TOPlist

Tento den si zapište do kalendáře: Samsung potvrdil, kdy představí řadu Galaxy S26

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 2. 9:28
0
Samsung Galaxy S26 Ultra na neoficiálním renderu (ilustrační obrázek)
  • Samsung konečně potvrdil datum premiéry řady Galaxy S26
  • Nové vlajky se představí na tradiční akci Galaxy Unpacked
  • Na webu se již můžete registrovat a získat zajímavé bonusy k předobjednávce

Po několika měsících spekulací, dohadů a úniků jsme se konečně dočkali a Samsung oficiálně potvrdil termín své první velké akce tohoto roku, Galaxy Unpacked. Informátoři se tentokrát trefili do černého a datum, které již několikrát proletělo éterem, je opravdu oním dnem, kdy budou představeny nové vlajkové telefony Galaxy S26.

Galaxy Unpacked potvrzeno

Nebudeme chodit okolo horké kaše – premiérová akce Galaxy Unpacked se odehraje 25. února 2026, tedy přesně v den, který odhadovala většina informátorů. Událost se bude konat v americkém San Francisku, do kterého se Samsung vrací po dvou letech. Předchozí řady Galaxy S25 a Galaxy S24 měly premiéru ve městě San Jose.

Takto má vypadat Galaxy S26 Ultra
Takto má vypadat Galaxy S26 Ultra

Hlavní hvězdou této velké mobilní události bude samozřejmě nová vlajková řada Galaxy S26, která dorazí v tradiční sestavě. Základní model Galaxy S26 doplní větší verze S26+ a na samotný trůn usedne specifikace Ultra. Nové generace ultra-tenkého modelu Edge se nedočkáme, Samsung tuto sérii kvůli slabým prodejům prozatím odkládá.

Očekávané novinky

V rámci nové řady Galaxy S26 se neočekávají žádné přelomové novinky, minimálně tedy ne od modelů S26 a S26+. Varianta Ultra ale dorazí s několika prvky, které budou poměrně unikátní a tou asi nejvyhlíženější je funkce „Privacy display“. Ta umožní skrýt obsah na displeji před nenechavými pohledy okolí, což se bude hodit třeba v MHD.



Samsung Galaxy S25 Ultra



Nepřehlédněte

S magnety, nebo bez? Únik nové nabíječky od Samsungu vyvolává pochybnosti o Galaxy S26

U vrcholného modelu se dále očekává příchod rychlejšího nabíjení s výkonem 60 W a velkou novinkou bude také hlavní fotoaparát s clonovým číslem f/1,4. Bohužel to vypadá, že se dočkáme i jednoho velkého zklamání v podobě absence magnetického nabíjení. Nová řada bude podporovat standard Qi2, ale magnety integrované v šasi, jako u iPhonů nebo Pixelů 10, se konat nebudou.

Zaregistrujte se pro velkou porci výhod

Pokud máte v plánu akci Galaxy Unpacked sledovat, rozhodně si ji dejte do kalendáře a na oficiálním webu Samsungu se zaregistrujte. Pokud tak učiníte, získáte extra bonusy k předobjednávce nového telefonu Galaxy S26, budete si moct zarezervovat přednostní dodání a zapojit se do soutěže o ceny v celkové hodnotě 50 000 korun.

Přenos odstartuje v 19:00 našeho času a bude dostupný jak na oficiálním webu Samsungu, tak na jeho YouTube kanálu.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Phonopolis (3)
Kartonová antiutopie ožívá: Amanita Design vydává demo Phonopolis
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 8:45
0
Google umožňuje smazání citlivých dat
Smažte svou digitální stopu: odstranění fotek a osobních údajů z Googlu nebylo jednodušší
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 6:30
2
Prezident Spojených států Donald Trump (ilustrační obrázek)
Trumpův tragický mobil mění vzhled, specifikace i cenu. Uvedení na trh je stále v nedohlednu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
8
WhatsApp a Meta AI v problémech v Evropské unii
Vyhodili konkurenci, teď zaplatí? Meta je v EU v problémech kvůli protežování vlastní AI
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 19:00
1

Kapitoly článku