Xiaomi láká na novou herní myš: model Gaming Mouse 2 míří do světa e-sportu

- Xiaomi rozšiřuje svou nabídku elektroniky o novou herní myš
- Nový model se jmenuje jednoduše Gaming Mouse 2 a vypadá velmi zajímavě
- Mezi jeho hlavní přednosti bude patřit rychlost, přesnost a tipujeme, že i velmi agresivní cena
Xiaomi se může pochlubit jednou z nejširších nabídek v rámci všech technologických značek a záběr tohoto giganta je opravdu úctyhodný. Dalo by se říct, že Xiaomi dělá prakticky vše od spotřební elektroniky přes automobily, velké spotřebiče a s trochou nadsázky až po špendlíky. Nyní se čínská společnost pochlubila novou herní myší.
Nová herní myš od Xiaomi
Ano, Xiaomi vyrábí i herní periferie, včetně docela povedených myší. Na našem trhu se prodává odlehčený model Gaming Mouse Lite, nicméně novinka s označením Gaming Mouse 2 míří do vlajkového segmentu, takže můžeme očekávat špičkové vlastnosti i výbornou výbavu. Xiaomi tuto myš prozatím jen teasuje, takže úplně vše o ní nevíme.
Design působí z prvního promo obrázku velmi minimalisticky a dá se předpokládat, že tato myš bude vzhledově spíše střídmější a méně nápadná. Samozřejmě se bude jednat o bezdrátový model se dvěma hlavními tlačítky, rolovacím kolečkem a scházet nebudou ani boční doprovodná tlačítka. První náznak výbavy vypadá velmi zajímavě.
Vlajkový model se skvělými parametry
Srdcem této herní novinky bude senzor PAW3955XM od společnosti PixArt, která je největším výrobcem snímačů pro herní myši na světě. Ve svých modelech je využívají přední výrobci jako Logitech, Razer nebo SteelSeries a novinka od Xiaomi dostane na míru navržený senzor, údajně s frekvencí dotazování (polling rate) 8 000 Hz.
Bylo potvrzeno, že Xiaomi Gaming Mouse 2 bude mít tovární kalibraci 1 % DPI, nabídne citlivost až 40 000 DPI a rychlost snímání 750 IPS. Senzor dokáže zachytit přes 20 000 FPS, což bude znamenat precizní tracking pohybu na podložce, a zmínit musíme i zrychlení 60 G, díky čemuž si myška poradí i s rychlými změnami pohybu.
Zaměřeno na e-sport
Vzhledem k odhaleným parametrům vás asi nepřekvapí, že Xiaomi modelem Gaming Mouse 2 cílí nejenom na klasickou herní scénu, ale i na segment e-sportu. Informace o ceně jsou aktuálně neznámé a není jisté ani to, kdy vlastně bude tato zajímavá myš představena v plném rozsahu, ale vzhledem ke zveřejnění promo materiálů by se tak mělo stát již velmi brzy.