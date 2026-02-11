Tento den si zapište do kalendáře: Samsung potvrdil, kdy představí řadu Galaxy S26

- Samsung konečně potvrdil datum premiéry řady Galaxy S26
- Nové vlajky se představí na tradiční akci Galaxy Unpacked
- Na webu se již můžete registrovat a získat zajímavé bonusy k předobjednávce
Po několika měsících spekulací, dohadů a úniků jsme se konečně dočkali a Samsung oficiálně potvrdil termín své první velké akce tohoto roku, Galaxy Unpacked. Informátoři se tentokrát trefili do černého a datum, které již několikrát proletělo éterem, je opravdu oním dnem, kdy budou představeny nové vlajkové telefony Galaxy S26.
Galaxy Unpacked potvrzeno
Nebudeme chodit okolo horké kaše – premiérová akce Galaxy Unpacked se odehraje 25. února 2026, tedy přesně v den, který odhadovala většina informátorů. Událost se bude konat v americkém San Francisku, do kterého se Samsung vrací po dvou letech. Předchozí řady Galaxy S25 a Galaxy S24 měly premiéru ve městě San Jose.
Hlavní hvězdou této velké mobilní události bude samozřejmě nová vlajková řada Galaxy S26, která dorazí v tradiční sestavě. Základní model Galaxy S26 doplní větší verze S26+ a na samotný trůn usedne specifikace Ultra. Nové generace ultra-tenkého modelu Edge se nedočkáme, Samsung tuto sérii kvůli slabým prodejům prozatím odkládá.
Očekávané novinky
V rámci nové řady Galaxy S26 se neočekávají žádné přelomové novinky, minimálně tedy ne od modelů S26 a S26+. Varianta Ultra ale dorazí s několika prvky, které budou poměrně unikátní a tou asi nejvyhlíženější je funkce „Privacy display“. Ta umožní skrýt obsah na displeji před nenechavými pohledy okolí, což se bude hodit třeba v MHD.
U vrcholného modelu se dále očekává příchod rychlejšího nabíjení s výkonem 60 W a velkou novinkou bude také hlavní fotoaparát s clonovým číslem f/1,4. Bohužel to vypadá, že se dočkáme i jednoho velkého zklamání v podobě absence magnetického nabíjení. Nová řada bude podporovat standard Qi2, ale magnety integrované v šasi, jako u iPhonů nebo Pixelů 10, se konat nebudou.
Zaregistrujte se pro velkou porci výhod
Pokud máte v plánu akci Galaxy Unpacked sledovat, rozhodně si ji dejte do kalendáře a na oficiálním webu Samsungu se zaregistrujte. Pokud tak učiníte, získáte extra bonusy k předobjednávce nového telefonu Galaxy S26, budete si moct zarezervovat přednostní dodání a zapojit se do soutěže o ceny v celkové hodnotě 50 000 korun.
Přenos odstartuje v 19:00 našeho času a bude dostupný jak na oficiálním webu Samsungu, tak na jeho YouTube kanálu.