Velkolepý návrat Exynosu? Letošní čipset poráží Apple A19 i Snapdragon 8 Elite Gen 5

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 2. 18:00
1
Exynos 2600
  • Premiéra vlajkové řady Galaxy S26 se kvapem blíží
  • Mimo jiné se ponese ve znamení velkého návratu procesoru Exynos
  • Tovární čip Samsungu se nyní ukázal v dalším benchmarku a nevedl si vůbec špatně

Samsung u svých vlajkových telefonů Galaxy S dlouhodobě používá dva procesory – vlastní čipset Exynos a vrcholný Snapdragon od Qualcommu. Výjimkou byla řada Galaxy S23, které se spoléhala výhradně na Snapdragon 8 Gen 2, a aktuální iterace Galaxy S25 osazená čipem Snapdragon 8 Elite. S nejnovější řadou Galaxy S26 se ale Exynos vrátí zpět do hry.

Politika dvou procesorů je zpět

Nebudeme si nic nalhávat – fanoušci procesory Exynos příliš v lásce nemají. Nad tím, že Samsung u řady Galaxy S25 vsadil výhradně na Snapdragon, si tak nejspíš nikdo nestěžoval. Tyto čipy oproti konkurenci (Apple, Qualcomm a Mediatek) odjakživa tahaly za kratší konec, a to ve většině myslitelných aspektů. Nestačily výkonem, spotřebou a zaostávaly také efektivitou.

Výkon Exynosu 2600 v benchmarku Geekbench
Výkon Exynosu 2600 v benchmarku Geekbench

Pro Exynosy je také typická vyšší produkce odpadního tepla a ve vlajkové kategorii zkrátka zaostávají. Nový Exynos 2600 by ale mohl misky vah překlopit, když už ne na stranu Samsungu, tak alespoň mírně do roviny. Jedná se o první mobilní procesor vyráběný 2nm litografií a jeho nejnovější výsledky v benchmarku Geekbench nevypadají vůbec špatně.



Exynos 2600



Nepřehlédněte

Samsung všechny předběhl. Exynos 2600 je první čip vyrobený 2nm procesem

Nový Exynos konečně nebude do počtu

Výsledky různých benchmarků tohoto nového čipsetu unikly již v minulosti, nicméně nejnovější ukázka naznačuje, jak by mohl být výkonný základní model Galaxy S26. V populárním benchmarku Geekbench dosáhl skóre 3 336 bodů v jednovláknových a 11 369 bodů ve vícevláknových aplikacích. A to rozhodně není špatné.

Výkon Exynosu 2600 v benchmarku Geekbench
Výkon Exynosu 2600 v benchmarku Geekbench

Pro srovnání – procesor Apple A19 v základním iPhonu 17 vykazuje ve stejném benchmarku 3 626, respektive 9 240 bodů. To znamená, že v jednovláknových aplikacích je sice o něco málo výkonnější než Exynos 2600, ale při zapojení více vláken už nemá šanci. Výrazný nárůst výkonu je patrný i v porovnání s loňským Snapdragonem 8 Elite (2 852/9 431 bodů).

Výkon na úrovni, kterou očekáváme

Špatně si nový Exynos 2600 nevede ani v porovnání s nejnovějším Snapdragonem 8 Elite Gen 5, který pohání většinu aktuálních vlajek. Tak například v Xiaomi 17 Pro Max vykazuje tato čipová sada výkon 3 528 bodů v jednovláknových a 10 600 bodů ve vícevláknových aplikacích, což jsou opět srovnatelná čísla.

Velmi důležitá ale bude produkce tepla a to, zda ji Samsung s novou generací svého továrního procesoru zvládne udržet na uzdě. V tomto směru Exynosy vždy zaostávaly nejvíc. Dobrou zprávou je, že to už brzy zjistíme na vlastní kůži, protože nová vlajková řada Galaxy S26 by měla dorazit již koncem tohoto měsíce.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

