Samsung všechny předběhl. Exynos 2600 je první čip vyrobený 2nm procesem

- Samsung představil čipset pro smartphony Galaxy S26
- Jedná se o vůbec první komerčně dostupný čip vyrobený 2nm procesem
- Procesorová jednotka se skládá z 10 jader
Samsung do svých vlajkových smartphonů už dlouhé roky nasazuje dva různé čipsety – v části světa využívá vlastních čipových sad Exynos, na vybraných trzích (zejména v USA) pak používá procesory od Qualcommu. V posledních letech měly čipy od Qualcommu navrch, v některých ročnících Samsung dokonce vlastní čipy vůbec nenasadil. Příští rok by ale měla značka Exynos zažít návrat na výsluní.
Exynos 2600 představen. Poprvé se 2 nanometry
Exynos 2600 je vůbec první komerčně dostupný čipset vyráběný 2nm procesem. Samsung využívá vlastní technologii 2SFF a nový typ tranzistorů GAAFET, přičemž toto kombo by mělo přinést vysoký výkon, a hlavně příkladně úsporný chod.
Samsung si také údajně poradil s přehříváním, které bylo Achillovou patou předchozích generací. Řešení přináší technologie Heat Path Block (HPB) využívající speciální materiál k efektivnějšímu rozptylu tepla, díky čemuž má být Exynos 2600 zvládat déle pracovat v maximálním zápřahu.
Procesorová jednotka Exynosu 2600 je složená z deseti nejnovějších jader od ARM Holdings, konfigurace je následující:
- 1× C1-Ultra s taktem 3,8 GHz
- 3× C1-Pro s taktem 3,25 GHz
- 6× C1-Pro s taktem 2,75 GHz
Samsung tvrdí, že oproti poslednímu vlajkovému Exynosu (2500) narostl jednovláknový procesorový výkon až o 39 procent.
O polovinu rychlejší Ray Tracing
Výrazně byl posílen i grafický čip – jmenuje se Xclipse 960 a opět využívá architekturu RDNA od AMD. Podle Samsungu grafická výkon narostl na dvojnásobek, výkon při Ray Tracingu má být navýšen o 50 procent. Grafika utáhne až 4K displej při obnovovací frekvenci 120 Hz.
Exnyos 2600 dostal i novou neurální jednotku pro lokální AI výpočty – její výkon má být oproti minulé generaci navýšen o 113 procent. Inovovaný obrazový koprocesor dokáže zpracovat záznamy až z 320Mpx fotočipů, komprimace videa je možná v 8K rozlišení při 30 fps, dekódování v 8K při 60 fps – podporovány jsou formáty HEVC, VP9, AV1 a AVP.
Premiéra v Galaxy S26. Ale možná ne u nás
S Exynosem 2600 se poprvé setkáme v příští generaci vlajkových smartphonů Galaxy S26, která bude odhalená krátce po Novém roce. Je ale dost možné, že v našich končinách se s tímto čipem nakonec nesetkáme – minimálně 75 procent celkové produkce těchto telefonů má totiž pohánět 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Podle nedávných informací by měl být Exnoys 2600 nasazen pouze do telefonů Galaxy S26 prodávaných v Jižní Koreji.