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Tohle za 6 tisíc? Motorola má skvělý telefon, který absolutně neodpovídá ceně

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PR článek 11. 6. 19:41
Chytrý telefon Motorola Edge 60

Telefon, který působí, jako by ho někdo zlevnil omylem. Motorola Edge 60 svými parametry naprosto vybočuje ze své cenové kategorie – za 5 990 Kč lepší smartphone nekoupíte. Zaujme skvělým displejem, velkou baterií s rychlým 68W nabíjením a hlavně pokročilým foťákem Sony se skutečným optickým zoomem, což je v kategorii do šesti tisíc korun naprostá rarita.

Elegantní design i skvělá výbava

Motorola Edge 60 je už na první pohled velmi pěkný telefon, kterému dominuje velký 120Hz pOLED displej s nadstandardním jasem až 4 500 nitů a minimálními rámečky. Záda telefonu pak tvoří povrchová úprava inspirující se texturami kůže a tkaniny, přičemž v kouřově tmavomodré vypadá smartphone obzvlášť povedeně.

Chytrý telefon Motorola Edge 60

Telefon potěší i vysokou odolností – kromě kompletní voděodolnosti IP69 plní také vojenský standard, takže bez problému zvládne pády, nárazy i náročnější podmínky. O dlouhou výdrž se stará baterie s kapacitou 5 200 mAh a rychlým 68W nabíjením, kterou doplňují stereo reproduktory s Dolby Atmos či výkonný procesor Dimensity 7300 v kombinaci s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm, která je navíc rozšiřitelné o další až 1 TB pomocí paměťové karty.

Foťák, který v této cenové hladině jinde nenajdete

Největším lákadlem Motoroly Edge 60 je nicméně skvělá fotografická výbava, která v této cenové relaci nemá konkurenci:

  • Hlavní 50Mpx fotoaparát: Využívá pokročilý snímač Sony s optickou stabilizací obrazu (OIS)
  • Teleobjektiv 10Mpx s OIS: Nabízí 3× optické přiblížení a až 30× Super Zoom, což v této cenové hladině nenabízí žádný telefon.
  • 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv: Se širokým záběrem 122° je ideální pro zachycení krajiny či architektury.
  • 50Mpx přední kamera: Postará se o detailní autoportréty a kvalitní videohovory.

Chytrý telefon Motorola Edge 60

Za tu nejlepší cenu je Motorola Edge 60 dostupná exkluzivně u Mobil Pohotovosti, kde ji navíc pořídíte ještě o 500 Kč výhodněji díky bonusu k výkupu – stačí při nákupu prodat svůj starý telefon. A jako dárek navíc k novince dostanete prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma.

Autor článku PR článek
PR článek
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