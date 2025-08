Recenze Xiaomi Smart Band 10: co víc by měl umět chytrý náramek?

Chytré náramky od Xiaomi jsou už notoricky známou stálicí

Když kouknu na ceny chytrých hodinek, které se vyrojily v poslední době, je mi jasné, proč spousta lidí raději zvolí „obyčejný“ náramek. Vyplatí se vysolit 10 tisíc za možnost instalovat další aplikace, nebo je úsporné řešení natolik schopné, že jsou hodinky spíš rozmar? Nenapadá mě jiný náramek než Xiaomi Smart Band 10, který by tuto hypotézu mohl potvrdit či vyvrátit lépe.

Obsah balení

Velká balení u drobné elektroniky nedávají smysl. Můžete stokrát namítat, že nějaký bonusový řemínek by se hodil, ale co byste vymýšleli k bílému keramickému tělu Smart Bandu? Černou snad?

Proto je vcelku jasné, že kromě obligátních letáčků a instrukcí se dá z krabičky vytáhnout jen nabíjecí kabel s USB-A na jednom konci a magnetickým konektorem s piny na konci druhém. S tím, jak nás legislativa i integrace tlačí do USB-C, vidím v tom krok zpět, nicméně náramek nevyžaduje časté nabíjení, takže to velký vliv na spokojenost nemá. S jednou podmínkou, o které si řekneme za chvilku.

Doplním ještě, že pouze námi testovaná bílá varianta disponuje keramickým tělem. Je ale o rovných 500 Kč dražší a k dostání je výhradně na oficiálním e-shopu Xiaomi. Klasická verze s cenovkou 990 Kč je dostupná v černé, stříbrné a růžové.

Hardware a design

Kouknete-li se na obrázky z historie náramků od Xiaomi, nezjistíte toho moc. Podlouhlý obdélníkový displej s kulatými konci se opakuje už od první generace z roku 2014. V průběhu času ale rostl a měnilo se i uchycení řemínků.

V desáté generaci má tělo rozměry bez snímače tepu 46,57 × 22,54 × 10,95 mm při hmotnosti těla 15,95 gramů, mnou testovaná keramická edice pak povyrostla na 47,74 × 23,94 × 10,95 mm a 23,05 gramů. Abyste si to představili, na výšku tak náramek měří podobně, jako hodinky s 45mm ciferníkem, na šířku je pak zhruba poloviční. Hloubka je pak stejná.

Vyplývá z toho, že úplně subtilní náramek není, pod rukáv se už schová podobně, jako hodinky – jeho výhodou je spíš tvarování. Absence hran znamená, že se jen minimálně zasekává třeba o popruhy batohů a outdoorovou výbavu obecně. Pořád ale hrozí, že projdete okolo dveří a švihnete Smart Bandem o futro. Dokud nezačnete něco na ruce nosit, nevšimnete si, jak často se to může stát.

Kvůli této eventualitě bych doporučil volit spíš tmavé provedení. Keramické bílé tělo sice vypadá elegantně, ale případné šrámy na něm jsou hodně kontrastní. Standardní varianta pak spoléhá na hliník.

Obzvláště se ale přimlouvám za koupi nějakého lepšího řemínku. Zapínací mechanismus, který spoléhá jen na provlečení jedné půlky řemínku tou druhou, a následné zapíchnutí pinu do připravených otvorů, drží spíš silou vůle, než třením.

Jednou rukou se těžko utahuje a pokud pin povolí, nic vám na ruce náramek neudrží. Že je to jen hypotetické riziko a určitě byste si všimli, že vám Smart Band někde spadnul? Fotky nejen bílé, ale i růžové varianty tady v recenzi dokazují, že jeden kus naši redakci nedobrovolně opustil. Samotné napojení řemínku na tělo přitom drží pevně, ať už budete nosit fluorokaučukový pásek od keramické edice, nebo TPU alternativu z klasické varianty.

Technické specifikace

rozměry: 46,57 × 22,54 × 10,95 mm a 15,95 gramů bez řemínku, keramická edice: 47,74 × 23,94 × 10,95 mm a 23,05 gramů bez řemínku

displej: 1,72″ AMOLED s rozlišením 212 × 520 px, automatická regulace podsvícení

senzory: akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, snímač tepové frekvence, oxymetr

konektivita: Bluetooth 5.4

baterie: 233 mAh, nabíjení trvá zhruba 60 minut

Displej

Xiaomi Smart Band se samozřejmě ovládá přes dotykový AMOLED displej s rozlišením 212 × 520 pixelů na úhlopříčce 1,72 palce. Věřte nebo ne, na ovládání to úplně stačí. Pohodlné a hlavně přesné navigaci napomáhají i zakřivené kraje, díky kterým se nestává, že by pohyb započatý nanometr vedle dotykové vrstvy zůstal nepovšimnut.

Z fotek okolo je vidět, že na náramku nejsou žádná tlačítka. Dosáhnout na voděodolnost umožňující v laboratorních podmínkách dosáhnout tlaku v hloubce 50 metrů pod hladinou tak nebyl zásadní problém. V praxi už na restrikce narazíte: Xiaomi varuje před horkou sprchou, saunováním, o potápění ani nemluvě. Plavání v bazénu by ale náramek měl zvládnout, pozor ale na bazény se slanou vodou.

Jak ale zapnout náramek bez tlačítek? Připojením nabíječky. Sice není moc důvodů, proč ho vypínat, ale pokud to z nějakého důvodu uděláte (typicky třeba v krizi na dovolené, když si řeknete, že chcete baterku ušetřit na velký výlet za pár dní), nemáte jak Smart Band zapnout, protože v okolí pravděpodobně kompatibilní kabel nenajdete. A dialog při vypínání náramku vás na to neupozorní.

Systém a ovládání

Prostředí nazvané jako Xiaomi HyperOS 2.0 pracuje s velmi přívětivým ovládáním. Jeho výchozím bodem je domovská obrazovka s předpřipravenými styly, které si můžete stahovat prostřednictvím aplikace Mi Fitness. Výběr je široký, pár set ciferníků, ze kterých lze vybírat, snad bude stačit každému. Ovšem kontrola nad nimi už je omezená, nějaký ekvivalent widgetů, jako umí Android Wear, u Xiaomi nečekejte.

Pokud potáhnete prstem od horní hrany dolů, dostanete s oznámením podobně jako na Androidu. Analogicky i veškeré funkce se otevírají tahem zespodu, což imituje šuplík všech aplikací v některých launcherech.

Levá strana by významově měla nejblíž k rychlým nastavením. Dá se tu najít rozsvícení displeje, profil Nerušit, hledání telefonu i rychlý odkaz na kompletní nastavení. Potažením z pravé strany pak listujete obrazovkami se stavovými informacemi. Těch sice není neomezené množství, ale můžete si sami zvolit, co budete potřebovat nejčastěji. Může se jednat o statistiky týkající se fyzické aktivity, ovládání hudby, graf s tepovou frekvencí, předpověď počasí apod. Pro rychlejší navigaci systémem se těmito obrazovkami dá pohybovat cyklicky.

Jak už padlo, Xiaomi Smart Band 10 nepoužívá otevřený operační systém. Byla by ale chyba to považovat chybu. Uzavřenost totiž znamená plynulé animace, okamžité reakce a nízkou spotřebu, tedy všechno to, co Wear OS postrádá. Napadají mě vlastně jen dvě funkce, které mi oproti hodinkám vyloženě chyběly. Tou první je odpovídání na zprávy, tou druhou placení.

Schválně jsem se podíval, co mám v hodinkách nainstalované, a porovnal to s tím, kdy jsem něco z toho spustil naposledy. Galerii fotek? Nikdy. Kalkulačku? Nevzpomínám si. Google Keep? Možná jednou. Leda navigace by v náramku nebyla špatná, ale ta by se dala nahradit odesíláním instrukcí do náramku taky. Ne vždy je třeba koukat do mapy, když mi můžou chodit povely typu: „Za 30 metrů zatoč doleva.“

Snad jste z tohoto popisu správně usoudili, že funkcí má náramek víc než dost. Změří srdeční tep, saturaci kyslíkem, spánek, stres, ukáže kalendář, budíky, počasí, úkoly, stopky, ovládání hudby, světové hodiny, dále poslouží jako dálková spoušť k telefonu nebo jeho vyhledávač, případně jako svítilna či kompas. Opravdu mě nenapadá moc věcí, které by se náramek měl doučit.

Sport a tréninkové funkce

Ačkoli Xiaomi Smart Band 10 nemá vlastní GPS, dokáže si získat polohu od spárovaného telefonu přes Bluetooth 5.4. Nic tak zásadně nebrání tomu, aby vám pomohl ve sledování sportovních aktivit. Jeho akcelerometr změří přetížení působící na náramek, gyroskop zaznamená pozici, elektronický kompas směr a cévy vám pak bude pozorovat optický snímač tepovky a pulzní oxymetr.

Speleologové pak možní ocení i snímač okolního osvětlení, aby někde v Koněprusích neoslepili sami sebe. My ostatní budeme rádi, že i s jazykem na vestě z obrazovky odečteme, jestli se pohybujeme uprostřed zóny spalování tuků, nebo právě naše srdce podstupuje zatěžkávací zkoušku.

Xiaomi se chlubí, že Smart Band podporuje víc než 150 sportovních režimů. Jak je ale „dobrým“ zvykem, tento počet je mírně nadhodnocen. Krásným příkladem je kategorie tanců. To máte tančení v parku, břišní tance, balet, street dance, zumbu, lidový tanec, jazzový tanec, latinskoamerické tance, hip hop, pole dance, breakdance, společenské tance, moderní tanec a tanec bez jakéhokoli upřesnění. Ještě dokážu pochopit, že při břišním tanci bych měl jiný výdaj energie než při baletu, ale nechci ani tipovat, kolik o kolik kalorií se liší hraní šachů a dámy. Ano, v nabídce jsou tyto stolní hry taky, stejně jako go a bridž.

Nad rámec běžného cvičení tak ční hlavně běžecký kurz, který se skládá z různé intenzity využití dolních končetin. Náramek vám pak hlásí, že máte např. 2 minuty jít svižným tempem, pak přejít na jogging, běh až ke sprintu. Zábavné, ani motivační to příliš není, ale pokud prostě běháte a chcete se maličko posunout, stačí to, abyste viděli posun, i když ho jinak necítíte.

O málo zábavnější je přístup Xiaomi ke spánku. Dozvíte se obvyklé statistiky, jako rozdělení celkové doby spánku mezi lehký a hluboký, můžete si spočítat počet probuzení a dozvědět se i triviální doporučení, který byste uhodli i při pohledu na ručičkové hodinky – sami asi tušíte, že jít spát o půlnoci a vstávat v šest neodpovídá doporučovaným osmi hodinám spánku.

Jak to může Smart Band zlepšit? Mě třeba navrhnul, že bych mohl do svých večerních rutin zahrnout lehkou fyzickou aktivitu. Takové drobné kroky si můžete odfajfkovávat i v plánu na zlepšení spánku. Jeden bod za postýlku v doporučený čas, druhý bod za vstávání na čas, třetí bod, když si nezdřímnete přes den, čtvrtý za půl hodinky cvičení a pátý, když nebudete civět před spaním do mobilu. A takhle 21× po sobě.

Za odměnu vám náramek prozradí, jestli spíte jako žralok (usíná pozdě a spí krátce), medvěd (spí pravidelně a kvalitně), tučňák (usne brzy, ale spí lehce), sova, koala, nebo ovce. V této zajímavé soutěžní disciplíně bych ocenil lepší lokalizaci, hrozně by mě bavilo, kdyby místo zvířat Smart band umožnil spát nejdřív na půl oka, pak jako na vodě, zlepšit se na dřevo a oslavovat, až konečně budete spát jako dudek.

Přesnost měření

Na přesnost měření sportu můžete koukat dvěma způsoby. Jednodušší varianta je nastavit si základní úroveň spolu s prvním použitím nového zařízení, a pak sledovat, jestli se lepšíte. Druhý scénář se opírá o důvěru v přesnost měření samotného. Žádnou vědeckou metodu k dispozici sice nemám, ale své výkony jsem měřil zároveň náramkem Smart Band 10 a chytrými hodinkami Samsung Galaxy Watch 6.

U cyklistiky se obě zařízení samozřejmě shodovala v délce cvičení, velmi blízká byla i průměrná rychlost (18,8 vs. 18,6 km/h), rovněž tepová frekvence vykazuje rozdíly na úrovni statistické chyby (138 vs 134 tepů za minutu). Xiaomi ale ukázalo, že jsem během vyjížďky spálil 389 kcal, Samsung to odhadnul na 348 kcal, protože mě v mnohem větší míře zařadil do anaerobní zóny, protože používá jen čtyři zóny namísto běžnějších pěti. U chůze mi pak na třech kilometrech svižné chůze vyšel energetický výdaj na 152 kcal u Xiaomi a 273 kcal u Samsungu.

Baterie a výdrž

Náramky od Xiaomi platí za relativně jednoduché wearables, které nahrazují rozšiřitelnost za výdrž. Už se sice nepočítá v týdnech, ale pořád by si Apple i hodinky s Androidem mohli o jejich životaschopnosti vyprávět legendy. Argument, že za to může parazitování na GPS z mobilu, je lichý.

Přesto byste možná čekali víc, než týden – reálně jsem se pohyboval okolo pěti dnů. Pravdou však je, že jsem se snažil Smart Band ždímat, jako nový nadšený uživatel. Nebál jsem se nastavit interval vypnutí displeje na 5 minut, zapnul AOD, automatické řízení jasu i detekci cvičení.

Určitě by se tak dalo vymáčknout nějaké to procento navíc, aniž byste se museli uchylovat k vestavěnému spořiči energie nebo museli deaktivovat probuzením otočením ruky.

Závěrečné hodnocení

Při rozhodování koupit/nekoupit někomu pomáhá napsat si všechna pro a proti do tabulky. Pokud bych tento postup zvolil v případě Xiaomi Smart Band 10, sloupeček výhod by byl dlouhý. Obsahoval by slušnou výdrž, funkce, cenu, sportovní funkce nebo svižné prostředí. Středobodem negativ je snadno řešitelný řemínek, ostatní věci jako je absence NFC nebo reproduktoru se dá nízkou cenou obhájit.

Přesto je tu jeden argument, kvůli kterému si nedokážu představit Smart Band jako mé osobní zařízení. Přizpůsobitelnost. Věřím, že kdo střídá ciferníky častěji než ponožky, bude spokojený i na Xiaomi, ale pokud chcete považovat wearables skutečně za své, zejména v dlouhodobém horizontu oceníte modifikovatelné ciferníky a obecně potenciál dalších rozšíření – čistě proto, aby se zařízení neomrzelo.

Pokud od nositelné elektroniky žádný „fun faktor“ nehledáte, Smart Band 10 je přesně pro vás.

Klady spousta praktických funkcí

příjemná hmotnost

dlouhá výdrž

příznivá cena

svižný systém

přesné měření

keramická varianta Zápory řemínek se snadno rozepne

nemá mikrofon ani reproduktor

zapínání kabelem

