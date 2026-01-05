Čumilové budou bez šance. Galaxy S26 Ultra nabídne nevídanou funkci displeje

- Samsung chystá pro Galaxy S26 Ultra softwarové omezení pozorovacích úhlů displeje
- Uživatelé tak budou moci znepříjemnit sledování displeje nežádoucím osobám
- Displej Galaxy S26 Ultra by se měl pyšnit i výrazně vyšší svítivostí
Samsung už za pár týdnů odhalí novou řadu vlajkových smartphonů, kterou budou tvořit tři modely – základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a vrcholný Galaxy S26 Ultra. U posledního jmenovaného se můžeme těšit na solidní mezigenerační upgrade, který proběhne jak po hardwarové, tak softwarové stránce. Jednou z nejnověji odhalených novinek je speciální funkce displeje, která potěší uživatele mající strach o jejich soukromí.
Galaxy S26 Ultra dokáže softwarově omezit pozorovací úhly
Chystanou funkci odhalil web SammyGuru, a to poměrně originální metodou – zfalšoval název telefonu na Galaxy S26 Ultra, načež mu aplikace Samsung Tips začala nabízet tipy a triky v dosud neodhaleném prostředí One UI 8.5. Můžeme si tak potvrdit, že jednou z chystaných novinek je funkce s názvem Privacy display, která dokáže softwarově omezovat pozorovací úhly.
Omezit pozorovací úhly umí již dnes speciální fólie a skla aplikovaná na displej, jejich použití má ale několik nevýhod – jednak s nimi displej působí sám o sobě tmavší a také se jedná o permanentní řešení. Pokud s takto upraveným displejem budete chtít koukat na displej ve dvou (a více) lidech, nebude to nijak zvlášť pohodlné.
Chystaná funkce od Samsungu bude napůl hardwarovým a napůl softwarovým řešením. Společnost údajně použije kombinaci speciální pixelové vrstvy Flex Magic Pixel a umělé inteligence, která způsobí, že displej bude jasně čitelný pouze z čelního pohledu, a nikoliv z boku.
Funkci bude možné zapínat a vypínat přímo z přepínačů nastavení, popř. z hloubky Nastavení, kde budou k dispozici další nabídky – možnost zapínat Privacy display pouze ve vybraných aplikacích (například v bankovních), automatizovat zapínání/vypínání na základě polohy apod.
Další novinky
Privacy displej nemá být pochopitelně jedinou novinkou Galaxy S26 Ultra, spekuluje se i o následujících vylepšeních:
- Nová obrazovka generace M14 se špičkovým jasem až 3–6 tisíc nitů
- Ještě zaoblenější tělo s nižší tloušťkou 7,9 mm
- Asymetrická zadní strana stylusu S-Pen (kvůli většímu zakřivení telefonu)
- Patrně jiný materiál šasi než titan (uniklé názvy barev neobsahují slovo titanium – Black shadow, White shadow, Galactical Blue, Ultraviolet)
- Výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Širší clona u hlavního 200Mpx fotoaparátu (údajně f/1.4)
- Širší clona u 5× teleobjektivu
- Upravený design modulu s fotoaparáty
- Výkonnější nabíjení 60 wattů
Podle posledních spekulací by se měla premiéra řady Galaxy S26 odehrát 25. února v San Franciscu, na potvrzení této informace ale stále čekáme.
