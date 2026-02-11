TOPlist

Řada Galaxy S26 v kompletním úniku. Známe design, parametry i evropské ceny

Jakub Karásek
Jakub Karásek 11. 2. 15:30
5
Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Na internet se dostala tabulka s parametry chystaných vlajkových smartphonů od Samsungu
  • Největší posun kupředu podstoupí vrcholný Galaxy S26 Ultra, který dostane privátní displej a lepší fotoaparáty
  • Naopak Galaxy S26+ nabídne prakticky stejnou výbavu jako jeho předchůdce
  • Ceny oproti minulé generaci o něco narostou

Samsung dnes konečně oficiálně oznámil, kdy představí vlajkové smartphony pro letošní rok – stane se tak 26. února v San Franciscu na tradiční události Galaxy Unpacked. Korejský gigant oproti původním plánům odhalí tradiční trojlístek tvořený základním modelem Galaxy S26, větším S26+ a vrcholným S26 Ultra.

Kapitoly článku
Galaxy S26: větší displej a akumulátor
Galaxy S26+: to samé ve větším těle
Galaxy S26 Ultra: privátní displej a vylepšené fotoaparáty
Samsung meziročně o něco zdraží

Přestože nás od premiéry dělí ještě dva týdny, můžeme si celou trojici představit již dnes – Samsung již tradičně připravované novinky nedokázal udržet pod pokličkou a díky německému serveru WinFuture.de si (jako každý rok) můžeme s dvoutýdenním předstihem projít jak jejich parametry, tak i prodejní ceny.

Galaxy S26: větší displej a akumulátor

Základní Galaxy S26 půjde ve šlépějích svého předchůdce, oproti němu ale decentně naroste – Samsung mu totiž dopřeje o desetinu palce větší displej, takže fyzické rozměry narostou na výsledných 149,6 × 71,7 × 7,2 mm, hmotnost se nepatrně zvedne na 167 gramů.

Takto má vypadat Galaxy S26+

Design telefonu zůstane velmi podobný jako u loňského modelu, hlavním rozpoznávacím znamením se stane odlišené provedení zadního fotoaparátu, jehož čočky bude nově sdružovat vystouplý oválný ostrůvek. Upravený design ale bude pravděpodobně jediná změna, kterou letos fotoaparáty podstoupí – podle papírových parametrů Samsung kompletně zrecykluje loňskou sestavu:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
  • 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
  • 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4

Stejná má být i 12Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2, kterou najdeme ve větším 6,3″ displeji. Opět se bude jednat o obrazovku typu Dynamic AMOLED 2X s Full HD+ rozlišením, maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a vestavěnou čtečkou otisků prstů.

Mozkem Galaxy S26 se (minimálně v Evropě) stane 2nm čipset Samsung Exynos 2600. Korejský gigant si dal na letošním čipu obzvlášť záležet, podle prvotních benchmarků poráží jak Apple A19, tak i Snapdragon 8 Elite Gen 5, na reálné výsledky z používání si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Potěšující informací je, že Samsung konečně navýší základní kapacitu úložiště, startovací konfigurace Galaxy S26 má být 12/256 GB.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S26 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, hmotnost: 214 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.4, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 111mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/1.9, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, HDR, HDR10+
Kompletní specifikace

Slot na paměťové karty musíme tradičně oželet, a tentokráte si budeme muset vystačit i s jediným slotem na SIM kartu – pro funkci dualSIM bude nutné využít minimálně jednu virtuální eSIM. Bezdrátovou konektivitu bude zastupovat 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC, o přítomnosti UWB čipu se tabulka parametrů nezmiňuje.

Díky nepatrně většímu tělu se Samsungu údajně podaří do útrob telefonu napěchovat větší akumulátor s kapacitou 4 300 mAh, spokojit se však budeme muset s pomalejším nabíjením s výkonem 25 wattů. Podpora bezdrátového nabíjení chybět nemá, avšak i letos se budeme muset obejít bez magnetů v telefonu – opět budou pouze součástí oficiálních krytů.

Galaxy S26+: to samé ve větším těle

Galaxy S26+ bude letos tak trochu nechtěné dítě – Samsung podle původních plánů s tímto telefonem vůbec nepočítal a chtěl jej ve své nabídce nahradit supertenkým modelem Galaxy S26 Edge. Po neúspěchu minulé generace ale na poslední chvíli otočil a narychlo Galaxy S26+ „uplácal“. Časová tíseň ale pravděpodobně Korejcům nedovolila vymýšlet žádné velké novinky, a tak je na papíře Galaxy S26+ prakticky stejný telefon jako Galaxy S25+ s novějším procesorem.

Galaxy S26 Plus (v černé barvě

Galaxy S26+ se bude pyšnit totožnými parametry jako základní Galaxy S26, jediné rozdíly nacházíme ve veličinách, které souvisejí s většími rozměry – úhlopříčka displeje (6,7″), kapacita baterie (4 900 mAh) a hmotnost (asi 190 gramů). Telefon také nabídne rychlejší nabíjení výkonem až 45 wattů.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S26+

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Exynos 2600, octa-core, GPU: bude upřesněno, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 158,4 × 75,8 × 7,3 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,7", Dynamic AMOLED, rozlišení: QHD+, 1440 × 3120 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF, 4K video, HDR, HDR10+
Kompletní specifikace

Galaxy S26 Ultra: privátní displej a vylepšené fotoaparáty

Asi největší mezigenerační změnu letos podstoupí vrcholný model Galaxy S26 Ultra. I u něj Samsung „obalí“ tři hlavní fotoaparáty oválným ostrůvkem, telefon navíc nepatrně naroste do rozměrů 163,6 × 78,1 × 7,9 mm. Důvodem je nasazení většího displeje s úhlopříčkou 6,9″, Quad HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Samsung navíc obrazovce dopřeje speciální technologii, která dokáže skrýt vybraný obsah na displeji před nenechavými pohledy v okolí.

Galaxy S26 Ultra v černé barvě

Jestliže u základních modelů zůstávají fotoaparáty stejné jako u minulé generace, u Galaxy S26 Ultra dojde k drobným upgraům. Rozlišení širokoúhlé kamerky naroste z 12 na 50 megapixelů, hlavní fotoaparát a periskopický teleobjektiv se dočkají světelnějších objektivů. Celá sestava má vypadat následovně:

  • 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.4
  • 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/1.9
  • 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením
  • 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížením a světelností f/2.8

V displeji pak ještě najdeme 12Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.

Galaxy S26 Ultra poběží pod taktovkou čipsetu Qualcomm 8 Elite Gen 5 s navýšeními takty procesorových jader – dvojice hlavních jader Oryon V3 Phoenix L bude taktována na 4,74 GHz. V maximální konfiguraci bude Galaxy S26 Ultra nabízen s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Bezdrátová konektivita bude stejná jako u sourozeneckých modelů, avšak pouze do tohoto modelu půjdou vložit dvě fyzické SIM karty.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S26 Ultra

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, octa-core, 2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M, GPU: Adreno 840, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, hmotnost: 214 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.4, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 111mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/1.9, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, HDR, HDR10+
Kompletní specifikace

Kapacita akumulátoru zůstane zachována na hodnotě 5 000 mAh, maximální nabíjecí výkon naroste na 60 wattů. Podporováno bude i bezdrátové nabíjení, bohužel bez přítomnosti magnetů přímo v telefonu.

Samsung meziročně o něco zdraží

Všechny modely řady Galaxy S26 mají být nabízeny ve čtyřech barvách – bílé, modré, černé a fialové, na webu Samsungu patrně budou dostupné i některé exkluzivní varianty. Startovací evropské ceny mají být následující:

  • Galaxy S26 od 999 eur (asi 24 300 korun)
  • Galaxy S26+ od 1 269 eur (asi 30 800 korun)
  • Galaxy S26 Ultra od 1 469 eur (asi 35 600 korun)

Oproti loňským modelům Samsung o něco podraží, největší nárůst ceny je vidět u základního modelu, což má pravděpodobně souvislost s navýšením základní kapacity úložiště.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku