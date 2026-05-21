TOPlist

Míříte na MS ve fotbale? Tento operátor pro vás připravil eSIM s neomezenými daty

Jakub Karásek
Jakub Karásek 21. 5. 10:30
0
iPhone a fotbalový zápas (ilustrační obrázek)
  • Americký operátor AT&T připravil neomezené datové balíčky pro účastníky Mistrovství světa ve fotbale
  • Vybrat si můžete tarif v závislosti na délce a místu pobytu
  • Ceny startují na 3,99 dolarech

Už za tři týdny startuje jedna z největších sportovních událostí tohoto roku – Mistrovství světa ve fotbale. Událost se koná mezi 11. červnem a 19. červencem, a to na šestnácti stadionech v USA, Kanadě a v Mexiku. Pokud se do zámoří chystáte, určitě budete kromě letenek, pasů, víz a ubytování řešit i mobilní data. Americký operátor AT&T se na nápor zahraničních připravil a přichystal výhodné datové balíčky s neomezenými daty.

Neomezená data až na 30 dní

Zakoupení datového balíčku v USA lze provést jednoduše z tepla domova, stačí splnit jen jednu podmínku – vlastnit neblokovaný smartphone s podporou eSIM. Je přitom jedno, zda se jedná o iPhone nebo telefon s Androidem.

Datové balíčky od AT&T

AT&T nabízí několik tarifů v závislosti na délce pobytu a na počtu navštívených lokalit. Nejlevněji vychází jednodenní balíček pouze pro USA s cenou 3,99 USD (asi 85 korun), nejdráž vyjde 30denní balíček pro všechny pořadatelské země za cenu 59,99 USD (asi 1 300 korun).

Počet dní Cena (pouze USA) Cena (USA, Mexiko, Kanada)
1 den 3,99 USD (cca 85 korun)
7 dní 15,99 USD (cca 350 korun) 24,99 USD (cca 550 korun)
15 dní 25,99 USD (cca 550 korun) 39,99 USD (cca 850 korun)
30 dní 40,99 USD (cca 850 korun) 59,99 USD (cca 1 300 korun)

Ceny jsou včetně DPH a poplatků.

Pokud jedete podpořit českou reprezentaci v základní skupině, bude pro vás nejvýhodnější 15denní balíček pro všechny pořadatelské země za 39,99 USD (asi 850 korun) – Češi totiž hrají dva zápasy v Mexiku a jeden v USA.

Zápasy české reprezentace ve skupině:

  • 12. června: Jižní Korea – Česko, Zapopan (Mexiko)
  • 18. června: Česko – Jihoafrická republika, Atlanta (USA)
  • 25. června: Česko – Mexiko, Mexiko City (Mexiko)

Balíčky od AT&T jsou čistě datové, neomezená data ale platí pouze pro samotný smartphone – v rámci sdílení skrze hotspot je strop 5 GB. Hlasové balíčky pro turisty by měl operátor představit později.

K pořízení datového balíčku a k aktivaci eSIM je zapotřebí stáhnout aplikaci Connect on Demand od AT&T.

Connect on Demand by AT&T
Connect on Demand by AT&T
Cena: zdarma
Connect on Demand by AT&T
Connect on Demand by AT&T
Cena: zdarma
Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Čtyřdveřový elektromobil Mercedes-Benz AMG GT
Elektrický Mercedes-Benz AMG GT zvládne stovku za dvě sekundy a sveze více než dva pasažéry
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
Snímek ze hry Mortal Kombat 1
Květnové slevy v PlayStation Store: hokej, krvavý Mortal Kombat a polské RPG
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
0
Akční kamery značek Oppo a Vivo
DJI a GoPro pod tlakem: Vivo a Oppo chtějí vstoupit do segmentu akčních kamer
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 19:00
1
Sluchátka JBL Live 4 míří do prodeje: krabička s displejem, lepší ANC i vylepšený software
Sluchátka JBL Live 4 míří do prodeje: krabička s displejem, lepší ANC i vylepšený software
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek včera 18:00
0

Kapitoly článku