Fiasko místo obdivu? Nové Ferrari Luce baví internet, vybrali jsme ty nejlepší vtípky

- Luce je první elektromobil od legendární italské značky Ferrari
- Místo obdivu ale zatím sklízí spíše posměch
- Nejvíce vtipů se vztahuje k hlavnímu designérovi, kterým je Jony Ive
Automobilový design je v posledních letech, mírně řečeno, v krizi. Řada velkých automobilek se s nástupem elektromobilů nedokázala vypořádat v mnoha případech nejen po technické stránce, ale také po té designové, přičemž i tradiční značky, které prosluly výrobou krásných aut, začaly panikařit. Za všechny asi můžeme jmenovat Jaguar, který svým novým směrem bez nadsázky šokoval svět, a to tak moc, že celá jeho strategie musela být přehodnocena a člověk, který za radikálním redesignem stál, byl propuštěn. Elektromobilitě se nedokáží vyhnout ani tradiční zastánci spalovacích agregátů, jako je Ferrari – to nyní představilo svůj první elektromobil s názvem Luce.
Kontroverzní design z Maranella
Pro řadu petrolheadů je spojení Ferrari a elektromobil už tak kacířské, nicméně firma z Maranella se rozhodla nenechat nic náhodě a design vozu svěřila legendě ze světa technologií – firmě LoveFrom Jonyho Ivea. Už dřívější ukázky interiéru vzbuzovaly u některých fanoušků značky mírnou skepsi, nicméně vše vykrystalizovalo až nyní, když Ferrari svůj model Luce oficiálně představilo.
Ať už se vám křivky nového Ferrari líbí, nebo ne, rozhodně se jedná o vůz, který byste od tradiční italské automobilky nečekali. Internet dlouho neváhal a promptně se začal plnit vtípky na účet světoznámé značky.
Everyone’s reaction to the new all-electric Ferrari design 🚗😬 pic.twitter.com/9MYYb25txL
— Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) May 25, 2026
Mezi nejčastěji se objevujícími vtipy je ten týkající se nabíjení. Internet oprášil dlouhá léta starý fór o nabíjení elektromobilu ve stejném stylu, jako Apple Magic Mouse, tedy vzhůru nohama. I když už jde o opakovaný vtip, tady se i ve spojení s Jonym Ivem přímo nabízel. Ferrari Luce bylo představeno také v modré barvě, která nápadně připomíná tu, kterou lakuje své vozy i Nissan, konkrétně nový Leaf. Internet si tak nebral servítky a opět využil paralelu s Applem, když z Luce udělal „Nissan Leaf Pro Max 2026“.
Někteří také navrhovali příplatková kola, která svou podobou odpovídají nechvalně proslulým kolečkům k Macu Pro, jež Apple prodával za 21 tisíc korun. Objevil se také návrh na proměnu designu samotného Ferrari Luce, který disponuje podobným stylem perforací, jako je tomu v případě Macu Pro. Ačkoli to nevypadá vůbec vábně, pro některé vtipálky to evidentně není velký rozdíl.
Kromě různých fotomontáží a obrázků vytvořených AI neváhali někteří být o něco kreativnější. Jeden z uživatelů například upravil ikonickou scénu z prvního filmu Rychle a zběsile, do které implementoval právě Ferrari Luce. Nechybí ale ani řada různých reakcí, ve kterých se uživatelé v nadsázce ptají, jestli si s novým elektrickým Ferrari v Maranellu dělají jen legraci.
First Look: Fast 11 pic.twitter.com/eXhB9lU42H
— Gary Gastelu 🇺🇸 (@garygastelu) May 25, 2026
V reakci na představení nového elektromobilu od Ferrari akcie firmy prudce klesly. Jestli bude mít Luce úspěch a automobiloví nadšenci ho nakonec vezmou na milost, jako se to v minulosti u některých vozů už stalo, ukáže teprve čas. Prozatím to ale nevypadá, že by internetové vtipy na účet designu vozidla měly v brzké době utichnout.
Absolutely spot on from AngelesDeathHighway
"It look like f*cking iPad" 😂😂😂 pic.twitter.com/3vltBx8fMR
— Zero2Turbo (@Zero2Turbo) May 26, 2026