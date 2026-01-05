TOPlist

Čumilové budou bez šance. Galaxy S26 Ultra nabídne nevídanou funkci displeje

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 1. 10:30
4
Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung chystá pro Galaxy S26 Ultra softwarové omezení pozorovacích úhlů displeje
  • Uživatelé tak budou moci znepříjemnit sledování displeje nežádoucím osobám
  • Displej Galaxy S26 Ultra by se měl pyšnit i výrazně vyšší svítivostí

Samsung už za pár týdnů odhalí novou řadu vlajkových smartphonů, kterou budou tvořit tři modely – základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a vrcholný Galaxy S26 Ultra. U posledního jmenovaného se můžeme těšit na solidní mezigenerační upgrade, který proběhne jak po hardwarové, tak softwarové stránce. Jednou z nejnověji odhalených novinek je speciální funkce displeje, která potěší uživatele mající strach o jejich soukromí.

Galaxy S26 Ultra dokáže softwarově omezit pozorovací úhly

Chystanou funkci odhalil web SammyGuru, a to poměrně originální metodou – zfalšoval název telefonu na Galaxy S26 Ultra, načež mu aplikace Samsung Tips začala nabízet tipy a triky v dosud neodhaleném prostředí One UI 8.5. Můžeme si tak potvrdit, že jednou z chystaných novinek je funkce s názvem Privacy display, která dokáže softwarově omezovat pozorovací úhly.

Omezit pozorovací úhly umí již dnes speciální fólie a skla aplikovaná na displej, jejich použití má ale několik nevýhod – jednak s nimi displej působí sám o sobě tmavší a také se jedná o permanentní řešení. Pokud s takto upraveným displejem budete chtít koukat na displej ve dvou (a více) lidech, nebude to nijak zvlášť pohodlné.

Chystaná funkce od Samsungu bude napůl hardwarovým a napůl softwarovým řešením. Společnost údajně použije kombinaci speciální pixelové vrstvy Flex Magic Pixel a umělé inteligence, která způsobí, že displej bude jasně čitelný pouze z čelního pohledu, a nikoliv z boku.

Funkci bude možné zapínat a vypínat přímo z přepínačů nastavení, popř. z hloubky Nastavení, kde budou k dispozici další nabídky – možnost zapínat Privacy display pouze ve vybraných aplikacích (například v bankovních), automatizovat zapínání/vypínání na základě polohy apod.

Privacy Display

Další novinky

Privacy displej nemá být pochopitelně jedinou novinkou Galaxy S26 Ultra, spekuluje se i o následujících vylepšeních:

  • Nová obrazovka generace M14 se špičkovým jasem až 3–6 tisíc nitů
  • Ještě zaoblenější tělo s nižší tloušťkou 7,9 mm
  • Asymetrická zadní strana stylusu S-Pen (kvůli většímu zakřivení telefonu)
  • Patrně jiný materiál šasi než titan (uniklé názvy barev neobsahují slovo titanium – Black shadow, White shadow, Galactical Blue, Ultraviolet)
  • Výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Širší clona u hlavního 200Mpx fotoaparátu (údajně f/1.4)
  • Širší clona u 5× teleobjektivu
  • Upravený design modulu s fotoaparáty
  • Výkonnější nabíjení 60 wattů

Podle posledních spekulací by se měla premiéra řady Galaxy S26 odehrát 25. února v San Franciscu, na potvrzení této informace ale stále čekáme.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze (4)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Foldy Bird Hra
Nový Flappy Bird prověří odolnost vaší skládačky. Ovládáte ho pomocí ohýbání pantu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
0
Tyto novinky očekáváme v iOS 27. Dorazí konečně i čeština pro Apple Intelligence?
Tyto novinky očekáváme v iOS 27: dorazí konečně čeština pro Siri a Apple Intelligence?
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:00
2
Surface Duo 2
Microsoft to vzdal, komunita ne. Zrušený systém Andromeda ožil na Surface Duo
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 6:30
6
Seriál Metoda Markovič: Straka na Oneplay
Novoroční pecky na Oneplay: tyhle novinky vás přikovají k obrazovce
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
0

Kapitoly článku