Samsung přivezl na Rock for People své nejlepší pračky. A návštěvníci je vzali útokem

- Samsung zajistil na festivalu Rock for People praní a sušení oblečení
- Poblíž hlavního vstupu postavil stánek se svými nejlepšími pračkami a sušičkami
- Komplet vyjde praní a sušení na 100 korun, stánek je otevřený od 8 do 20 hodin
Letní hudební festivaly bývají pro firmy zajímavou příležitostí, jak o sobě dát vědět. Jihokorejský výrobce smartphonů a domácího elektra Samsung se rozhodl přivézt na festival Rock for People do Hradce Králové koncept vlastní zóny WashPoint. Ta je k dispozici všem návštěvníkům, kteří si v ní mohou za malý poplatek vyprat a vysušit oblečení. Neotřelý nápad sbírá kladné ohlasy od prvního festivalového dne.
Samsung WashPoint na Rock for People
Koncept je vlastně jednoduchý. Na stánek Samsungu přinesete libovolné množství špinavého oblečení, obsluha jej od vás převezme a vypere vám ho. Praní trvá zhruba hodinu, sušení pak dalších 81 minut. Služba je pochopitelně zpoplatněna, praní stojí 60 korun, sušení také, pokud si přejete kompletní servis, vyjde vás na stovku. Platba je samozřejmě bezhotovostní jako i celý hradecký festival. Zájemci nemusí mít s sebou vlastní prací prostředky, ty zajistil Samsung ve spolupráci s firmou Woolite.
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Samsung za tímto účelem přivezl na Rock for People pračky AI EcoBubble 6. generace s parním praním a kapacitou až 9 kilogramů prádla. Doplňují je sušičky řady DV90DG, které pojmou stejné množství. Návštěvníkům festivalu je k dispozici sedm kompletních pracích setů, takže současně může své prádlo vyprat a usušit až sedm lidí. Pračky a sušičky jsou díky propojení s chytrou domácností ovládané přes mobilní telefony, což si mohou zájemci na stánku sami vyzkoušet.
Fronty už od rána
Pokud se na festival do Hradce Králové chystáte, anebo už tam jste, Samsung WashPoint jste pravděpodobně nepřehlédli, protože se nachází přímo v hlavním koridoru od parkoviště, zhruba 100 metrů od vstupní brány. Není přitom přímo v areálu festivalu, což má dobrý důvod – otevřen je každý festivalový den od 8 do 20 hodin, návštěvníci tedy mohou přijít vyprat si oblečení ještě předtím, než se vydají do víru hudby a zábavy.
Přímo na místě je patrné, že o možnost vyprat si oblečení je na Rock for People velký zájem. Na stánku Samsungu se již od dopoledne stojí fronty, někteří návštěvníci služeb WashPointu využili již opakovaně. Korejská společnost na stánku vystavuje i své další novinky, například chytrou lednici, vysavače nebo nejnovější vlajkové telefony Galaxy S26. Odvážní zájemci mohou soutěžit a lednici nebo smartphone následně vyhrát.