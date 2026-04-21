Vlastní příslušenství pro Nintendo Switch 2? Těchto 5 vychytávek si sami vytisknete

- Hledáte zajímavé příslušenství pro Nintendo Switch 2? Nemusíte za ně utrácet majlant
- Některé zajímavé kousky si můžete vytisknout přímo na 3D tiskárně
- Za zmínku stojí praktické gripy či držáky na krabičky s hrami
Přenosné konzole, takzvané handheldy, jsou díky masivnímu úspěchu Nintenda aktuálně na vzestupu. Zatímco první Switch se zařadil do historických tabulek jako jedna z nejúspěšnějších konzolí všech dob, jeho nástupce s názvem Switch 2 by rád na tento úspěch navázal a v ideálním případě ho i zopakoval. Jen se samotnou konzolí si ale v mnoha případech nevystačíte a bude se vám hodit nejedno šikovné příslušenství. Pokud máte doma 3D tiskárnu, nemusíte za ně utrácet nekřesťanské peníze a třeba těchto pět zajímavých vychytávek si můžete rovnou vytisknou sami.
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Pět vychytávek pro Switch 2, které si vytisknete doma
První z nich se zaměřuje na novou funkcionalitu ovladače Joy-Con 2, kdy díky optickému senzoru může fungovat jako klasická myš, což oceníte třeba u strategií. Pokud jste ale Joy-Con 2 v režimu myši vyzkoušeli, jistě mi dáte za pravdu, že se nejedná o příliš pohodlný zážitek. Jedním z možných řešení je vytisknout si speciální grip, díky kterému bude ovládání kurzoru na Switchi 2 o poznání příjemnější. I když cenu za design patrně žádnou nevyhraje, vaše karpální tunely budou jistě rády.
U speciálních nástavců na ovladače Joy-Con 2 ještě zůstaneme. Ovladač lze totiž použít i oddělený od konzole jako samostatný ovladač, například při hraní her v multiplayeru. V takovém případě totiž nemusíte dokupovat žádný další ovladač, pokud si s někým chcete zahrát ve dvou. Držet pohodlně relativně malý Joy-Con 2 je ale pro průměrného dospělého Evropana trochu oříšek, proto si můžete vytisknout držák připomínající klasický ovladač, se kterým bude hraní příjemnější.
Preferujete fyzické kopie her na cartridgích před těmi digitálními? Pak jistě potřebujete mít nějaké místo, kde všechny hry budou přehledně uspořádány. Jedním z elegantních řešení, jak se v záplavě her neztratit, je samostatný držák, díky kterému se vaše hry nebudou válet všude možně a zároveň o nich budete mít přehled. Držák na krabičky s cartridgemi navíc vypadá poměrně dobře a odpovídá designovým standardům Nintenda, takže jej ani nemusíte mít někde schovaný.
Hraní v handheldovém režimu výrazně rozšiřuje možnosti, kde všude si můžete užít své oblíbené tituly. Stejně jako v případě prvního Switche, také druhá generace na tom s ergonomií ale není bůhvíjak dobře, alespoň pokud jde o můj subjektivní pocit. Zatímco u první generace konzole se situace dala řešit třeba ergonomickým pouzdrem, ze kterého tak nebolely ruce a díky čemuž se dala výrazně prodloužit herní seance, v případě druhé generace si můžete vytisknout na 3D tiskárně třeba tyto praktické držáky, které zásadně vylepší ergonomii pro pohodlnější hraní.
Nintendo Switch 2 přímo vybízí k hraní na cestách, přičemž pro převážení se bez pouzdra neobejdete. Jenže co dělat v případě, že chcete kromě konzole vzít s sebou i nějaké hry, nabíječku či příslušenství? Za normálních okolností byste se nevyhnuli investici do externího příslušenství, nicméně díky šikovným designérům si můžete vytisknout užitečnou transportní krabičku, do které se toho vleze více, než se na první pohled zdá. Pokud tedy často s konzolí cestujete a chcete mít vše hezky pohromadě, tenhle kousek příslušenství jistě stojí za pozornost a případné vytisknutí.
Máte nějaké vlastní oblíbené příslušenství pro konzoli Nintendo Switch 2, které se dá vytisknout na 3D tiskárně? Neváhejte a pochlubte se s ním do komentářů, ať si i ostatní hráči mohou zpříjemnit hraní :-).