Míříte na MS ve fotbale? Tento operátor pro vás připravil eSIM s neomezenými daty

- Americký operátor AT&T připravil neomezené datové balíčky pro účastníky Mistrovství světa ve fotbale
- Vybrat si můžete tarif v závislosti na délce a místu pobytu
- Ceny startují na 3,99 dolarech
Už za tři týdny startuje jedna z největších sportovních událostí tohoto roku – Mistrovství světa ve fotbale. Událost se koná mezi 11. červnem a 19. červencem, a to na šestnácti stadionech v USA, Kanadě a v Mexiku. Pokud se do zámoří chystáte, určitě budete kromě letenek, pasů, víz a ubytování řešit i mobilní data. Americký operátor AT&T se na nápor zahraničních připravil a přichystal výhodné datové balíčky s neomezenými daty.
Neomezená data až na 30 dní
Zakoupení datového balíčku v USA lze provést jednoduše z tepla domova, stačí splnit jen jednu podmínku – vlastnit neblokovaný smartphone s podporou eSIM. Je přitom jedno, zda se jedná o iPhone nebo telefon s Androidem.
AT&T nabízí několik tarifů v závislosti na délce pobytu a na počtu navštívených lokalit. Nejlevněji vychází jednodenní balíček pouze pro USA s cenou 3,99 USD (asi 85 korun), nejdráž vyjde 30denní balíček pro všechny pořadatelské země za cenu 59,99 USD (asi 1 300 korun).
|Počet dní
|Cena (pouze USA)
|Cena (USA, Mexiko, Kanada)
|1 den
|3,99 USD (cca 85 korun)
|–
|7 dní
|15,99 USD (cca 350 korun)
|24,99 USD (cca 550 korun)
|15 dní
|25,99 USD (cca 550 korun)
|39,99 USD (cca 850 korun)
|30 dní
|40,99 USD (cca 850 korun)
|59,99 USD (cca 1 300 korun)
Ceny jsou včetně DPH a poplatků.
Pokud jedete podpořit českou reprezentaci v základní skupině, bude pro vás nejvýhodnější 15denní balíček pro všechny pořadatelské země za 39,99 USD (asi 850 korun) – Češi totiž hrají dva zápasy v Mexiku a jeden v USA.
Zápasy české reprezentace ve skupině:
- 12. června: Jižní Korea – Česko, Zapopan (Mexiko)
- 18. června: Česko – Jihoafrická republika, Atlanta (USA)
- 25. června: Česko – Mexiko, Mexiko City (Mexiko)
Balíčky od AT&T jsou čistě datové, neomezená data ale platí pouze pro samotný smartphone – v rámci sdílení skrze hotspot je strop 5 GB. Hlasové balíčky pro turisty by měl operátor představit později.
K pořízení datového balíčku a k aktivaci eSIM je zapotřebí stáhnout aplikaci Connect on Demand od AT&T.