Sluchátka JBL Live 4 míří do prodeje: krabička s displejem, lepší ANC i vylepšený software

- Na výběr je mezi špunty, špunty se stopkou i peckami se stopkou
- U všech verzí nechybí vylepšená krabička s dotykovým displejem a bezdrátovým nabíjením
- Cena 4 990 korun je společná pro všechny modely, liší se ale paleta barev
JBL nedávno přišlo s novou generací sluchátek JBL Live 4. Slibují Hi-Res poslech, vylepšené ANC i nový software JBL Smart OS 3.0. K dispozici budou celkem tři varianty provedení a také množství barevných odstínů. Těšit se můžeme na klasické špunty, špunty se stopkou a pecky se stopkou: Buds, Beam a Flex. Důležitou roli zde stále hraje Smart Charging Case, tedy chytré pouzdro s displejem, který zároveň slouží jako ovládací prvek a umožní se sluchátky pracovat i bez telefonu a aplikace.
Vylepšené ANC se čtyřmi mikrofony
Díky funkci True Adaptive Noise Cancelling 2.0 dochází k neustálému kalibrování tlumení okolního hluku, takže sluchátka reagují na okolní prostředí. Ambient Sound umožní lepší vnímání okolí a Smart Talk pozastaví hudbu, pokud začnete mluvit (pouze u Beam a Flex). Pro všechny tři varianty sluchátek však platí, že jsou vybavena čtveřicí mikrofonů pro ANC.
Z hlediska zvuku se u variant Buds 4 a Beam 4 bavíme o 10mm měničích, funkcích Spatial Sound nebo Personi-Fi 3.0, která upravuje zvuk dle individuálních preferencí. Model JBL Live Flex 4 nabídne o něco větší měniče s průměrem 12 mm, paleta funkcí je ale totožná. Všechna sluchátka disponují šesti mikrofony pro kvalitní telefonní hovory s označením Perfect Calls 2.0, což zahrnuje také eliminaci okolního rušení i ve spolupráci s umělou inteligencí. Nechybí Bluetooth s technologií LE Audio nebo odolnost vůči vodě a prachu třídy IP55.
Poslech až v délce 50 hodin
Model JBL Live Buds 4 dodá výdrž 32 hodin se zapnutým ANC (40 bez ANC), JBL Live Beam 4 dokonce 40 hodin se zapnutým ANC (48 bez ANC) a JBL Live Flex 4 nabídne zlatý střed v podobě 35ti hodin výdrže s ANC (50 bez ANC). Pro všechny modely platí rychlé nabíjení, které za 10 minut doplní energii na 4 hodiny přehrávání. Zároveň nechybí bezdrátové nabíjení.
Z hlediska barevného výběru všechny modely najdete v provedeních černá, modrá, stříbrná a písková, přičemž u sluchátek Beam 4 a Flex 4 dochází k rozšíření ještě o barvy zelená, fialová a oranžová. Cena je pro všechny tři novinky jednotná – 4 990 Kč . Pro detailní nastavení je podporována aplikace JBL Headphones a funkce Google Finder a Audio Switch pomohou při hledání sluchátek nebo přepínání mezi více zařízeními.