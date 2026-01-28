Displej, co myslí za vás! Samsung ukázal geniální bezpečnostní funkci pro Galaxy S26 Ultra

- Premiéra očekávané vlajkové řady Galaxy S26 od Samsungu se blíží
- Úniky bohužel naznačují, že revoluce se konat nebude a na novinky bude nová série spíše skoupá
- Model Galaxy S26 Ultra nicméně dostane funkci, kterou mu budou ostatní telefony závidět
Samsung jede v poslední době spíše na volnoběh a často mu bývá vytýkán, stejně jako Applu, nedostatek inovací. Bohužel to nevypadá, že by se to mělo s příchodem řady Galaxy S26 nějak dramaticky změnit, ale model Ultra bude přece jen v něčem výjimečný. Dostane unikátní bezpečnostní funkci, která nedá konkurenci spát.
Galaxy S26 Ultra bude hýčkat soukromí majitele
Jedním z nejčastějších terčů úniků týkajících chystaného vlajkového modelu Galaxy S26 Ultra se stala jeho unikátní funkce s pracovním názvem „privacy display“. Jejím hlavním účelem má být znemožnění čtení displeje při pohledu z boku, tedy zamezení šmírování soukromých věcí na displeji ze strany nenechavých očí okolo. Jedná se o další vrstvu zabezpečení a je to docela velká věc.
Co si budeme povídat, nikdo nechce, aby mu náhodní lidé například ve veřejné dopravě, nebo v přeplněném výtahu, koukali na displej telefonu a viděli, co právě řeší. To lze vyřešit instalací speciální ochranné fólie, nicméně majitelé nadcházejícího Samsungu Galaxy S26 Ultra to vůbec nebudou muset řešit. Jejich telefon to bude umět z výroby.
Nová bezpečnostní funkce potvrzena
Samsung nyní tuto novou funkci prostřednictvím tiskové zprávy oficiálně potvrdil, a ačkoliv přímo nezmínil její přítomnost v modelu Galaxy S26 Ultra, úniky a indicie hovoří víceméně jasně. Telefony jsou jakési naše osobní schránky, ve kterých máme citlivé informace, ale často je používáme i na těch nejméně soukromých místech.
Díky této nové bezpečností funkci ale obavy ze šmírování zcela zmizí. Když bude aktivní, pozorovací úhly na displeji budou extrémně omezeny a nikdo okolo vás na displeji prakticky vůbec nic neuvidí. Skvělou zprávou je, že tato funkce bude silně přizpůsobitelná a úroveň zabezpečení se bude dát upravit dle obsahu na obrazovce.
Bude například možné nastavit funkci tak, aby automaticky omezila pozorovací úhly při zadávání hesel, ale poté displej opět fungoval standardně. Podobné nastavení bude možné aplikovast také pro konkrétní aplikace, nebo i příchozí notifikace. Tato funkce není čistě softwarová – představuje fúzi hardwaru a softwaru, jejíž výsledkem je jedna z nejzajímavějších novinek roku.
Premiéra se blíží
Oficiální datum premiéry řady Galaxy S26 prozatím nebylo potvrzeno, ale tato obří mobilní událost by se měla odehrát koncem února. Nejčastěji se skloňuje datum 25. února 2026, což by proti předchozím řadám Galaxy S24 a Galaxy S25 znamenalo zpoždění o více než měsíc.