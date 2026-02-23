Samsung to zase neuhlídal: internetem koluje video s nejočekávanější funkcí Galaxy S26

- Internetem koluje video chystané funkce Privacy Display na Galaxy S26 Ultra
- Softwarový přepínač má zhoršit čitelnost displeje pro okolí, bez omezení viditelnosti uživatele
- K představení nové řady Galaxy S26 od Samsungu dojde už tento týden
Určitě znáte ten nepříjemný pocit, kdy na něco koukáte na svém chytrém telefonu či píšete důvěrnou zprávu, ale někdo vám kouká přes rameno. Nejde o to, že byste ve svém zařízení strážili tajemství výroby atomové bomby, nicméně zkrátka někteří lidé si nemohou pomoci a strkají nos tam, kam nemají. Jedním z elegantních řešení je pořízení speciálního tvrzeného skla, které omezuje viditelnost displeje z některých úhlů, což okoukávání cizího displeje ostatním značně ztěžuje. Samsung se nicméně rozhodl u celé své řady Galaxy S26 zajít ještě dále a uživatelům zpříjemnit život.
Přes rameno vám už nikdo koukat nebude
Funkce nese název Privacy Display a má jít o přepínač v nastavení modelu Galaxy S26 Ultra, po jehož aktivaci začne panel pracovat trochu jinak a je ho obtížnější číst z jistých úhlů. Na uniklém videu novinku ukázal na sociální síti X známý leaker Abhishek Yadav, takže namísto popisu se můžeme přesně podívat, jak funguje. Omezení čitelnosti displeje z úhlu je ze záznamu patrné, nicméně otázkou je, jak bude vypadat ve skutečnosti a jak moc záznam zkresluje. Každopádně pro ty, kteří se bojí o své soukromí, půjde o skvělou vychytávku.
Samsung’s upcoming Privacy Display live working 👀 on S26 Ultra
This feature will debut with the Galaxy S26 series.
One of the biggest real hardware privacy upgrades — reducing side-angle visibility in real time while keeping the main view crystal clear. https://t.co/Ge6MVNk54y
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 22, 2026
Na jakém principu Privacy Display funguje? To popsal jiný známý leaker, Ice Universe. Ten tvrdí, že po aktivaci tekuté krystaly změní svůj stav a tím pádem i odrazivost. V okamžiku aktivace se projeví mikroskopická mřížka, takzvaná difrakční struktura, vyrytá do povrchu první refrakční vrstvy, která funguje jako série mikroskopických „žaluzií“.
Světelné paprsky, jejichž dráha byla rozptýlena touto vrstvou, poté okamžitě narážejí do optické struktury horní části vrstvy pro změnu indexu lomu. Paprsky světla, které byly původně určeny pro oči čumila, dopadají na plochy hranolu pod extrémně nevhodným úhlem, čímž omezují čitelnost. Naproti tomu světlo proudící kolmo od displeje není ve svém průchodu ničím omezováno.
Otázkou zůstává, jestli bude mít tato funkce dopad také na výdrž baterie, případně jak velký. To nicméně odhalí až testování v praxi. Samsung má své nové vlajkové modely Galaxy S26 už tento týden, konkrétně 25. února. Kromě nové funkce Privacy Display má nejvybavenější varianta Ultra nabídnout také lepší záznam videa při horších světelných podmínkách, vylepšené fotografování v noci, rychlejší závěrku s lepší redukcí šumu, nový 24Mpx režim nebo baterii s kapacitou 5000mAh a podporou pro 60W nabíjení, které má zajistit dobití 75 % baterie za půl hodiny.