Toto je iPhone Ultra. Podívejte se na detailní snímky chystané skládačky

- Apple letos v září představí svůj první iPhone s ohebným displejem
- Dostane širší displeje než Galaxy Z Fold 7 a oslní supertenkým odolným titanovým tělem
- Cena pravděpodobně přesáhne 50 tisíc korun
Premiéra prvního iPhonu s ohebným displejem se blíží. Pokud vše půjde podle plánů, spatří světlo světa letos v září společně s iPhony 18 Pro a 18 Pro Max. Čím je datum uvedení blíže, tím přesnější kolují internetem neoficiální obrázky a informace o výbavě. S nejčerstvější dávkou novinek nyní přichází „oblíbenec“ Applu Jon Prosser z webu Front Page Tech.
Takto bude vypadat iPhone Ultra
iPhone Ultra nebude vypadat jako běžné ohebné smartphony, Apple mu dopřeje méně obvyklý form faktor s nižším a širším displejem. V zavřeném stavu bude telefon svými proporcemi připomínat cestovní pas, v rozevřeném stavu se pak bude mít telefon nejblíže k malému iPadu.
Oproti konkurenčním knížkovým skládačkám má být iPhone Ultra výrazně zaoblenější v rozích. Apple své ohebné prvotině dopřeje prémiovou konstrukci – rám bude vyroben z odolného titanu, tloušťka telefonu v rozevřeném stavu má být pouze 4,5 mm, což je výrazně méně než 5,6 mm u iPhonu Air. V zavřeném stavu by tak iPhone Ultra neměl být o moc tlustší než klasický iPhone 17 Pro.
Součástí titanového rámečku má být ovládací prvek Camera Control, který má být u iPhonu Ultra stěžejním ovládacím prvkem všech fotoaparátů. Na těle telefonu totiž najdeme hned čtyři – dvě selfie kamerky, a poté duální fotoaparát v oválném vystouplém ostrůvku na zádech. S největší pravděpodobností se bude jednat o hlavní a širokoúhlou kamerku, teleobjektiv už by se do takto tenkého telefonu nevešel.
Zajímavé je, že se Prosser ve svém příspěvku nezmiňuje o biometrické autentizaci. Na 3D renderech je patrné, že obě selfie kamerky jsou pouze kruhové, tudíž neobsahují potřebnou výbavu pro podporu funkce Face ID. S největší pravděpodobností se tak dočkáme postranní čtečky otisků prstů integrované do zamykacího tlačítka. Stejně jako iPhone Air má být iPhone Ultra nabízen pouze ve dvou barvách – bílé a černé.
Podpora plnohodnotného multitaskingu
Vnitřní obrazovka iPhonu Ultra má zaujmout neviditelnou rýhou v přehybu. Větší displej si pochopitelně zaslouží širší využití než u klasických iPhonů, Apple ale zjevně není připraven dát svému ohebnému iPhonu stejnou paletu funkcí jako tabletům iPad. Mobilní systém iOS nicméně pro potřeby tohoto telefonu dozná několika úprav, které umožní využívat vnitřní obrazovku produktivněji – půjde spouštět dvě aplikace bok po boku, systém by měl rovněž rozeznávat, jaký úhel obě poloviny displeje zrovna svírají. To se může hodit například při hraní her nebo ve fotoaplikaci, kdy bude možné polorozevřený telefon využít jako stativ.
iPhone Ultra by měl oslnit vysokým výkonem – Apple do něj vsadí čipset A20 Pro v doprovodu 12 GB RAM. Otázkou však je, zda se firmě z Cupertina podaří udržet na uzdě jeho tepelný projev – přeci jen z nějakého důvodu se Apple u klasických iPhonů Pro vrátil od titanu zpět k hliníku, a to navíc ve výrazně tlustším těle. Je dost možné, že čip A20 Pro bude v této skládačce přiškrcován, aby se telefon výrazněji nepřehříval.
Velkou novinkou letošních iPhonů má být satelitní 5G připojení, které zprostředkuje nový modem Apple C2.
Cena jako dva iPhony Pro
Jon Prosser rovněž naznačil, kolik bude iPhone Ultra stát. Pravděpodobně se bude jednat o jeden z nejdražších telefonů současnosti – jeho cena má údajně převyšovat 2 tisíce dolarů, což je víc než 50 tisíc korun s DPH. A je možné, že po včerejším oznámení zdražování bude ještě vyšší.