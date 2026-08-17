Kdy se začne prodávat skládačka iPhone Ultra? Ve hře visí omezení na americký trh

- Uvedení iPhonu Ultra dostává trhliny
- Začátek prodeje by mohl být omezen jen na Spojené státy
- Otázkou je, kdy se dostane na další trhy
Podzim se blíží a s ním i tradiční představení nových smartphonů od Applu. Ačkoli gigant z Cupertina prozatím ještě pozvánku s přesným termínem neposlal, je poměrně nepravděpodobné, že by se odhalení novinek odehrálo jindy, než v září. V letošním roce bychom se měli dočkat především vybavenějších chytrých telefonů, konkrétně modelů s přídomkem Pro, ale zlatým hřebem by mělo být představení prvního ohebného smartphonu s pravděpodobným označením Ultra. Jak bývá poslední roky u Applu zvykem, hned po představení novinky do prodeje nejspíše nepůjdou, avšak u Ultry bychom si mohli počkat déle, než je obvyklé.
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Ultra do Evropy asi jen tak nedorazí
S poměrně překvapivým odhalením přišel australský server ChanneNews. Podle jejich zdrojů bude uvedení modelu iPhone Ultra do prodeje rezervováno jen pro Spojené státy, přičemž ostatní regiony se dočkají později. Na vině je údajně jeden z čínských dodavatelů součástek, který se potýká s výpadky produkce, což se negativně promítne do schopnosti Applu dodat na trh dostatek kusů, aby uspokojil alespoň nějakou poptávku.
To by kalifornskou společnost mohlo vézt k nepopulárnímu, avšak nutnému kroku – omezit dostupnost na nejdůležitější trh, kterým jsou v případě Applu pochopitelně Spojené státy a i v tomto případně nejspíše nepůjde do prodeje mnoho zařízení. Apple už v minulosti měl problémy s uspokojením poptávky v prvních týdnech od zahájení prodeje, kdy se na některé kombinace iPhonů čekalo i několik týdnů.
Omezený prodej klíčového modelu nejspíše nebude mít pro Apple pozitivní dopady a pro nového generálního ředitele Johna Ternuse půjde o první zatěžkávací zkoušku ve vedení společnosti. Otázkou zůstává, jak na tom budou ostatní představené modely a zda alespoň v jejich případě bude Apple schopen uspokojit poptávku. Jisté také není to, kdy a na jakých trzích se iPhone Ultra objeví poté, co opadne prvotní nápor zákazníků a problémy s dodavatelským řetězcem pominou, nicméně je pravděpodobné, že do Česka se nejspíše jen tak nedostane.