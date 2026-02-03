Velkolepý návrat Exynosu? Letošní čipset poráží Apple A19 i Snapdragon 8 Elite Gen 5

- Premiéra vlajkové řady Galaxy S26 se kvapem blíží
- Mimo jiné se ponese ve znamení velkého návratu procesoru Exynos
- Tovární čip Samsungu se nyní ukázal v dalším benchmarku a nevedl si vůbec špatně
Samsung u svých vlajkových telefonů Galaxy S dlouhodobě používá dva procesory – vlastní čipset Exynos a vrcholný Snapdragon od Qualcommu. Výjimkou byla řada Galaxy S23, které se spoléhala výhradně na Snapdragon 8 Gen 2, a aktuální iterace Galaxy S25 osazená čipem Snapdragon 8 Elite. S nejnovější řadou Galaxy S26 se ale Exynos vrátí zpět do hry.
Politika dvou procesorů je zpět
Nebudeme si nic nalhávat – fanoušci procesory Exynos příliš v lásce nemají. Nad tím, že Samsung u řady Galaxy S25 vsadil výhradně na Snapdragon, si tak nejspíš nikdo nestěžoval. Tyto čipy oproti konkurenci (Apple, Qualcomm a Mediatek) odjakživa tahaly za kratší konec, a to ve většině myslitelných aspektů. Nestačily výkonem, spotřebou a zaostávaly také efektivitou.
Pro Exynosy je také typická vyšší produkce odpadního tepla a ve vlajkové kategorii zkrátka zaostávají. Nový Exynos 2600 by ale mohl misky vah překlopit, když už ne na stranu Samsungu, tak alespoň mírně do roviny. Jedná se o první mobilní procesor vyráběný 2nm litografií a jeho nejnovější výsledky v benchmarku Geekbench nevypadají vůbec špatně.
Nový Exynos konečně nebude do počtu
Výsledky různých benchmarků tohoto nového čipsetu unikly již v minulosti, nicméně nejnovější ukázka naznačuje, jak by mohl být výkonný základní model Galaxy S26. V populárním benchmarku Geekbench dosáhl skóre 3 336 bodů v jednovláknových a 11 369 bodů ve vícevláknových aplikacích. A to rozhodně není špatné.
Pro srovnání – procesor Apple A19 v základním iPhonu 17 vykazuje ve stejném benchmarku 3 626, respektive 9 240 bodů. To znamená, že v jednovláknových aplikacích je sice o něco málo výkonnější než Exynos 2600, ale při zapojení více vláken už nemá šanci. Výrazný nárůst výkonu je patrný i v porovnání s loňským Snapdragonem 8 Elite (2 852/9 431 bodů).
Výkon na úrovni, kterou očekáváme
Špatně si nový Exynos 2600 nevede ani v porovnání s nejnovějším Snapdragonem 8 Elite Gen 5, který pohání většinu aktuálních vlajek. Tak například v Xiaomi 17 Pro Max vykazuje tato čipová sada výkon 3 528 bodů v jednovláknových a 10 600 bodů ve vícevláknových aplikacích, což jsou opět srovnatelná čísla.
Velmi důležitá ale bude produkce tepla a to, zda ji Samsung s novou generací svého továrního procesoru zvládne udržet na uzdě. V tomto směru Exynosy vždy zaostávaly nejvíc. Dobrou zprávou je, že to už brzy zjistíme na vlastní kůži, protože nová vlajková řada Galaxy S26 by měla dorazit již koncem tohoto měsíce.