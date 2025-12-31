TOPlist

Budou takhle vypadat fotoaparáty Galaxy S26 Ultra? Nový design budí zájem

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 31. 12. 18:00
Pravděpodobné makety Samsungu Galaxy S26 Ultra
  • Údajné makety Samsungu Galaxy S26 Ultra zapózovaly na videu známého leakera
  • Pozornost budí především fotomodul a robustní design
  • K představení by mělo dojít už koncem února příštího roku

Vlajkové modely Samsungu se představí hned začátkem příštího roku, přičemž největší zájem tradičně vzbuzuje nejvybavenější model s názvem Galaxy S26 Ultra. Ten by podle řady spekulací měl být spíše mírnou evolucí stále ještě stávajícího modelu Galaxy S25 Ultra, přičemž výraznějších změn bychom se v příštím roce dočkat neměli. Nové video, na kterém se údajně nachází právě Galaxy S26 Ultra ovšem naznačuje, že minimálně po designové stránce se dočkáme viditelné změny. A potěšující je jistě skutečnost, že se v tomto případě Samsung neinspiroval u konkurenčního Applu.

Makety Galaxy S26 Ultra na videu

Nové fotografie a video zdá se potvrzují předchozí úniky informací, které naznačují, že Samsung Galaxy S26 Ultra bude mít nový fotomodul na zadní straně. Známý leaker s přezdívkou OnLeaks zveřejnil v příspěvku na sociální síti X snímky, které vypadají jako makety telefonů, v návaznosti na rendery, které unikly již v září. Podobný fotomodul můžeme vidět u skládačky Galaxy Z Fold 7, což nicméně znamená, že uživatelé, kteří rádi používají telefon ležící na stole bez pouzdra, to nebudou mít dvakrát jednoduché.

Na designu nejvybavenějšího modelu je také pozitivní, že je o něco více zaoblený a více tak připomíná základní modely. Na druhou stranu právě toto může být pro některé i handicap vzhledem k tomu, že půjde na první pohled hůř poznat, že zrovna vy vlastníte to nejlepší od Samsungu, což u zařízení, které by mohlo stát přes 30 tisíc korun, už je na pováženou. Na druhou stranu ale alespoň Samsung nešel stejnou cestou, jako Apple v případě fotomodulů svých nejvybavenějších iPhonů 17 Pro (Max).



Nabíjení 25W výkonem je znouzectnost



Co by nás rovněž zajímalo jsou rozměry a především pak hmotnost – i když se na videu jedná jen o makety, přeci jen působí značně robustním dojmem, obzvláště v kontrastu s ženskou rukou. Také je otázkou, zda Samsung chystá jen bílou a černou barevnou variantu, nebo nás překvapí nějakou odvážnější kombinací. O tom se nicméně budeme moci již brzy přesvědčit na vlastní oči, neboť podle spekulací má Samsung vlajkové modely představit koncem února.

