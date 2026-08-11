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Internet zamořila skla a pouzdra pro iPhone Ultra. Takhle bude vypadat první skládačka

Jakub Fišer
Jakub Fišer 11. 8. 20:00
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Údajná podoba iPhonu Ultra
  • Internet je zaplaven uniklými ochrannými sklíčky pro ohebný iPhone Ultra
  • Ten odhaluje specifický poměr stran a zaoblení, stejně jako průstřel na vnějším displeji
  • Pouzdra zase prozrazují, jak budou na těle skládačky umístěná tlačítka

Od zářijové konference společnosti Apple nás oficiálně dělí pouze měsíc. To znamená, že přípravy jdou do finiše – a kromě Applu musí být perfektně připraveni také výrobci příslušenství. Masivní vlna úniků krycích skel skládacího iPhonu naznačuje, že vše je připraveno na zářijovou premiéru. A my díky tomu přesně víme, jak specificky bude historicky první iPhone s flexibilním panelem tvarovaný.

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Záplava skel pro iPhone Ultra

Videa a fotky zachycující krycí skla a pouzdra pro skládací iPhone (zatím neoficiálně označovaný jako iPhone Ultra, iPhone Fold či iPhone Duo) unikají z čínských továren. Praxe je jednoduchá: výrobci příslušenství patří k prvním subjektům, které znají přesné rozměry i design nových iPhonů, protože pro přípravu a výrobu jejich produktů je to nezbytné. O tom, jak tento segment funguje, jsme exkluzivně reportovali v červnu.

Že nejde o podfuk potvrzují jak redakční zdroje blízké výrobcům příslušenství, tak zkušení insideři, například Majin Bu nebo @UniverseIce. Z dostupných materiálů je zřejmé, že iPhone „Ultra“ bude skutečně o něco širší než nedávno představený Samsung Galaxy Z Fold 8. V pravém horním rohu vnějšího displeje bude mít malý průstřel pro čelní kameru, zhruba 3 milimetry v průměru.

Jak se bude jmenovat skládací iPhone?

Příslušenství pro vůbec první skládací iPhone obvykle uvádí označení „iPhone Fold“ či „iPhone 18 Fold“. Toto jméno však houfně dementují insideři, kteří tvrdí, že Apple nebude touto formou parazitovat na ikonické produktové řadě největší konkurenta – korejského Samsungu.

Obecný konsenzus mezi insidery hovoří o označení „iPhone Ultra“ bez číslovky, potvrdil to například i Jon Prosser z kanálu Front Page Tech. Podle informací redakce z června letošního roku by to neměl být „iPhone Ultra“, spekulovalo se též o „iPhone Duo“. Dlužno však poznamenat, že označení je až to poslední, co úniky řeší. A objevily se i případy, kdy Apple na poslední chvíli z marketingových důvodů označení změnil – například jako v případě iOS 26, které mělo původně nést označení iOS 19.

Ještě zajímavější je pak na uniklých sklech zaoblená pravá část obrazovky, zatímco levá část, která bude těsně sousedit s pantem, je perfektně zarovnaná. To je však v rozporu se zvyklostmi, protože Apple dlouhodobě u mobilních zařízeních prosazuje oblé rohy displejových panelů. Tipér @UniverseIce vysvětluje, že nejde o chybu, nýbrž o drobné nedorozumění: „Ochranná fólie či sklo pokrývá celý skleněný panel, který se však přesně neshoduje se zobrazovací plochou displeje. Samotný displej iPhone Ultra má stále tvar symetrického zaobleného obdélníku.“

Pouzdra odhalují rozložení tlačítek

Spousta čínských výrobců začala rovněž vyrábět a inzerovat pouzdra pro nový ohebný iPhone. Z oficiálních promo materiálů se tak mimo jiné potvrzuje, že iPhone „Ultra“ ponese na zádech dva fotoaparáty a nebude mu chybět podpora bezdrátového nabíjení MagSafe. Výkroje v krytech rovněž upozorňují na pravděpodobnou čtečku otisků na boku, pod ní spoušť fotoaparátu a – pozor – ovládání hlasitosti na horní straně.

Těžko si v tuto chvíli představit, zdali bude pohodlnější mít nahoře umístěné zamykací tlačítko jako tomu bylo u starších iPhonů před modelem iPhone 5, nebo hardwarový přepínač hlasitosti. Z renderů se rovněž prapodivně vytratilo akční tlačítko, které před několika lety nahradilo klasický hardwarový přepínač.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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