Galaxy S26 zrecykluje foťáky z S25. Překvapivě za to může iPhone

Samsung na začátku příštího roku představí novou generaci vlajkových smartphonů, kterou budou oproti původním plánům tvořit přímí nástupci letošních modelů – základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a vrcholný Galaxy S26 Ultra. U všech variant očekáváme drobná mezigenerační vylepšení, ovšem patrně jich nebude tolik, aby měli uživatelé současných modelů důvod k upgradu. S jistotou můžeme počítat s nasazením výkonnějších a efektivnějších čipsetů, zřejmě se dočkáme i podpory magnetického nabíjení. Zklamání ale podle korejských zdrojů přinesou fotoaparáty.
Galaxy S26 dostane stejné fotoaparáty jako Galaxy S25
Server TheElec ve své nejnovější zprávě naznačuje, že základní Galaxy S26 dostane po hardwarové stránce navlas stejné fotoaparáty jako Galaxy S25. Samsung údajně plánoval drobný mezigenerační update, ale nakonec mu prý do jeho rozhodnutí „hodil vidle“ Apple.
Korejci totiž podle The Elec plánovali vybavit Galaxy S26 modernější fotovýbavou a ruku v ruce s tím navýšit cenu, jenže to by nesměl existovat základní iPhone 17. Jeho cena startuje na 799 dolarech (u nás 22 999 korun) za základní konfiguraci s 256GB úložištěm, a Samsung si nepřeje tuto částku u základního Galaxy S26 překročit – zákazníci by totiž potenciálně mohli dát přednost jablečné konkurenci.
Aby v Samsungu ušetřili, rozhodli se, že u základního Galaxy S26 použijí stejnou fotovýbavu jako u letošního Galaxy S25. Tu tvoří následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (1/1,56″ senzor)
- 12Mpx širokoúhlý (1/2,55″ senzor)
- 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (1/3,94″ senzor)
Sázka na stejné senzory jako loni by nebyla v případě Samsungu ojedinělá – i Galaxy S24 měl po hardwarové stránce totožné fotoaparáty jako Galaxy S23.
I se stejnými snímači může Galaxy S26 fotit lépe – jednak může Samsung vylepšit optiku (byť o tom korejské zdroje nehovoří), a také jej bude pohánět nový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s modernějším obrazovým procesorem.
Jelikož změna fotoaparátů proběhla na poslední chvíli, je možné, že Galaxy S26 bude mít odloženou dostupnost – vrcholný Galaxy S26 Ultra má jít do výroby ještě tento měsíc, zatímco u Galaxy S26 a S26+ začne sériová produkce začátkem příštího roku.
