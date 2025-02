Recenze Samsung Galaxy S25: velká nuda v tom nejlepším balení

Nová vlajková loď Galaxy S25 od Samsungu má trochu problém

Je sympatická rozměry i výkonem, vším ostatním ale už nudí

V základní verzi se 128GB úložištěm se prodává za stejnou cenu 21 990 Kč

Jak vypadá váš vysněný mobilní telefon – má velký displej, oblé rohy, rychlé nabíjení a revoluční výdrž baterie? Pokud jste odpověděli „ano“, pak horká novinka Samsung Galaxy S25 asi nebude pro vás. Já jsem s tímto telefonem strávil několik týdnů a i přestože mé osobní preference bijou trochu jiným směrem, je to rozhodně přístroj, který si zaslouží vaši pozornost. Je totiž obyčejný a unikátní zároveň. Je trochu nudný, ale zároveň neskutečně zajímavý. A stále je jeden z nejlepších ve své kategorii.

V Česku se Samsung Galaxy S25 prodává od 21 990 Kč včetně DPH. Řeč je o základní 128GB variantě, vyšší model s 256GB úložištěm vyjde na 23 990 Kč a varianta s největším 512GB úložištěm stojí 26 990 Kč. U všech tří verzí můžete počítat s 12 GB RAM, což je oproti loňsku příjemný posun bez navýšení ceny.

Obsah balení

Samsung byl jedním z průkopníků strohého, takřka prázdného prodejního balení. Nikoho tak nepřekvapí, že krabička k S25 obsahuje vlastně pouze telefon samotný, nutnou literaturu do začátku a také metrový USB-C kabel. Originální nabíječku s podporou 25W výkonu pak pořídíte od 300 korun, takže nejde o nic drakonického.

Kompaktní telefon akorát do ruky

Galaxy S25 vypadá na první pohled stejně jako jeho starší iterace z loňského roku. Máme-li se bavit o hmatatelných rozdílech, najdeme jich jen velmi málo. Čočky na zádech jsou trochu větší, mají černé vroubkovaní kolem a opticky méně vystupují díky tomu, že z profilu mají stejnou barvu jako záda telefonu. Z nových barev zaujme pastelově fialová, tmavě modrá nebo námi testovaná korálově růžová (některé jsou dostupné pouze na e-shopu samsung.com). Zbytek variant si je až moc podobný s loňským modelem.

O chloupek na každé straně se smrskly rozměry. S25 měří 70,5 × 146,9 × 7,2 milimetru, navíc je citelně lehčí, a to o 6 gramů (162 gramů) v porovnání s loňskou generací (167 gramů). Faktem ale je, že pokud nepřijdete do styku s Galaxy S24, mírně odlišné rozměry vás tolik netrknou. Nic to nemění na tom, že nejnovější počiin od Samsungu je nejen krásně kompaktní, ale také lehoučký telefon vhodný mimo jiné i pro osoby s menšíma rukama, nebo třeba děti.

Zatímco šasi je z velice pevné hliníkové slitiny, záda jsou ze skla Gorilla Glass Victus 2 s matnou povrchovou úpravou, která odolává otiskům prstů a mikroškrábancům. Na odolnosti se meziročně nic nezměnilo, i přes tenkou konstrukci je tělo pevné jako skála a vydrží i vystavení prašnému prostředí či ponoření do vody až na 1,5 metru na 30 minut dle certifikace IP68.

Také po obvodu je to stejné jako vždy. Pravá strana patří vypínacímu tlačítku a kolébce pro úpravu hlasitosti, protilehlá bočnice je prázdná. Nahoře jsou mikrofony a dole slot pro dvě nanoSIM karty, USB-C port a výstup reproduktoru. Ten samozřejmě kooperuje s horním výstupem a vytváří cosi jako stereo efekt. Zvukový projev je v normě, hlasitost také. Při poslechu některých žánrů ale narazíte na limity v čistotě reprodukce, některé složky komplexnějších skladeb se zkrátka vytrácejí.

Špičkový displej zas a znova

Samsung je často kritizován, že u většiny prvků u svých telefonů nedělá takové pokroky, jak by bylo záhodno. U displeje, který je v případě tohoto výrobce a jeho vlajkových modelů velmi nadčasový, že naprosto s přehledem stále patří k těm úplně nejlepším, to však platí pouze z části.

Obrazovka nového Galaxy S25 je především kompaktní, hovoříme o 6,2″ úhlopříčce, to je bezmála 16 centimetrů. Navíc má kolem sebe na všech čtyř stranách jen 1milimetrové rámečky. Díky kombinaci těchto benefitů se tak nejednou přistihnete při tom, jak si vlastně užíváte 100 % displejové plochy, protože je tak snadno dostupná i lidem s průměrnýma, až malýma rukama.

Každoročně opakované termíny jako Dynamic LTPO AMOLED 2X a HDR10+ rovnou přeskočíme, obraz je prostě parádní, jak jsme u Samsungu zvyklí. Zobrazovač si udržel svítivost až 2 600 nitů v případě HDR, respektive 1 400 nitů v automatickém režimu. To ale není žádný důvod k oslavě, o pořádný kus před Samsung se posunul jak iPhone 16, tak Pixel 9 a Korejci ve své královské disciplíně poprvé po letech ztrácí.

Bezpochyby nikoho z vás nepřekvapí, že i letos má vlajkový model od Samsungu dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz, perfektně funguje i Always-on režim a rozlišení toho nejvíce řekne jemnost 416 pixelů na palec. Zůstala i oblíbená ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, která funguje stále o něco spolehlivěji než optická technologie. Z uživatelského pohledu je displej i po roce skvělý, z toho odborného bychom ale chtěli, aby výrobce dohnal inovace konkurence.

Výkon a výbava

Ačkoliv to tak zatím moc nevypadá, řada Galaxy S25 přece jen je v jedné věci zcela revoluční. Samsung se zřejmě konečně zbavil falešného pocitu důležitosti vlastních čipů Exynos a rozhodl se nabídnout všem zákazníkům na celém světě stejný zážitek z hardwaru. Společný jmenovatel všech nových modelů S25 se tak jmenuje Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S25 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 146,9 × 70,5 × 7,2 mm, hmotnost: 162 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,2", LTPO AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 21 990 Kč Kompletní specifikace

Sada je postavena na 3nm architektuře od tchajwanského TSMC a operuje s 8jádrovým procesorem. Ten se dělí na 2 výkonná jádra Oryon V2 Phoenix L a 6 jader Phoenix M, přičemž i šestice řekněme úspornějších jader je taktována na 3,53 GHz. Grafické úkony zajišťuje čip Adreno 830, přičemž celá čipová sada je ještě podtržena dovětkem „For Galaxy“, který má reprezentovat spolupráci Samsungu a Qualcommu na mírně upravené verzi tohoto čipu.

Samsung se chlubí, že oproti minulé generaci vzrostl procesorový výkon o 37 %, grafický o 30 % a výkon AI o 40 %. To se v praxi měří hůř, vždyť telefon je stále extrémně svižný, rychle reaguje na všechny úkony a skvěle na něm běží i hry. Minimálně podle oblíbených benchmarkových aplikací je ale rozdíl oproti Galaxy S24 s Exynosem 2400 přímo propastný.

Benchmark Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S24 Google Pixel 9 Xiaomi 14T Pro Geekbench 6 – Single Core 2 891 bodů 2 045 bodů 1 732 bodů 2 132 bodů Geekbench 6 – Multi Core 9 597 bodů 6 208 bodů 4 313 bodů 6 819 bodů 3DMark Wild Life Extreme 6 876 bodů 4 111 bodů 2 599 bodů 4 757 bodů AnTuTu 10 2 366 109 bodů 1 430 751 bodů 869 220 bodů 1 992 880 bodů

Čipset doprovází rychlé paměti typu LPDDR5x a UFS 3.1 u základní 128GB varianty, u dvou vyšších už pak hovoříme o UFS 4.0. Již zmíněná 12GB operační paměť je pak ve výchozím stavu virtuálně rozšířena o dalších 8 GB. Samozřejmostí je podpora většiny standardů bezdrátové komunikace – 5G, Wi-Fi 7, NFC a nejnovějšího Bluetooth 5.4. Nechybí ani eSIM, lokalizační služby, USB-C 3.2 nebo technologie UWB.

Výdrž a nabíjení

Samsung se u nové řady vlajkových telefonů dopustil jednoho zcela zásadního pochybení, které tak bude muset napravit nejdříve za rok. Vůbec nebral v potaz nový trend baterií postavených na křemíkové anodě a celou řadu Galaxy S25 tak vybavil postaršími lithium-iontovými akumulátory. U modelů S25+ a Ultra, kde má baterie alespoň průměrnou kapacitu, to ještě lze omluvit. Ale v případě menšího Galaxy S25 je to problém.

Novinka totiž přichází se stejnou 4000mAh baterií jako vloni. Ano, meziročně se výdrž trochu zlepšila, především díky systémové optimalizaci a energeticky efektivnímu čipsetu, nicméně i tak jde zase o přinejlepším 1,5denní přístroj. Smartphone mě provázel několikadenní bezpečnostní konferencí CPX ve Vídni – to znamená hodně telefonování, sem tam nějaký ten hotspot, nahrávání rozhovorů na diktafon, komunikace přes chat a zapisování poznámek.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 29 minut 50 minut 72 minut

Po příchodu na hotel zhruba v 17 hodin se zahlásilo posledních 15 %. V nastalé situaci, kdy se musíte jen rychle vysprchovat, obléknout se a mířit na další schůzku nebo večeři, nepotěší moc ani stále velmi podprůměrná rychlost nabíjení. Chabým 25W výkonem s odpovídající nabíječkou dosáhnete 100 % za 72 minut, když se budete hodně modlit, možná se vám za čtvrt hodiny nabije alespoň 30 %. Nedá se svítit, zatímco zbytek trhu přichází s křemíko-uhlíkovými bateriemi a rychlým dobíjením do průmyslové revoluce, Samsung zůstal v době kamenné.

Android, One UI a další příval umělé inteligence

Korejci nenechávají nic náhodě a v oblasti systému se snaží přijít s něčím opravdu novým vlastně každý rok. Bez ohledu na to, jak liknavé inovace prezentují v jiných atributech. Galaxy S25 tak přichází s Androidem 15, nadstavbou One UI 7.0, v době testování s prosincovou bezpečnostní záplatou od Googlu. Podpora je opět přislíbena na 7 let, ergo 7 velkých aktualizací Androidu. V našem případě ještě 256GB úložiště ukusuje systém z tohoto koláče bezmála 21 GB.

Systém One UI 7.0 byl představen už v prosinci, v akci jej však vidíme poprvé až nyní. Na první pohled si hned všimnete, že jednotlivé ovládací prvky jsou zase o něco oblejší a kulatější než vloni. Samsung v tomto směru následuje Google, jehož čistý Android zase zcela evidentně kráčí po cestě, kterou už vyšlapal jablečný iOS.

Pojďme tedy k těm největším novinkám. Sadu funkcí umělé inteligence Galaxy AI rozšířil widget Now Bar na zamčené obrazovce. Ten zobrazuje právě probíhající události, jako například minutku či záznamník. Součástí tohoto widgetu je i funkce Now Brief, která mění zobrazovaný obsah podle denní doby – ráno například ukáže spánkové skóre, předpověď počasí a seznam nadcházejících schůzek či jiných událostí. Vlastně jako Live Widgets v iOS 18.

V horní liště se vám zase budou štosovat miniatury některých aplikací jako minutka, záznamník a podobně. I tady jde o inspiraci u Applu, tentokrát živými widgety ve stylu Dynamic Island. Součástí je i nadále stará sada Galaxy AI, tedy všechny možné generativní úpravy textu, obrázků, videí anebo hlasový asistent Gemini, který vystřídal stejně celkem omezeného asistenta Bixbyho. Nechybí ani údajně nejpoužívanější AI funkce, a sice Circle to Search.

Kolega Petr Uhlíř v recenzi Galaxy S25 Ultra popsal i další AI funkce, například kreslení perem a následné generování obrázků podle náčrtu, filtrace zvuků z videa pomocí umělé inteligence, přitom později by měla dorazit i funkce nahrávání telefonátů a jejich následná transkripce. Mějte však na paměti, že Galaxy AI stále naplno nepodporuje češtinu (i když je v tomto ohledu lepší než Apple Intelligence) a funguje výhradně v nativních aplikacích od Samsungu.

Fotoaparát: pořád stejný, pořád dobrý?

Samsung si s fotoaparátem u nového modelu Galaxy S25 velkou práci nedal. Znovu totiž zrecykloval loňskou výbavu, dle svých slov ale přidal několik novinek – lepší noční snímky, kvalitnější video, ještě lépe optimalizovaný teleobjektiv. Na sestavu už ale trochu sedá prach:

Hlavní – Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Teleobjektiv – Isocell 3K1, rozlišení 10 Mpx, 1/3,94″ velikost čipu, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 69 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS, PDAF.

– Isocell 3K1, rozlišení 10 Mpx, 1/3,94″ velikost čipu, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 69 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS, PDAF. Širokoúhlý – Sony IMX564, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, autofokus (AF).

Všechny tři fotoaparáty fotí ve výchozím stavu v rozlišení 4 000 × 3 000 pixelů, tedy 12 Mpx; a to včetně teleobjektivu s reálné nižším rozlišením, finální snímky totiž uměle upscaluje. Existuje i rychlý volba v aplikaci pro přepnutí do vyššího rozlišení 8 160 × 6 120 pixelů, tedy bezmála 50 Mpx.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Kvalita snímků ve dne s libovolným ze tří fotoaparátů je stejná jako vloni, rozdíly jsou tak maličké, že nad nimi netřeba laborovat. Hlavní fotoaparát vytváří čisté snímky s dobrým množstvím detailů, širokým dynamickým rozsahem a výraznými, byť ne přehnanými barvami. Teleobjektiv potěší zvláště v případě portrétů, kde je velice univerzální a umožňuje vytvořit prakticky z místa 3 různé portrétní fotky.

Při fotoseancích v noci Samsung stále celkem málo spoléhá na noční režim s delší závěrkou a fotí přesvědčivé snímky i bez něj. Od loňska se trochu zlepšilo podání barev a večerní obrázky jsou tak nějak uvěřitelnější. Stále se ale objevuje hodně šumu, navíc širokáč i teleobjektiv jsou po stemění použitelné jen s velkým sebezapřením. Od vlajkové lodě bychom očekávali rozhodně více.

Z fotoaparátu Galaxy S25 máme i letos dobrý pocit. Jde o poctivý vlajkový fotomobil, který otevřeně hlásá: já jsem jen dobrý, pokud chcete to nejlepší, musíte volit Ultru. Bohužel ona liknavost k inovacím už trochu dopadá i na foťák – přece jen zlepšení oproti loňsku tu není skoro žádné, ačkoliv by to v některých ohledech bylo potřeba.

Pro video je Samsung ale skvělou volbou. Nabízí Full HD i 4K při 30 i 60 fps, navíc ve všech těchto případech s podporou velmi slušné stabilizace a také HDR. V režimu Full HD umí natáčet simultánně přední i zadní kamerou, obě nahrávky pak spojit, anebo uložit separátně. Pro fajnšmekry do inovací je pak k dispozici 8K při 30 fps, avšak bez dobré stabilizace.

Závěrečné hodnocení

Co bylo vloni odpuštěno, letos už by být nemělo. Základní model Galaxy S25 má setsakramentské štěstí, že jeho kompaktní, lehké a rekordně tenké zpracování z něj vlastně dělá sympaťáka. Protože jinak má své mouchy a má jich hodně – o to horší, že se opakují několikátým rokem.

Samsung musí nutně zapracovat na baterii, zákazníci též volají po rychlejším nabíjení (alespoň těch 45 W). Zásadní meziroční péči by si však zasloužil hlavně fotoaparát. Není špatný, zároveň ale nemá moc čím zaujmout, protože výrobce znovu jen přeložil starý fotočip do nového telefonu, otřel prach ze záhybů a vymyslel nový marketingový slogan, kterým ho zákazníkům prodá.

S příchodem Googlu na český trh roste Samsungu nebývalá konkurence. Pixely jsou totiž dobře vybavené (až na ten výkon…) ne-čínské telefony s trumfy v podobě čistého Androidu a naprosto skvělého fotoaparátu. Je však otázkou, jak moc si Samsung tuto hrozbu vezme k srdci – přece jen výpady kompaktních Asusů či Motorol nijak vážně nebral, o jeho peripetiích v segmentu skládaček snad ani nemluvit. Tak snad příští rok přijde s něčím, co nás zvedne ze sedaček.

Samsung Galaxy S25 8.6 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Fotografie a video 9.1/10

















Výdrž baterie 7.6/10

















Klady kompaktní rozměry i v roce 2025

velmi vysoký výkon

jeden z nejlepších displejů na trhu

funkce One UI 7.0, včetně Galaxy AI

7 let softwarových aktualizací Androidu

skvělé video 4K i Full HD Zápory zastaralá baterie, chabá výdrž

velmi pomalé nabíjení

omezené využití AI

