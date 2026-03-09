Samsung Galaxy S26 Ultra recenze: revoluci nečekejte, inovace přesto potěší

- S26 Ultra přichází s unikátní funkcí displeje, světelnějšími fotoaparáty a super stabilním videem
- Namísto titanu je zpět hliníkový rám, navíc je i tenčí, lehčí a zaoblenější
- Novinka zaujme také několika AI vychytávkami, ale jinak se příliš neinovovalo
- Cena startuje na 35 699 Kč, dostupné jsou tři paměťové a šest barevných variant
Samsung Galaxy S26 Ultra představuje to nejlepší, co jihokorejský výrobce pro letošní rok přichystal. Hlavní inovací je displej s ochranou funkcí Privacy Display, která zabraňuje tomu, aby vám někdo z boku koukal na obrazovku. Došlo i k menší změně designu, který je nově více propojený s celu řadou S26. Telefon se lépe drží, je tenčí a také lehčí. Výrobce namísto titanu použil hliníkový rám pro lepší odvod tepla, čemuž pomáhá i nová výparníková komora.
Chlazení bude potřeba, protože se zde nachází nejvýkonnější 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy. Na poli fotoaparátů došlo k vylepšení světelnosti objektivů, takže se můžete těšit na ještě lepší snímky za horších světelných podmínek. U videa naopak překvapí funkce s uzamknutím horizontu, která posouvá hranice stabilizačních schopností na nové maximu. Samozřejmostí je obrovská nálož AI funkcí, které se hodí pro každodenní práci i zábavu.
V Česku se Samsung Galaxy S26 Ultra s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm prodává za doporučenou cenu 35 699 Kč, s 512GB úložným prostorem zájemci zaplatí 40 599 Kč, přičemž stejný model s 1TB úložištěm vyjde na 47 999 Kč včetně DPH. Jedná se o ten nejlepší smartphone na trhu? Má vůbec zařízení nějaké nedostatky? Není těch inovací málo a neujíždí tak Samsungu vlak? Vše vám prozradí naše mimořádně podrobná recenze.
Zakulacený design
Již loni se Samsung rozhodl pro odvážnější krok, který znamenal odchod od „hranatého“ stylu, který modely Ultra převzaly od zrušené řady Galaxy Note. Letos šel jihokorejský gigant ještě o něco dál a rohy nabízejí ještě větší zaoblení. To je nyní shodné napříč celou modelovou řadou S26. Já se řadím mezi tu skupinu, která hodnotí tuhle změnu pozitivně – původní špičaté rysy se totiž často nepříjemně otiskovaly do kapes kalhot a při držení tlačily do dlaně. Sjednocení designového jazyka také vnímám kladně, byť „Ultra“ ztratila svou jednoznačnou identitu.
Oproti svému předchůdci je tenčí a lehčí, ale širší a vyšší. Proporce činí 163,3 × 78,1 × 7,9 mm (oproti 162,8 × 77,6 × 8,2 mm). Hmotnost činí 218 gramů, což je o 4 gramy méně. Stále se však jedná o obří smartphone, který může být pro menší ruce hůře ovladatelný. Opravdu skvěle se ale drží – zejména oceňuji jeho perfektní vyvážení, takže se nijak nepřevažuje. Bohužel umístění fotoaparátů zůstalo stejné, což kvůli jejich vyčnívání způsobuje houpání telefonu při položení na stůl.
Co se materiálů týče, zde Samsung (možná po vzoru Applu) přešel z titanu zpátky na hliník, což mi nijak nevadí. Přední i zadní stranu opět chrání nejodolnější sklo Corning Gorilla Armor 2. Pochopitelně nechybí krytí IP68, a to jak u samotného telefonu, tak i u pera S Pen. Když už je řeč o stylusu, tak jeho koncovka je nově asymetrická, kvůli zaoblenějším rohům, takže je nutné si při zasouvání do těla telefonu pohlídat jeho orientaci.
Galaxy S26 Ultra je k dispozici hned v šesti barevných variantách. Hlavní barvu letos představuje Cobalt Violet (tmavá fialová), kterou jsme testovali. Dále telefon zakoupíte v černé, bílé a světle modré. Přímo na webu Samsungu máte možnost vybírat z dalších exkluzivní variant – růžovo-zlaté a stříbrné.
Nejlepší displej na trhu a funkce Privacy Display
Již displej u S25 Ultra byl prakticky dokonalý, přesto Samsung našel prostor pro zlepšení. Opět se jedná o 6,9″ Dynamic AMOLED 2X panel s velmi jemným rozlišením Quad HD+ (1 440 × 3 120 pixelů, 500 ppi), poměrem stran 19,5:9, obnovovací frekvencí 1–120 Hz a jasem 2 600 nitů v peaku. Jasem sice podle čísel zaostává za některými konkurenty, ale v praxi je displej skvěle čitelný i na přímém slunci.
Přední plochu vyplňuje obrazovka z 90,7 %, což je mírné zhoršení, takže rámečky nejsou tak tenké, ale toho si prakticky nevšimnete ani při přímém srovnání. Opět nechybí ani antireflexní úprava, která zaručuje vysokou viditelnost i za ostrého denního světla – displej se tak mnohem méně leskne. Ovšem i zde došlo v přímém porovnání ke zhoršení oproti minulé generaci, přesto v tomhle ohledu nemají vlajkové modely od Samsung stále konkurenci.
Nechybí samozřejmě ani oblíbená funkce Always-on displej, která nezhasíná displej na černou plochu s hodinami, ale pouze ztmavuje zamykací obrazovku. Bohužel se však opět nejedná o plnohodnotný 10bitový panel, ale pouze o 8bitový s technologií FRC, která simuluje 10bitovou hloubku rychlým střídáním dvou barev, čímž vytváří iluzi dalšího odstínu.
Privacy Display: šmíráci mají smůlu
Inženýři ze Samsungu nicméně přišli s vylepšením, které nemá v mobilech obdoby. Jedná se o hardwarovou funkci Privacy Display (Ochrana soukromí), která dokáže znemožnit čitelnost displeje z bočních úhlů. Oproti ochranným sklům s podobnou funkcí umí Privacy Display fungovat selektivně – můžete si vybrat, zda bude displej „nečitelný“ celý, anebo pouze jeho část – například při přijetí oznámení není z boku vidět pouze daná bublina s textem.
Omezení pozorovacích úhlů lze nastavit také pro vybrané aplikace nebo řádky pro zadávání hesla. Funkce je k dispozici i jako nová položka v rámci rutin – například se vám může sama aktivovat v hromadné dopravě, práci apod. Po její aktivaci je patrné mírné snížení jasu (asi o 10 procent) i rozlišení – ale nejde o nic dramatického. I když je pravda, že jsem tuhle funkci neměl zapnutou permanentně – právě kvůli mírně zhoršené kvalitě obrazu – působí to, jako byste se na obrazovku dívali skrze polarizační brýle. Měl jsem ji aktivní právě pouze pro oznámení nebo v citlivých aplikací.
Jak systém omezování pozorovacích úhlů funguje po technické stránce, jsme popsali v tomto článku. Na výběr máte ze základního režimu, tak i z maximálního, který opravdu dramaticky omezí sledování a není tak nic vidět i z menších úhlů. U standardního je z boku displej stále částečně čitelný, ale pouze při bližším prozkoumání. Musím říct, že tato vychytávka byla během testování jednou z mých nejoblíbenějších. Klobouk dolu před Samsungem, že něco takové vymyslel a dotáhl do perfektně fungujícího řešení.
Prvotřídní hardwarová výbava
O pohon se stará nejnovější 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy s navýšenými takty výkonných procesorových jader. Samsung se chlubí, že oproti minulé generaci vzrostl procesorový výkon o 19 %, grafický o 24 % a výkon AI o 39 %. Pro úplnost doplním, že čip disponuje celkem osmi procesorovými jádry (2× 4,74GHz Oryon V3 Phoenix L a 6× 3,62GHz Oryon V3 Phoenix M) a grafikou Adreno 840.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, hmotnost: 214 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Špičkový výkon dokazuje i výsledek v benchmarku AnTuTu (verze 11), kde smartphone dosáhl 3 944 000 bodů. To ho v tomto testu řadí na 2. místo mezi nejvýkonnějšími smartphony na trhu. Všechny hry tak poběží plynule a s maximálními detaily, včetně podpory ray tracingu. Pro uchlazení čipu Samsung provedl redesign výparníkové komory, takže telefon se ani při maximální zátěži vůbec nezahřívá a je to hodně znát.
Čipset doprovází rychlé paměti typu LPDDR5x a UFS 4.1. Telefon dostupný s 12 GB RAM a 256GB, 512GB a 1TB úložištěm. Samozřejmostí je podpora většiny standardů bezdrátové komunikace – 5G, Wi-Fi 7, NFC a nejnovějšího Bluetooth 6.0. Bluetooth opět není dostupný v ovládacím peru S Pen. Samozřejmostí je eSIM, lokalizační služby, USB-C 3.2 nebo technologie UWB.
Za zmínku stojí i skvělé stereo reproduktory, které nabízejí čistý, výrazný a dostatečně basový zvuk s vysokou hlasitostí. Galaxy S26 Ultra se tak opět řadí mezi telefony s nejlepšími reproduktory. Stejně tak ultrazvuková čtečka otisků prstů patří tradičně k tomu nejlepšímu na trhu.
Baterie, výdrž a nabíjení
Kapacita akumulátoru opět (od S20 Ultra) zůstala na hodnotě 5 000 mAh, což je velká škoda – konkurence využívající křemíko-uhlíkové akumulátory dnes umí nabídnout podstatně větší hodnoty. Zde Samsungu zkrátka ujíždí vlak. Smartphone podporuje USB Power Delivery 3.0 a lze ho dobíjet výkonem až 60 wattů, takže alespoň nějaký posun ze 45 W, i když i v tomto je konkurence dál. Za 30 minut se dostanete na 75 %.
|Naměřená rychlost nabíjení 60W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|20 minut
|33 minut
|51 minut
Nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení Qi2 s maximálním výkonem 25 wattů, má to ale háček. Pokud ale chcete využít magnetické dobíjení, musíte si obstarat patřičný kryt – přímo do telefonu magnety zabudované bohužel opět nejsou. To je velké zklamání, že tuto funkci telefon nepřinesl po vzoru Google Pixel 10 Pro.
Výdrž baterie se oproti předchozí generaci příliš nezměnila. Pokud budete mít zapnutou adaptivní frekvenci, Quad HD+ rozlišení, Always-On displej v novém zobrazení, hojně využívat 5G a neomezovat se v aktivitách, baterie vám vystačí na jeden pracovní den. Při běžném používání se dá bez problémů dostat na 1,5denní výdrž, což rozhodně hodnotím jako dobré. A pokud si aktivujete standardní 60Hz frekvenci, výdrž se prodlouží ještě o zhruba 15 %.
Android 16 a One UI 8.5
Řada Galaxy S26 přichází na trh s nejnovějším Androidem 16, který Samsung opatřil novou verzí prostředí One UI 8.5. Samsung slibuje, stejně jako u minulé generace, 7 let systémových a bezpečnostních aktualizací, což je nejdelší podpora mezi výrobci. Nejnovější verze One UI prošla lehčí proměnou, takže zmíním jen nejvýraznější novinky.
Jednou z nich je například funkce Now Nudge, která proaktivně nabízí funkce z kontextu na obrazovce, jaké by se mohly uživateli hodit – například užitečné funkce na klávesnici. Bohužel v češtině není tato novinka dostupná. Chybět nemohou ani funkce Now Brief a Now Bar, které rovněž poskytují personalizované návrhy denního obsahu. A tapeta na zamykací obrazovce se může měnit podle aktuálního počasí – může být deštivá, slunečná, zasněžená atd.
Umělá inteligence: Galaxy AI, Gemini i Perplexity
Novinkou je funkce Auracast (audio broadcast), která umožňuje vysílat a přijímat zvukový obsah do/od jiných zařízení (funguje pouze u zařízení řady S25 a S26) pomocí Bluetooth – například můžete mluvit do mikrofonu a ostatní mohou poslouchat. Funkce jako přepis hovorů, asistent hovoru, který za vás zjistí, kdo volá, nebo přepis hlasové schránky nepodporují češtinu, což je rozhodně škoda. Naopak asistent pro psaní textů vám v češtině fungovat bude. Tato funkce pomáhá generovat nové texty, vytvářet souhrny, měnit tón textu, hlídá pravopis atd.
Novinkou v AI úpravách fotografií a obrázků je, že můžete zadávat textové prompty (i pomocí hlasu). Můžete si tak urychlit mazání, ale zejména do snímků cokoliv přidat, včetně objektů z jiných fotografií, nebo je jakkoliv upravit.
Například jsem zkoušel trpaslíkovi změnit barvu oblečení nebo změnit jarní fotku na zimní (stačilo napsat jednoduchý pokyn a AI sama dodělala sníh na střechy v dálce, na keře atd.). Vše funguje rychle a opravdu spolehlivě. Funkce nově běží na Gemini a Nano Banana, proto jsou výsledky tak dobré. Mazání objektů je ještě rychlejší a kvalitnější a nově u těchto úprav nechybí historie, takže se můžete vrátit k jakékoliv předchozí verzi.
Kromě Bixbyho a Gemini nově v telefonu najdete i umělou inteligenci od Perplexity, kterou lze také vyvolávat jednoduše hlasem. Tato AI je napojena na funkce telefonu, takže může přistupovat k vašemu kalendáři, e-mailu apod. a pomáhat vám se všedními úkony. Za mě palec nahoru, že Samsung rozšiřuje plejádu nástrojů a každý si tak snadno vybere, co je pro něj vhodné.
Focení a záznam videa
Smartphony od Samsungu každoročně patří mezi špičku fotomobilů, a ani letošní model není výjimkou. Oproti loňsku došlo ke změně pouze v optice u hlavního fotoaparát, který nově zachytí o 47 procent více světla, u 5× teleobjektivu, který pojme o 37 procent více světla, a 3× teleobjektiv dostal menší čip.
Na zádech se nachází následující kvarteto fotoaparátů:
- 200Mpx hlavní fotoaparát s 1/1,3″ čipem (pixely o velikosti 0,6µm), více-směrovým ostřením PDAF a objektivem s optickou stabilizací, světelností f/1.4 a ohniskem 23 mm
- 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (67 mm), optickou stabilizací, světelností f/2.4 a čipem o velikosti 1/3,94″ (pixely 1 µm) a ostřením PDAF
- 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížením (111 mm), optickou stabilizací, světelností f/2.9 a čipem s velikostí 1/2,52″ (pixely 0,7 µm) a ostřením PDAF
- 50Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120°, světelností f/1.9 a ostřením dual pixel PDAF
Novinkou je možnost pořizovat hlavním snímačem detailnější fotografie s rozlišením 24 megapixelů. Nicméně pro tuhle funkce je nutné v nastavení aplikace fotoaparátu stáhnout rozšíření Camera Assistant, které vám umožní další úpravy ovládání fotoaparátu a přidá další funkce.
V hlavní roli 200Mpx fotoaparát
Hlavní fotoaparát opět podává výborné výsledky. Snímky mají přirozené podání barev, prvotřídní dynamický rozsah a jsou krásně kontrastní a vyvážené. Samsung tradičně dokáže vytvořit líbivé fotografie, což platí i zde. Fotografie jsou přirozeně ostré a vcelku detailní. S26 Ultra je skvělý univerzál a nezalekne se žádné situace.
Některé konkurenční modely si však vedou v určitých ohledech lépe, ale při běžném používání to není zásadní rozdíl. Ano, při přiblížení detailů se občas objeví digitální šum nebo měkčí detaily. Například nedávno testované Xiaomi 17 Ultra je na tom v tomto ohledu lépe – díky velkému čipu má snímky výrazně detailnější a na profesionálnější úrovni. Přesto má Samsung vizuálně přitažlivější výstupy, což ocení většina uživatelů.
Ostření a makro snímky
Ostření je většinou velmi rychlé a přesné. Při focení portrétů měla focená osoba vždy ostrý obličej i oči. Fotografie blízkých předmětů se opět povedly. Mají ostré detaily a přirozeně rozostřené pozadí, což dodává snímkům profesionální vzhled. Nicméně je potřeba dodržet minimální vzdálenost 10 cm, což může být v některých situacích lehce omezující.
Samsung zachoval i funkci pro zlepšení zaostření, která využívá širokoúhlý fotoaparát k zachycení maximální ostrosti v celé scéně. Tato funkce je volitelná, takže ji lze v případě potřeby vypnout. Širokoúhlý fotoaparát tak skvěle zvládá makro snímky, které mají vysokou úroveň detailů.
Přední fotoaparát si rovněž vede výborně. Selfie snímky jsou ostré, pleť působí přirozeně a je dobře prosvětlená. Portrétní režim pak dokáže vytvořit snímky s realistickým a většinou velmi přesným bokeh efektem, který pěkně odděluje objekt od pozadí.
Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení
U širokoúhlého snímače nedošlo k žádnému vylepšením. Dobře si poradí se scénami s vysokým dynamickým rozsahem, avšak snímky jsou občas oproti hlavnímu fotoaparátu více saturované. V horších světelných podmínkách příliš nevyniká. Dokonce bych výstupy označil za slabší průměr – snímky jsou často neostré bez výraznějších detailů.
Teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením dostal menší čip a je to občas znát – snímky nejsou tak detailní. Často si mnohem lépe vede snímač s 5× optickým přiblížením, který pořizuje kvalitnější fotografie. Ne, že bych byl vyloženě nespokojený, ale od vlajkového modelu bych přeci jen očekával trochu víc.
Na druhou stranu trojnásobný i pětinásobný teleobjektiv odvádí díky optické stabilizaci dobrou práci i v horších světelných podmínkách. K dispozici je i 100× přiblížení, které však působí spíše jako marketingová funkce. Pokud ale potřebujete vyfotit text na velkou vzdálenost, telefon si s tím bez problémů poradí. Ovšem ani zde k nějakému posunu nedošlo.
Focení v noci a noční režim
Při focení v šeru, zhoršených světelných podmínkách v interiéru a ve tmě si Galaxy S26 Ultra vede velmi dobře. Díky 200Mpx hlavnímu fotoaparátu a lepší optice si snímky zachovávají přiměřenou úroveň šumu a zároveň mají výbornou světlost. Největší výhodou takto vysokého rozlišení je spojování pixelů, díky čemuž se vytvoří větší pixely schopné pojmout více světla a tím zlepšit kvalitu fotografie.
Ke zvýšení kvality nočních snímků se automaticky využívá noční režim, který zachycuje scénu s delší expozicí a následně snímky softwarově vylepší. Překvapilo mě, že ale telefon k nočnímu režimu nesahá tak často a řada snímků je focena bez delší expozice. Díky tomu si tyto snímky zachovávají větší věrnost.
Noční režim se obzvláště osvědčil při focení širokoúhlým objektivem a teleobjektivy, kde přináší výrazně lepší výsledky. Nicméně, pokud srovnám výkon s konkurencí, například s Xiaomi 17 Ultra, v některých situacích Samsung dost zaostává. Xiaomi dokáže díky propracovanějším algoritmům a většími čipu lépe potlačit šum a zvýšit ostrost detailů, což je znát především při extrémně slabém osvětlení.
Záznam videa s funkcí uzamknutí horizontu
Samsung Galaxy S26 Ultra se v natáčení videa příliš neposunul. Nacházejí se zde pouze dvě novinky, které ale spíše zaujmou nadšence a profesionály. Opět nechybí možnost natáčet v 8K při 30 snímcích za sekundu, a to hlavním fotoaparátem, širokoúhlým objektivem a 5× teleobjektivem. Přesto nejlepšího výsledku dosáhnete při natáčení ve 4K při 60, respektive 30 fps, kde lze na rozdíl od 8K během natáčení přepínat mezi objektivy. V profesionálním režimu je pro 4K k dispozici až 120 fps pro hlavní a širokoúhlý fotoaparát.
V automatickém režimu nechybí podpora HDR10+ až do 4K/60 fps. Profesionálové opět uvítají podporu záznamu v 10bitovém formátu Galaxy Log. Novinkou je kodek APV, díky kterému pořídíte video v bezztrátové kvalitě. Na výběr jsou profily APV 422 HQ a LQ, kdy LQ zabírá zhruba polovinu dat. Mimochodem 30sekudnové video v APV ve 4K/60 fps zabírá něco přes 6 GB. To je opravdu obrovská náročnost na data. U námi testované 256GB varianty mi telefon ukazoval, že můžu natočit maximálně 15minutové video. Právě proto je možné k telefonu připojit externí úložiště, do kterého je možné rovnou pořízené záběry ukládat.
Super stabilní video
Výrazně atraktivnější novinkou je Super stabilní režim videa s uzamknutím horizontu. Ta využívá údaje z gyroskopu a akcelerometru a v reálném čase dokáže již v náhledu videa uzamknout horizont, takže při naklánění telefonu do stran je osa videa stále vodorovně s horizontem. Dokonce telefon můžete otočit o 360 stupňů a on stále udržuje horizont. Fascinující, co Samsung dokázal vyvinout. Maximální rozlišení činí QHD při 60 fps. Více vám ukáže přiložené video.
Velkou pochvalu si zaslouží i základní stabilizace videa, která až do 4K/60 fps funguje naprosto špičkově. Opět mám ale výtku k 4K při 60 fps, kdy za horších světelných podmínek nepodává příliš dobré výsledky. Při přepnutí na 30 fps dostanete mnohem prosvětlenější záběry. Celkově je kvalita záznamu výborná. Konkurence se ale stále drží a králem videa nadále zůstává iPhone.
Závěrečné hodnocení
Ze Samsungu Galaxy S26 Ultra ve mně po testování zůstávají spíše rozporuplné dojmy. Na jedné straně jde stále bezpochyby o špičkový smartphone, který téměř ve všech ohledech funguje velmi dobře a potvrzuje vysoký standard řady Galaxy S Ultra. Na straně druhé však nepřináší tolik výrazných inovací, které by jednoznačně ospravedlnily přechod z loňské generace, případně i ze starších modeů. Přijde mi, že Samsung stagnuje a pouze udržuje to, co celé roky fungovalo velice dobře. Nicméně mám pocit, že to na nejlepší smartphony na trhu pomalu přestává stačit, protože čínská konkurence v podobě značek Xiaomi, Vivo či Oppo se nelítostně dere kupředu.
Fotoaparáty sice doznaly dílčích vylepšení, nicméně v kontextu současné konkurence už Galaxy S26 Ultra nepůsobí jako jednoznačný lídr mezi fotomobily. Výsledné snímky jsou velmi kvalitní, ale ne vždy zcela konzistentní. Podobná situace panuje i u videa. Funkce uzamknutí horizontu je zajímavým doplňkem, zejména pro akční záběry, ale pro běžné natáčení nepředstavuje zásadní posun. I v oblasti natáčení dnes existují zařízení, která nabízejí o něco lepší výsledky.
Určitým zklamáním je také pokračující použití stejné kapacity baterie, kterou Samsung v této řadě nasazuje již několik generací. V době, kdy konkurenční vlajkové modely často nabízejí až o pětinu větší akumulátory a výrazně rychlejší nabíjení, působí tento přístup poněkud konzervativně. Zamrzí rovněž absence integrovaných magnetů pro bezdrátové nabíjení a příslušenství. Naopak design patří k silným stránkám zařízení – telefon je překvapivě tenký, relativně lehký a velmi dobře vyvážený, takže nepůsobí robustně. Méně ideální je však stále vystouplý modul fotoaparátů, kvůli kterému se telefon na stole poměrně výrazně kýve.
Nedostatek inovací
Jednou z nejzajímavějších novinek je technologie Privacy Display, která si zaslouží uznání za technickou inovativnost. V praxi funguje velmi dobře, i když při jejím aktivním používání dochází k mírnému zhoršení kvality obrazu. V některých situacích může mít displej lehce netypický vizuální efekt, což bude pravděpodobně citelnější pro uživatele s citlivějším vnímáním obrazu. Nové funkce založené na umělé inteligenci jsou sice zajímavé, jejich praktický přínos je však v našem regionu omezený kvůli nedostatečné podpoře češtiny. Pozitivní je integrace služby Perplexity nebo rozšířené možnosti úprav fotografií pomocí promptů, nicméně podobné funkce již dnes nabízí i základní implementace Gemini.
Celkově je tedy Galaxy S26 Ultra bezpochyby velmi povedený a technicky vyspělý smartphone s nekompromisním výkonem bez přehřívání, který nabízí špičkový uživatelský zážitek. Zároveň ale nepřináší oblast, ve které by jednoznačně dominoval nebo která by představovala zásadní generační skok – snad s výjimkou zmíněného displeje. Pokud vás právě tato technologie zaujala, může být pro vás nový model velmi atraktivní. V opačném případě však Galaxy S26 Ultra není zařízení, na které by bylo nutné okamžitě upgradovat, a to i vzhledem k ceně 35 699 Kč.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Design a zpracování9.4/10
Výkon a optimalizace9.8/10
Hardwarová výbava9.7/10
Fotografie a video9.3/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- displej s antireflexní vrstvou a ochranou soukromí
- design, vyvážená hmotnost, tenkost
- nekompromisní výbava a výkon
- kvalita fotografií a videa s uzamknutí horizontu
- Android 16, One UI 8.5 a AI funkce
- čtečka otisků prstů, reproduktory
- 7 let softwarových aktualizací Androidu
Zápory
- vyšší cena
- vystupující fotoaparáty
- stále stejná kapacita baterie
- nemá magnetické uchycení na zádech
- u fotoaparátů nedošlo k velkému posunu