Květnové slevy v PlayStation Store: hokej, krvavý Mortal Kombat a polské RPG

Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabízí v květnu další sadu slev. Povětšinou se týkají známějších titulů, za zmínku stojí například kompletní edice populární bojovky Mortal Kombat, ale tentokrát jsme vybrali i zajímavé indie tituly, které rozhodně stojí za vyzkoušení.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.
NHL 26 Deluxe Edition
- Sleva: 70 % (původní cena 2 599 Kč, nyní 779,70 Kč)
- Žánr: sportovní
- Hodnocení Metacritic: 73/100
- Platnost slevy: do 28. května 2026
Nejnovější ročník NHL 26 od Electronic Arts znovu sází hlavně na autenticitu zápasů, licencované soutěže a přepracovaný režim Be A Pro. Vývojáři tentokrát více pracovali s daty NHL Edge, která mají ovlivňovat chování jednotlivých hvězd na ledě – rozdíly mezi elitními střelci, bruslaři nebo obránci by tak měly být výraznější než v minulých dílech. Deluxe Edition navíc tradičně přidává bonusový obsah pro Ultimate Team.
Fanoušky série může potěšit i důraz na filmovější kariérní režim. V přepracovaném Be A Pro mají větší roli dialogy, příběhové momenty a rozhodování hráče během cesty od nováčka až po superstar NHL. Hra samozřejmě nechybí ani v online režimech typu Hockey Ultimate Team, které dlouhodobě patří mezi nejhranější části celé série.