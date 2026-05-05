Únik obrázků těsně před premiérou: známe podobu Xiaomi Smart Band 10 Pro

- Značka Xiaomi se připravuje na odhalení náramku Smart Band 10 Pro
- Podle uniklých tiskových snímků bude vypadat podobně jako rok a půl starý předchůdce
- Náramek zaujme velkým displejem vsazeným do hliníkového pouzdra
Značka Xiaomi loni v červnu představila desátou generaci ikonického náramku Smart Band, varianta Pro ale dorazí s téměř ročním zpožděním. Termín odhalení zatím neznáme, avšak předpokládáme, že k němu dojde co nevidět – internetem totiž kolují tiskové snímky hned dvou barevných variant.
Xiaomi Smart Band 10 Pro klepe na dveře
Xiaomi Smart Band 10 Pro bude stejně jako jeho předchůdci hybridem mezi chytrým náramkem a hodinkami. Oproti klasickému Bandu bez přídomku „Pro“ dostane větší displej vsazený do obdélníkového hliníkového pouzdra se zaoblenými rohy. Podle uniklých obrázků bude pouzdro nabízeno ve stříbrné a černé barvě, server WinFuture.de hovoří ještě o růžové variantě. Náramek by měl disponovat voděodolností 5 ATM (50 m).
Xiaomi Smart Band 10 Pro v černé barvě
Veškerá interakce bude probíhat skrze dotykový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,74″ a rozlišením 480 × 400 pixelů. Chybět by neměla podpora technologie Always-on, která se ale podepíše na nižší výdrži na jedno nabití. Podle WinFuture.de by měl náramek vydržet nabitý až 21 dní, což je stejná hodnota jako u stávající generace s co nejméně využívaným displejem. S intenzivním používáním a aktivovaným Always-on displejem by se měla výdrž pohybovat spíše okolo 7–10 dní.
Od náramku můžeme očekávat podobnou funkční výbavu jako u stávající generace, tedy sledování srdečního tepu, monitorování spánku a měření různých sportovních aktivit. Chybět by neměla ani integrovaná GPS pro záznam trasy. Konektivitu bude zabezpečovat Bluetooth 5.4, k dispozici by měla být i dražší varianta s NFC čipem a podporou mobilních plateb.
Xiaomi Smart Band 10 Pro v bílé barvě
Příchod náramku Xiaomi Smart Band 10 Pro očekáváme v nejbližších dnech/týdnech. Současná generace byla totiž představena v říjnu roku 2024, tudíž na odhalení nástupce nastal ten nejvyšší čas. Cenu opět očekáváme lehce nad tisícem korun.