Mercedes-Benz posiluje vazby na obraný průmysl, spojil síly se startupem Tytan

- Obrana Evropy začíná být pro řadu firem klíčovým tržním sektorem
- Pozadu nechce zůstat ani německá automobilka Mercedes-Benz
- Ta spojuje síly se startupem Tytan Technologies, který se zabývá bojem proti dronům
Německá automobilka Mercedes-Benz je známá především pro své luxusní osobní automobily, případně pro nákladní vozy pro různé druhy využití. Výjimkou ale nejsou ani vozidla určená pro bezpečnostní složky státu. Nyní se Mercedes-Benz stále více angažuje v obranném průmyslu, konkrétně automobilka podepsala memorandum o spolupráci s mnichovským startupem Tytan Technologies, který se zabývá bojem proti dronům, s cílem vyvinout systémy pro vozidla, které budou detekovat a sestřelovat nepřátelské drony. Tyto systémy budou instalovány na SUV třídy G a dodávkách Sprinter, přičemž Mercedes označuje obranný sektor za „strategickou oblast růstu“.
Nový směr pro automobilku ze Stuttgartu
Dohoda podepsaná na leteckém veletrhu ILA v Berlíně za přítomnosti německého ministra hospodářství, spojuje vozidlové platformy Mercedesu se senzory, umělou inteligencí a stíhacími drony startupu Tytan, přičemž obě firmy na této akci představily prototyp společného systému určeného k montáži na vozidla. Prozatím se jedná o průzkumnou fázi: dohoda stanoví rámec pro vyhodnocení možných aplikací a budoucí průmyslové využití v mezích předpisů o kontrole vývozu a obranného práva, nikoli o pevnou objednávku na výrobu.
Mercedes nezačíná úplně od nuly, ostatně vojenské a vládní verze třídy G vyrábí již řadu let, ale nyní se na tento segment více zaměřuje, protože Evropa se znovu vyzbrojuje a jeho hlavní automobilový byznys stagnuje kvůli slabé poptávce, čínské konkurenci a clům. Berlín otevřeně podporuje přesun své průmyslové základny směrem k obrannému průmyslu. Pro Tytan, jehož systémy na zachycování dronů byly testovány na Ukrajině, je hlavním lákadlem její průmyslová síla. „Hrozba je reálná, každý den jsme svědky přeletů nad kritickou infrastrukturou v Německu a v celé Evropě,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel Balázs Nagy, který chce zajistit ochranu před drony ne až v roce 2029, ale už dnes.
Tento vývoj odpovídá období prudkého rozmachu v obranném odvětví. Systémy proti dronům patří k nejrychleji rostoucím segmentům obranných technologií a analytici odhadují, že se tento trh více než ztrojnásobí z přibližně 6,6 miliardy dolarů (cca 137 miliard korun) v roce 2025 na zhruba 20 miliard dolarů (cca 417 miliard korun) do roku 2030, a Evropa se snaží co nejrychleji vyvinout vlastní řešení. Tato dohoda má zatím pouze formu memoranda o porozumění a většina zmínek o objemech a časovém harmonogramu odráží spíše ambice partnerů než podepsané zakázky.