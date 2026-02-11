Řada Galaxy S26 v kompletním úniku. Známe design, parametry i evropské ceny

- Na internet se dostala tabulka s parametry chystaných vlajkových smartphonů od Samsungu
- Největší posun kupředu podstoupí vrcholný Galaxy S26 Ultra, který dostane privátní displej a lepší fotoaparáty
- Naopak Galaxy S26+ nabídne prakticky stejnou výbavu jako jeho předchůdce
- Ceny oproti minulé generaci o něco narostou
Samsung dnes konečně oficiálně oznámil, kdy představí vlajkové smartphony pro letošní rok – stane se tak 26. února v San Franciscu na tradiční události Galaxy Unpacked. Korejský gigant oproti původním plánům odhalí tradiční trojlístek tvořený základním modelem Galaxy S26, větším S26+ a vrcholným S26 Ultra.
Přestože nás od premiéry dělí ještě dva týdny, můžeme si celou trojici představit již dnes – Samsung již tradičně připravované novinky nedokázal udržet pod pokličkou a díky německému serveru WinFuture.de si (jako každý rok) můžeme s dvoutýdenním předstihem projít jak jejich parametry, tak i prodejní ceny.
Galaxy S26: větší displej a akumulátor
Základní Galaxy S26 půjde ve šlépějích svého předchůdce, oproti němu ale decentně naroste – Samsung mu totiž dopřeje o desetinu palce větší displej, takže fyzické rozměry narostou na výsledných 149,6 × 71,7 × 7,2 mm, hmotnost se nepatrně zvedne na 167 gramů.
Design telefonu zůstane velmi podobný jako u loňského modelu, hlavním rozpoznávacím znamením se stane odlišené provedení zadního fotoaparátu, jehož čočky bude nově sdružovat vystouplý oválný ostrůvek. Upravený design ale bude pravděpodobně jediná změna, kterou letos fotoaparáty podstoupí – podle papírových parametrů Samsung kompletně zrecykluje loňskou sestavu:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
- 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4
Stejná má být i 12Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2, kterou najdeme ve větším 6,3″ displeji. Opět se bude jednat o obrazovku typu Dynamic AMOLED 2X s Full HD+ rozlišením, maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a vestavěnou čtečkou otisků prstů.
Mozkem Galaxy S26 se (minimálně v Evropě) stane 2nm čipset Samsung Exynos 2600. Korejský gigant si dal na letošním čipu obzvlášť záležet, podle prvotních benchmarků poráží jak Apple A19, tak i Snapdragon 8 Elite Gen 5, na reálné výsledky z používání si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Potěšující informací je, že Samsung konečně navýší základní kapacitu úložiště, startovací konfigurace Galaxy S26 má být 12/256 GB.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, hmotnost: 214 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Slot na paměťové karty musíme tradičně oželet, a tentokráte si budeme muset vystačit i s jediným slotem na SIM kartu – pro funkci dualSIM bude nutné využít minimálně jednu virtuální eSIM. Bezdrátovou konektivitu bude zastupovat 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC, o přítomnosti UWB čipu se tabulka parametrů nezmiňuje.
Díky nepatrně většímu tělu se Samsungu údajně podaří do útrob telefonu napěchovat větší akumulátor s kapacitou 4 300 mAh, spokojit se však budeme muset s pomalejším nabíjením s výkonem 25 wattů. Podpora bezdrátového nabíjení chybět nemá, avšak i letos se budeme muset obejít bez magnetů v telefonu – opět budou pouze součástí oficiálních krytů.
Galaxy S26+: to samé ve větším těle
Galaxy S26+ bude letos tak trochu nechtěné dítě – Samsung podle původních plánů s tímto telefonem vůbec nepočítal a chtěl jej ve své nabídce nahradit supertenkým modelem Galaxy S26 Edge. Po neúspěchu minulé generace ale na poslední chvíli otočil a narychlo Galaxy S26+ „uplácal“. Časová tíseň ale pravděpodobně Korejcům nedovolila vymýšlet žádné velké novinky, a tak je na papíře Galaxy S26+ prakticky stejný telefon jako Galaxy S25+ s novějším procesorem.
Galaxy S26+ se bude pyšnit totožnými parametry jako základní Galaxy S26, jediné rozdíly nacházíme ve veličinách, které souvisejí s většími rozměry – úhlopříčka displeje (6,7″), kapacita baterie (4 900 mAh) a hmotnost (asi 190 gramů). Telefon také nabídne rychlejší nabíjení výkonem až 45 wattů.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 158,4 × 75,8 × 7,3 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Galaxy S26 Ultra: privátní displej a vylepšené fotoaparáty
Asi největší mezigenerační změnu letos podstoupí vrcholný model Galaxy S26 Ultra. I u něj Samsung „obalí“ tři hlavní fotoaparáty oválným ostrůvkem, telefon navíc nepatrně naroste do rozměrů 163,6 × 78,1 × 7,9 mm. Důvodem je nasazení většího displeje s úhlopříčkou 6,9″, Quad HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Samsung navíc obrazovce dopřeje speciální technologii, která dokáže skrýt vybraný obsah na displeji před nenechavými pohledy v okolí.
Jestliže u základních modelů zůstávají fotoaparáty stejné jako u minulé generace, u Galaxy S26 Ultra dojde k drobným upgraům. Rozlišení širokoúhlé kamerky naroste z 12 na 50 megapixelů, hlavní fotoaparát a periskopický teleobjektiv se dočkají světelnějších objektivů. Celá sestava má vypadat následovně:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.4
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/1.9
- 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením
- 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížením a světelností f/2.8
V displeji pak ještě najdeme 12Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.
Galaxy S26 Ultra poběží pod taktovkou čipsetu Qualcomm 8 Elite Gen 5 s navýšeními takty procesorových jader – dvojice hlavních jader Oryon V3 Phoenix L bude taktována na 4,74 GHz. V maximální konfiguraci bude Galaxy S26 Ultra nabízen s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Bezdrátová konektivita bude stejná jako u sourozeneckých modelů, avšak pouze do tohoto modelu půjdou vložit dvě fyzické SIM karty.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm, hmotnost: 214 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Kapacita akumulátoru zůstane zachována na hodnotě 5 000 mAh, maximální nabíjecí výkon naroste na 60 wattů. Podporováno bude i bezdrátové nabíjení, bohužel bez přítomnosti magnetů přímo v telefonu.
Samsung meziročně o něco zdraží
Všechny modely řady Galaxy S26 mají být nabízeny ve čtyřech barvách – bílé, modré, černé a fialové, na webu Samsungu patrně budou dostupné i některé exkluzivní varianty. Startovací evropské ceny mají být následující:
- Galaxy S26 od 999 eur (asi 24 300 korun)
- Galaxy S26+ od 1 269 eur (asi 30 800 korun)
- Galaxy S26 Ultra od 1 469 eur (asi 35 600 korun)
Oproti loňským modelům Samsung o něco podraží, největší nárůst ceny je vidět u základního modelu, což má pravděpodobně souvislost s navýšením základní kapacity úložiště.