TOPlist

Květnové slevy v PlayStation Store: hokej, krvavý Mortal Kombat a polské RPG

Jakub Fišer
Jakub Fišer 20. 5. 20:00
0
Snímek ze hry Mortal Kombat 1
  • Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
  • Do obchodu PlayStation Store nastoupily květnové slevy
  • V akci je několik velkých titulů, ale i méně známé indie tituly

Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabízí v květnu další sadu slev. Povětšinou se týkají známějších titulů, za zmínku stojí například kompletní edice populární bojovky Mortal Kombat, ale tentokrát jsme vybrali i zajímavé indie tituly, které rozhodně stojí za vyzkoušení.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.



Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro



Nepřehlédněte

Na nic nečekejte: PlayStation 5 zdražuje už příští týden, oznámilo Sony

NHL 26 Deluxe Edition

  • Sleva: 70 % (původní cena 2 599 Kč, nyní 779,70 Kč)
  • Žánr: sportovní
  • Hodnocení Metacritic: 73/100
  • Platnost slevy: do 28. května 2026

Nejnovější ročník NHL 26 od Electronic Arts znovu sází hlavně na autenticitu zápasů, licencované soutěže a přepracovaný režim Be A Pro. Vývojáři tentokrát více pracovali s daty NHL Edge, která mají ovlivňovat chování jednotlivých hvězd na ledě – rozdíly mezi elitními střelci, bruslaři nebo obránci by tak měly být výraznější než v minulých dílech. Deluxe Edition navíc tradičně přidává bonusový obsah pro Ultimate Team.

Fanoušky série může potěšit i důraz na filmovější kariérní režim. V přepracovaném Be A Pro mají větší roli dialogy, příběhové momenty a rozhodování hráče během cesty od nováčka až po superstar NHL. Hra samozřejmě nechybí ani v online režimech typu Hockey Ultimate Team, které dlouhodobě patří mezi nejhranější části celé série.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Akční kamery značek Oppo a Vivo
DJI a GoPro pod tlakem: Vivo a Oppo chtějí vstoupit do segmentu akčních kamer
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 19:00
0
Sluchátka JBL Live 4 míří do prodeje: krabička s displejem, lepší ANC i vylepšený software
Sluchátka JBL Live 4 míří do prodeje: krabička s displejem, lepší ANC i vylepšený software
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 18:00
0
Key art ze hry Kingdom Come Deliverance 2
Warhorse prolomili mlčení: chystá se pokračování Kingdom Come a hra ze Středozemě
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 16:30
0
Chytrá zařízení Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Watch 8 Classic
Galaxy Z Fold 8 a Fold Wide: letošní skládačky od Samsungu odkrývají svoji výbavu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:00
2

Kapitoly článku