S magnety nebo bez? Únik nové nabíječky od Samsungu vyvolává pochybnosti o Galaxy S26

- Premiéra nových vlajek Galaxy S26 od Samsungu se již blíží
- Budou podporovat bezdrátové nabíjení dle standardu Qi2
- Na světlo světa nyní unikly snímky nové nabíječky, která ho bude využívat
Řada Galaxy S26 se kvapem blíží a nevypadá to, že by měla v oblasti novinek vyloženě zazářit. Jednou z nejpalčivějších otázek je určitě nabíjení, a to jak drátové, tak bezdrátové. Telefony Samsung ani v jednom příliš nevynikají, ale se spekuluje o tom, že nová řada konečně dostane do zad integrované magnety a tím i podporu plného Qi2 standardu. Jenže nakonec bude možná vše jinak.
S magnety nebo bez magnetů?
Magnetické nabíjení, které jako první zpopularizoval Apple se svou technologií MagSafe, je velmi praktická věc. Nemusíte se otravovat se zapojováním konektoru a stačí, když na záda přichytíte nabíjecí puk. Magnety v zádech telefonu zaručí přichycení nabíjecího segmentu v ideální poloze a minimalizují energetické ztráty, které by mohly nevhodným umístěním nabíječky vzniknout.
Vloni jsme se magnetů v zádech dočkali i u telefonů Pixel 10 a hojně se spekuluje o tom, že je konečně svým přístrojům dopřeje také Samsung. Ten sice magnetické nabíjení podporuje, ale pouze přes speciální ochranné kryty, které jsou magnety vybaveny. Šance na to, že nová řada Galaxy S26 konečně dostane magnety, ale s únikem nové nabíječky klesají.
Nová nabíječka se ukazuje
Připravovaná bezdrátová nabíječka od Samsungu se ukázala na reálně působících fotografiích a vypadá prakticky identicky, jako model, který jihokorejský gigant v nabídce už má. Na rozdíl od standardu Qi2 ale bude postavena na novějším standardu Qi2.2, což bude znamenat nárůst výkonu – namísto původních 15 W se dočkáme výkonu 25 W. Až doposud tedy vypadá vše v pořádku.
Nápis na krabici ale vyvolává mírné rozpaky. Stojí na něm, že magnetické uchycení je k dispozici pro telefony řady Galaxy S25 a novější (tedy Galaxy S26) a že se má uživatel ujistit, že používá speciální pouzdro kompatibilní se standardem Qi2. Pokud mají nové vlajky od Samsungu opravdu dorazit s magnety integrovanými do zad, formulace na obalu by byla pravděpodobně trochu jiná.
Bez magnetů si Samsung uřízne ostudu
Pokud bude nová řada Galaxy S26 opět bez integrovaných magnetů v zádech, Samsung si uřízne pořádný kus ostudy. O tomto prvku, který Apple nabízí již od roku 2020 a vloni ho do svých Pixelů přinesl i Google, se mluvilo již s řadou Galaxy S25, nicméně to nakonec nedopadlo. Doufáme, že se Samsung letos již konečně pochlapí a do svých vlajek magnety integruje.
Tomu, že ale budou spíše opět vynechány, bohužel nahrává do karet i několik dalších faktorů. U vrcholného provedení Galaxy S26 Ultra bude pravděpodobně vadit integrace pera S Pen do konstrukce, které vyžaduje poměrně dost místa. A pokud budou vynechány magnety u nejvýše postavené verze, tak šance, že se dostanou do levnějších modelů, jsou prakticky nulové.