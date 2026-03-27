Na nic nečekejte: PlayStation 5 zdražuje už příští týden, oznámilo Sony

Jakub Fišer
Jakub Fišer 27. 3. 17:40
Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro
  • PlayStation 5 už za necelý týden znovu zdraží
  • V Evropě se ceny zvednou o 100 eur, tedy skoro o 2 500 korun
  • Oficiální české ceny zatím neznáme, ale dozvíme se je nejpozději 2. dubna

Sony opět zdražuje celou modelovou řadu PlayStation 5. Týká se to jak hlavní konzole, tak vylepšené verze Pro nebo „kapesního“ Portalu pro streamované hraní. Jde přitom o plošné zdražení na prakticky celém světě – Sony nové ceny oznámilo jak pro Spojené státy americké, Japonsko, Velkou Británii i zbytek Evropy.

PlayStation 5 (zase) zdražuje

Páteční zpráva na PlayStation Blogu potvrdila, že 2. dubna 2026 vstoupí v platnost nové doporučené ceny pro PlayStation 5, PlayStation 5 Pro a také PlayStation Portal. Firma zdražení vysvětluje „pokračujícím tlakem v ekonomickém prostředí“ a nutností udržet „inovativní, vysoce kvalitní herní zážitky“. Na vině jsou tak pravděpodobně paměťové čipy, kterých je nedostatek e zvyšují tak svou cenu, což se logicky promítá do maloobchodní ceny jednotlivé elektroniky.

Zajímavé je, že jde už o další vlnu zdražování – PS5 v minulých letech zdražila v Evropě i Austrálii a dalších regionech, zatímco tradiční generační cyklus dříve spíše přinášel postupné zlevňování hardwaru. Spekuluje se také o tom, že Sony si zdražením „připravuje půdu“ na očekávaný prodejní boom kolem GTA 6. Jde o jednu z nejočekávanějších her současnosti a hráči, kteří nechtějí čekat na případnou PC verzi, budou mít motivaci konzoli koupit i za vyšší cenu.

Nové ceny PlayStation 5:

  • PlayStation 5 (původní verze) – 649 eur
  • PlayStation 5 Digital Edition – 599 eur
  • PlayStation 5 Pro – 899 eur
  • PlayStation Portal – 249 eur


Koncept PlayStation 6



Všechny konzole zdražují o 100 eur, tedy v přepočtu asi 2 500 korun. Nicméně oficiální převod nových českých cen zatím nemáme k dispozici, lze tedy jen odhadovat na základě současných cen, o kolik se zvýší oficiální ceny na českém trhu. Odhad nových cen by mohl vypadat například takto:

  • PlayStation 5 (původní verze) – původně za 13 590 Kč, nově za 16 000 Kč
  • PlayStation 5 Digital Edition – původně za 12 490 Kč, nově za 15 000 Kč
  • PlayStation 5 Pro – původně za 20 290 Kč, nově za 22 500 Kč
  • PlayStation Portal – původně za 5 190 Kč, nově za 6 000 Kč

Co to znamená pro hráče?

Plošné zdražení má být dle oficiálních informací zavedeno až 2. dubna, tedy příští čtvrtek. Do té doby byste měli mít možnost na českých e-shopech pořídit konzole PlayStation 5 i 5 Pro za původní ceny, často dokonce s mírnou slevou. Pokud se tedy chcete vyhnout zdražení, nákup musíte stihnout do 2. dubna

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Dominik Vlasák
Jakub Karásek
Tomáš Zenkl
Michael Chrobok
