech testování jsem neměl problém alespoň s jedním sluchátkem v uchu vydržet celý pracovní den.
A pro delší telefonní hovory jsou mi FreeClip 2 mnohem příjemnější než tradiční špuntové sluchátko. Zároveň musím uznat, že díky klipu nemám strach o vypadnutí sluchátka z ucha ani při rychlejších pohybech, typicky třeba při běhání či jiných pohybových aktivitách. Zvolená konstrukce je ale limitující při nošení čepice. Obzvláště v aktuálních chladných měsících jsem s nasazením kulichu bojoval. Tento aspekt je u modelu FreeClip 2 určitě horší než u klasických špuntů nebo pecek.
Je také potřeba počítat s tím, že pokud si nastavíte skutečně vysokou hlasitost (zhruba od 75 % výše), budete už rušit své okolí. V úplně tiché místnosti je u modelu FreeClip 2 slyšet i při poloviční úrovni hlasitosti, v nějakém slabším ruchu nebo ve venkovním prostředí je to samozřejmě menší problém. Pokud ale plánujete sluchátka nosit například při práci v nějaké open space kanceláři, rozhodně bude vhodnější držet se u nižších úrovní hlasitosti.
Pokud ale nevyžadujete prvotřídní zvuk i při vyšší hlasitosti, ale jde vám spíše o telefonování nebo podcasty, budete z otevřené konstrukce nadšeni. Huawei FreeClip disponují detekcí nasazení, a pokud tuto funkci v aplikaci aktivujete, dojde při vyjmutí sluchátka k automatickému pozastavení přehrávání.
Ovládání gesty i pohybem hlavy
Stejně jako u první generace, ani zde nechybí podpora dotykového ovládání. Gesta navíc fungují téměř po celé ploše sluchátek. Není tedy důležité, jestli poklepete „kouli“, „fazolku“ nebo most mezi nimi. Výrobce využívá pouze dvojité poklepání nebo trojité poklepání, přičemž je možné tímto způsobem přehrát nebo pozastavit skladbu, přepnout na další nebo předchozí skladbu nebo probudit hlasového asistenta. Při telefonním hovoru je možné hovor přijmout nebo odmítnout, případně ukončit. Vše se nastavuje uvnitř aplikace.
Novinkou pro FreeClip 2 je možnost přijmout či odmítnout hovor pouhým pohybem hlavy. Když hlavu během vyzvánění skloníte, hovor se přijme. Když s ní naopak pohnete směrem doleva nebo doprava, hovor tím odmítnete.
Parametry a funkce
Huawei FreeClip 2 vzhledem ke své konstrukci logicky nemohou podporovat technologii ANC pro aktivní potlačení hluku, takže například do letadla určitě nebudou tou nejlepší volbou. Konektivitu s telefonem zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.4. Nechybí ani možnost plynule přepínat mezi dvěma zařízeními najednou – klidně můžete koukat na film na notebooku, někdo vám zavolá a sluchátka se plynule přepnou na váš mobil.
Oproti loňsku se stupeň krytí zvýšil z IP54 na IP57. To v praxi znamená, že sluchátka mají částečnou ochranu proti prachu (číslo 5) a ochranu proti dočasnému ponoření do vody (číslo 7). V tomto případě jde o ponoření do stojaté vody do hloubky 1 metru po dobu maximálně 30 minut. Telefonní hovory vylepšuje potlačení okolního rušení díky čtveřici mikrofonů na každém sluchátku (2 mikrofony pro záznam hlasu a 2 pro odstranění okolního ruchu).
Z hlediska kodeků nechybí podpora SBC, AAC i L2HC, který ale vyžaduje spolupráci s telefony Huawei a EMUI 13.0 nebo vyšší. Ve většině případů si tedy budete muset vystačit se základními kodeky. Open-ear sluchátka taktéž disponují technologií pohyblivé cívky s dvěma magnety a reverzních vln, které mají zabránit nadměrnému rušení okolí přehrávaným zvukem ze sluchátek. Měnič má v tomto případě průměr 10,8 mm a frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Pokud připojíte dva páry sluchátek Huawei k jednomu telefonu Huawei, můžete rovněž využívat funkce sdíleného přehrávání.
Nabíjení a výdrž
Dlouhá výdrž má být jednou z hlavních výhod nového modelu značky Huawei. Nabíjecí pouzdro ukrývá kapacitu 537 mAh a každé sluchátko má dalších 60 mAh. Jak již bylo zmíněno, nabíjení probíhá buďto prostřednictvím USB-C konektoru nebo bezdrátově (max. 2 W).
Reálná výdrž se pohybuje okolo 9 hodin (záleží na nastavené hlasitosti), což je o hodinu více než u jedniček. Při opakovaném dobíjení z pouzdra vydržíte bez nabíječky téměř 38 hodin. Pouzdro bez sluchátek dobijete za hodinu kabelem, za dvě hodiny bezdrátově a sluchátka samotná v pouzdru za 40 minut. Už po 10 minutách v nabíjecím pouzdru získáte energii pro tříhodinový poslech.
Aplikace Huawei AI Life
Zatímco pro loňský model byla spíše do počtu, letos do aplikace Huawei AI Life přibylo několik novinek, kvůli kterým rozhodně stojí za instalaci. Ať už jde o aktivaci prostorového zvuku, úpravy ekvalizéru či nastavení ovládání pomocí gest a pohybů hlavy.
Skrze aplikaci si lze dále aktivovat, zda se má při otevření krabičky přehrávat zvuk a nechybí ani možnost zapnutí experimentální funkce v podobě adaptivní hlasitosti, kdy sluchátka zvuk přizpůsobují vašemu okolí. V praxi jsem ale tuhle funkci příliš nevyužíval, jednoduše mi nevyhovovala a rozhodně u ní ještě výrobce má co vylepšovat. Ostatně proto je také zařazena v nabídce “experimentální”.
Skrze AI Life máte dále možnost aktualizovat software, případně využít funkce Najít, pomocí které lze jednotlivá sluchátka „prozvonit“ a dohledat. Sluší se doplnit, že aplikace je dostupná nejen pro Android, ale i iOS. Já sluchátka testoval na obou platformách a vše fungovalo tak, jak by mělo.
Závěrečné hodnocení
Po téměř měsíčním testování musím uznat, že Huawei FreeClip 2 posouvají koncept otevřených sluchátek do fáze, kdy už nejde jen o zajímavý experiment, ale o skutečně použitelný produkt pro každodenní využití. Největším překvapením pro mě byl posun v kvalitě zvuku – tam, kde první generace ztrácela na dynamice a basové složce, novinka působí mnohem dospěleji. Samozřejmě, pokud hledáte absolutní izolaci v hlučném letadle, absence ANC a otevřená konstrukce budou limitem, ale pro pohyb ve městě, v kanceláři nebo při sportu je zachování kontaktu s okolím k nezaplacení.
Z pohledu ergonomie jde o jeden z nejpohodlnějších kousků elektroniky, který jsem měl v uších… vlastně na uších. Váha pouze 5,1 gramu a vylepšený design způsobují, že o sluchátkách po pár minutách prakticky nevíte. Fajn je i fakt, že sluchátka jsou identická, takže v krabičce nemusíte řešit pravou a levou stranu. Na druhou stranu musím potvrdit, že konstrukce si příliš nerozumí s těsnými zimními čepicemi, což je v našich podmínkách během zimních měsíců určitý ústupek z komfortu.
Pokud bych měl FreeClip 2 někomu doporučit, budou to uživatelé, kteří trpí pocitem tlaku u klasických špuntů nebo zkrátka potřebují zůstat v pozoru vůči svému okolí. Za cenu 4 999 Kč (respektive 4 490 Kč v rámci zahajovací akce) dostanete stylový doplněk s nadstandardní výdrží atakující hranici 9 hodin a odolností IP57, která vás podrží i v deštivém počasí. Nejsou to sluchátka pro audiofily vyžadující absolutní ticho a špičkový zvuk, ale pro aktivní lidi, co chtějí poslouchat podcasty či hudbu coby přirozený podkres svého dne. A jak už jsem výše v recenzi zmiňoval, aktuálně se dle mého názoru jedná o vůbec nejlepší otevřená sluchátka na trhu.
Huawei FreeClip 2
Design a zpracování9.2/10
Kvalita zvuku8.5/10
Výdrž baterie9.0/10
Funkce7.5/10
Pohodlnost nošení9.5/10
Klady
- kvalitní zpracování, elegantní design
- kvalita zvuku i výraznější basy
- pro celodenní nošení & sport
- výdrž baterie
- ovládání gesty i hlavou
- multipoint připojení k vícero zařízením
- stupeň krytí IP57
- mobilní aplikace a možnosti přizpůsobení
Zápory
- vyšší cena
- rušení okolí (při vyšších hlasitosti)
- nevhodné například do letadla