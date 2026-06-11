Tohle za 6 tisíc? Motorola má skvělý telefon, který absolutně neodpovídá ceně

Telefon, který působí, jako by ho někdo zlevnil omylem. Motorola Edge 60 svými parametry naprosto vybočuje ze své cenové kategorie – za 5 990 Kč lepší smartphone nekoupíte. Zaujme skvělým displejem, velkou baterií s rychlým 68W nabíjením a hlavně pokročilým foťákem Sony se skutečným optickým zoomem, což je v kategorii do šesti tisíc korun naprostá rarita.
Elegantní design i skvělá výbava
Motorola Edge 60 je už na první pohled velmi pěkný telefon, kterému dominuje velký 120Hz pOLED displej s nadstandardním jasem až 4 500 nitů a minimálními rámečky. Záda telefonu pak tvoří povrchová úprava inspirující se texturami kůže a tkaniny, přičemž v kouřově tmavomodré vypadá smartphone obzvlášť povedeně.
Telefon potěší i vysokou odolností – kromě kompletní voděodolnosti IP69 plní také vojenský standard, takže bez problému zvládne pády, nárazy i náročnější podmínky. O dlouhou výdrž se stará baterie s kapacitou 5 200 mAh a rychlým 68W nabíjením, kterou doplňují stereo reproduktory s Dolby Atmos či výkonný procesor Dimensity 7300 v kombinaci s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm, která je navíc rozšiřitelné o další až 1 TB pomocí paměťové karty.
Foťák, který v této cenové hladině jinde nenajdete
Největším lákadlem Motoroly Edge 60 je nicméně skvělá fotografická výbava, která v této cenové relaci nemá konkurenci:
- Hlavní 50Mpx fotoaparát: Využívá pokročilý snímač Sony s optickou stabilizací obrazu (OIS)
- Teleobjektiv 10Mpx s OIS: Nabízí 3× optické přiblížení a až 30× Super Zoom, což v této cenové hladině nenabízí žádný telefon.
- 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv: Se širokým záběrem 122° je ideální pro zachycení krajiny či architektury.
- 50Mpx přední kamera: Postará se o detailní autoportréty a kvalitní videohovory.
Za tu nejlepší cenu je Motorola Edge 60 dostupná exkluzivně u Mobil Pohotovosti, kde ji navíc pořídíte ještě o 500 Kč výhodněji díky bonusu k výkupu – stačí při nákupu prodat svůj starý telefon. A jako dárek navíc k novince dostanete prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma.