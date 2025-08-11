TOPlist

Apple se s ním soudí, Jon Prosser ale vesele leakuje dál. Takto má vypadat iPhone 17 Pro

Jakub Karásek
Jakub Karásek 11. 8. 12:00
0
Takto má vypadat iPhone 17 Pro
  • Jon Prosser je u Applu dlouhodobě neoblíben
  • Za únik iOS 26 se s ním firma z Cupertina dokonce soudí
  • Informátor si z toho ale nic nedělá – v tomto týdnu nám ukázal, jak bude vypadat iPhone 17 Pro

Už jen jeden měsíc nás dělí od premiéry letošních iPhonů. Chystaná modelová řada přinese spousty vylepšení, Apple dokonce po letech obmění design většiny modelů. Vzhled všech připravovaných iPhonů jsme viděli již několikrát, vrcholný iPhone 17 Pro naposledy ukázal informátor Jon Prosser ve svém videu. Známý leaker si tak evidentně nedělá nic s aktuálně probíhajícím sporem, který s ním Apple vede v souvislosti s dubnovým únikem prostředí příští verze iOS.

iPhone 17 Pro: větší fotomodul s lepším teleobjektivem

Letošní iPhony Pro dostanou oproti minulým modelům výrazně větší modul fotoaparátu táhnoucí se přes celou šíři zad. Podle Prossera se nebude jednat pouze o estetický důvod, Apple prý do svých vrcholných telefonů nasadí výrazně lepší teleobjektiv. Jednak u něj navýší rozlišení čipu na 48 megapixelů, a také pravděpodobně přepracuje samotnou konstrukci periskopické kamerky, která dovolí bezztrátový zoom na delší vzdálenost. Současné iPhony Pro disponují 5× optickým přiblížením (ohnisková vzdálenost 120 mm), u těch nadcházejících se spekuluje až o 8× zoomu.

iPhone 17 Pro podle Prossera pořádně nabobtná v pase. Zatímco iPhone 16 Pro má tloušťku 8,25 mm, jeho nástupce má mít 8,73 mm, tedy téměř o půl milimetru více. Důvodem by mohla být větší baterie, jejíž kapacita má atakovat hranici 5 000 mAh. Oproti minulé generaci má být rámeček telefonu vyroben z hliníku (namísto titanu), záda mají zůstat celoskleněná. Nepotvrzuje se tak dříve spekulovaná varianta s hliníkovými zády s výřezem pro menší skleněnou plochu. Apple tuto verzi pravděpodobně zvažoval u testovacích jednotek, nakonec podle Prossera tento nápad odložil do období mezi příštím rokem a nikdy. Naopak potvrzeno by mělo být posunutí loga Applu o něco níže.

iPhone 17: takto mají vypadat všechny letošní modely
iPhone 17: takto mají vypadat všechny letošní modely

Letošní iPhony Pro mají i nadále vsázet na konzervativní barvy. Zatímco základní iPhony nabídnou pestrou barevnou paletu, u vrcholných modelů máme jistojistě počítat s černou, šedou a stříbrnou a tmavě modrou. Spekuluje se rovněž o oranžové barevné variantě, její příchod je spíše méně pravděpodobný.

Jak to s novými iPhony nakonec bude, se dozvíme již brzy. Podle posledních spekulací je jejich premiéra naplánovaná na 9. září s tím, že na pultech obchodů se mají objevit v pátek 19. září.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

