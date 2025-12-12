Galaxy S26 Ultra konečně zrychlí nabíjení. Takto vypadá nová 60W nabíječka

- Samsung uvádí na trh nový 60W nabíjecí adaptér
- Má sloužit k dobíjení notebooků, tabletů i smartphonů
- Prvním smartphonem s podporou 60W nabíjení má být Galaxy S26 Ultra
Samsung na začátku příštího roku představí rodinu vlajkových smartphonů Galaxy S26. Podle posledních zvěstí nás čeká spíše drobný mezigenerační upgrade, to ale neznamená, že se nedočkáme žádných novinek. Největší změny podstoupí vrcholný model Galaxy S26 Ultra, který dostane tenčí tělo, výkonnější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, nový design fotoaparátu a také nové schopnosti nabíjení.
Samsung má novou 60W nabíječku
Samsung letos zvedl nabíjecí výkon u svých smartphonů střední třídy, což přineslo zajímavý paradox – zatímco vlajkový Galaxy S25 lze nabíjet maximálním výkonem 25 wattů, výrazně levnější modely Galaxy A56 a A36 mají strop na 45 wattech. Tuto hodnotu dosud žádný jiný smartphone od Samsungu nepřekonal, příští rok by se ale mělo začít blýskat na lepší časy.
Samsung totiž přichází na trh s novou 60W nabíječkou, která nese půvabné označení EP-T6010NBEGWW. Tento adaptér disponuje jedním USB-C portem a podporuje standardy USB Power Delivery (5, 15 a 20 voltů) a PPS (5 až 20 voltů) při proudu až 3 ampéry.
Nabíječka se chlubí extrémně nízkou spotřebou v pohotovostním režimu (pouze 5mW) a také několika bezpečnostními prvky – teplotní ochranou, ochranou proti nadměrnému proudu a rovněž ochranou proti zkratu. Je také navržena pro provoz s nízkým elektrickým šumem.
Samsung tvrdí, že tato nabíječka bude určena nejen pro smartphony, ale i pro tablety Galaxy Tab a notebooky Galaxy Book. Adaptér bude dostupný pouze v černé barvě, cena pro Evropu je nastavena na 53 eur (asi 1 300 korun).
Galaxy S26 Ultra: konečně rychlé nabíjení
Žádný stávající smartphone ani tablet od Samsungu 60W nabíjení nepodporuje, příští rok by ale mělo dojít ke změně. První vlaštovkou se má stát vrcholný Galaxy S26 Ultra, který údajně využije celých 60 wattů, to samé má platit pro tablety Galaxy Tab S12. Galaxy S26 Ultra si navíc polepší ve výkonu bezdrátového nabíjení – u něj bude nové maximum 25 wattů.
Předpokládáme, že Samsung zrychlí nabíjení i u základních variant Galaxy S26 a S26+, kabelové by mělo narůst na 45 wattů, bezdrátové na 20 wattů. U všech modelů samozřejmě platí pravidlo, že nabíjecí adaptér si musíte obstarat sami, neboť Samsung už několik let ke svým telefonům nabíječky nepřibaluje.