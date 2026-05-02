Takovou herní myš jste ještě neviděli: má vyměnitelnou baterii a dotykový displej

- Společnost Turtle Beach představila novou herní myš, jakou jste možná ještě nikdy neviděli
- Model s názvem Command Series MC7 na první pohled zaujme obřím dotykovým displejem
- Tím však výčet vychytávek rozhodně nekončí – je libo 4D kolečko nebo dvojici vyměnitelných baterií v balení?
Pokud máte pocit, že vám při práci s počítačem chybí funkční tlačítka, zvažte pořízení herní myši – milovníci MMO RPG by mohli vyprávět. Výběr textu, kopírování souborů, ovládání multimédií či zkratky pro spuštění aplikací – všechny tyto úkony si můžete jednoduše namapovat, máte-li dostatek tlačítek. Nebo si můžete pořídit novou počítačovou myš od společnosti Turtle Beach, která ovládací prvky doplňuje o 2,25palcový dotykový displej.
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A není to „málo“?
Bezdrátová myš s názvem Command Series MC7 se může pochlubit řadou prémiových specifikací a funkcí – nepřehlédnutelná dotyková obrazovka ale mezi nimi jednoznačně vyniká. Používat ji můžete třeba k přepínání DPI, výběru profilů, spouštění maker, otevírání aplikací nebo ovládání OBS – oblíbeného softwaru pro nahrávání videí a živé vysílání.
Herní monstrum od Turtle Beach využívá optický senzor s názvem Owl-Eye 30K s velkorysým rozsahem citlivosti od 50 až do 30 000 DPI, rychlostí snímání 750 IPS a zrychlením 70 g. Při bezdrátovém 2,4GHz připojení nebo přes USB lze dosáhnout obnovovací frekvence až 8 000 Hz, přičemž k dispozici je také připojení přes Bluetooth.
Výrobce dále uvádí, že MC7 je vybavena optickými spínači Titan, které by měly vydržet až 150 milionů kliknutí.
4D kolečko
Integrovaný displej nabízí 33 programovatelných funkcí, pět přednastavených profilů a rozumí si s nejnovější verzí aplikace Swarm II, která slouží ke konfiguraci veškerého příslušenství od Turtle Beach. Na obrazovku si rovněž můžete promítnout vybrané systémové informace o vašem PC nebo ovládací prvky pro streamování, a to včetně přepínání scén v již zmíněném OBS nebo ztlumení mikrofonu.
V tuto chvíli už je vám nejspíš jasné, že s obyčejným kolečkem se výrobce nespokojil – místo něj myš osadil „4D rolovacím kolečkem“, u kterého můžete přepínat mezi krokovým chodem a plynulým otáčením.
Vyměnitelná baterie a bohaté balení
Tím však výčet zvláštností rozhodně nekončí. Zastavit se totiž musíme také u baterií, které jsou plně vyměnitelné a v balení najdete rovnou dvě (v krabičce najdete také dokovací stanici, pochopitelně…). Celé to tak trochu působí jako návrat na začátek nového milénia, kdy se obřími vyměnitelnými bateriemi vyznačovaly například myši A4 Tech – historie se zkrátka opakuje.
Společnost Turtle Beach uvádí, že každá baterie o kapacitě 1 000 mAh vydrží při plném nabití až 10 hodin, případně až 15 hodin s vypnutým LED a LCD podsvícením. Model Command Series MC7 je nyní k dispozici k předobjednání za 159,99 eur, tedy cca 3 900 korun. Celosvětové uvedení na trh je naplánováno na 19. července.